Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Космический грузовик «Прогресс» увел МКС от столкновения на орбите
Роскосмос: Корабль «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-24» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщают в Роскосмосе.
Уточняется, что двигатели «Прогресса» были включены в 18.07 мск и проработали чуть больше пяти минут, выдав импульс величиной 0,5 м/с, передает ТАСС.
В госкорпорации добавили, что из-за этого высота орбиты МКС увеличена на 900 метров.
Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что международная космическая станция превысила все допустимые сроки существования и подходит к финишу эксплуатации.