МКС избежала столкновения с мусором благодаря «Прогрессу МС-28»

«Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Tекст: Мария Иванова

«Прогресс МС-28» успешно скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС) для предотвращения столкновения с космическим мусором, передает ТАСС.

В Роскосмосе сообщили, что коррекция была необходима из-за угрозы, которую представлял собой космический мусор, приближающийся к станции.

Согласно данным Роскосмоса, двигатели корабля «Прогресс» были включены в 12.49 по московскому времени и проработали около трех минут. За это время корабль выдал импульс величиной 0,3 метра в секунду, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 500 метров.

Маневренная коррекция орбиты помогла избежать потенциального инцидента, который мог бы повлиять на работу всей станции. Коррекция орбиты является стандартной процедурой при подобных угрозах, экипаж МКС продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, год назад транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-24» также увел МКС от столкновения с космическим мусором.

Несгоревшие элементы конструкции грузового корабля «Прогресс МС-24» в феврале были затоплены в Тихом океане, сообщили в Роскосмосе.

А весной мусор с МКС спустя три года нахождения в космосе упал на Землю и пробил крышу дома в американской Флориде.



