Мусор с МКС через три года упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно заявлению НАСА, в марте 2021 года с МКС выбросили в космос грузовой поддон с изношенными батареями массой около 2,6 тыс. кг, которые должны были полностью сгореть в атмосфере 8 марта 2024 года, передает РИА «Новости». Там добавили, что часть изделий пережила вхождение в атмосферу и врезалась в дом в Нейплсе во Флориде.

Как пишет Space News, опора для крепления батарей на поддоне весом 7,2 кг упала на крышу дома и пробила ее.

Как рассказал академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин, в НАСА не задумались, что какие-то элементы контейнера могут не сгореть, а сейчас они будут думать над каждым изделием, которое они будут выбрасывать со станции, и просчитывать на компьютере.

Он предположил, что 700-граммовый кронштейн оказался не единственным несгоревшим обломком, а остальные упали в более безлюдных местах и не принесли заметного ущерба.

«Я думаю, что надо задуматься тем, кто эксплуатирует станцию, и американцам, и нашим, и всем нашим партнерам по МКС и по будущим станциям, какие объекты можно просто выбрасывать, и они наверняка сгорят в атмосфере, а какие нужно все-таки с помощью искусственных каких-то способов топить в нужном месте, которые могут нанести вред. Это задача на ближайшее будущее, потому что таких объектов будет с каждым годом все больше и больше», – заключил Маринин.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что международная космическая станция превысила все допустимые сроки существования и подходит к финишу эксплуатации.