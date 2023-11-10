Космический грузовик «Прогресс» увел МКС от столкновения на орбите

Роскосмос: Корабль «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что двигатели «Прогресса» были включены в 18.07 мск и проработали чуть больше пяти минут, выдав импульс величиной 0,5 м/с, передает ТАСС.

В госкорпорации добавили, что из-за этого высота орбиты МКС увеличена на 900 метров.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что международная космическая станция превысила все допустимые сроки существования и подходит к финишу эксплуатации.