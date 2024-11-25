Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.2 комментария
Песков заявил о чрезвычайной гуманитарной ситуации в Ливане
Песков назвал гуманитарную ситуацию в Ливане чрезвычайной из-за авиаударов
Гуманитарная ситуация в Ливане обострилась из-за израильских авиаударов, жертвами которых стали более 3 тыс. человек, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал гуманитарную ситуацию в Ливане чрезвычайной, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это вызвано новыми ударами израильской армии по Бейруту. Песков отметил, что гуманитарный кризис в стране значительно усугубился.
Согласно сводке Центра по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана, опубликованной на странице ведомства в Facebook* (запрещен в России), жертвами израильских авиаударов 23 ноября стали не менее 84 человек, 213 ливанцев получили ранения. Общее число жертв с начала эскалации в октябре 2023 года составляет 3 тыс. 754, а раненых – 15 тыс. 626.
В воскресенье, 24 ноября, израильские ВВС возобновили атаки на южные окраины Бейрута, где находятся объекты организации «Хезболла». Израильские истребители наносят удары по предполагаемым базам боевиков, что приводит к увеличению числа пострадавших среди мирного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильского артиллерийского удара по ливанскому блокпосту погиб один военнослужащий и получили ранения 18 человек, объект серьезно поврежден. Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежавшей израильской военной разведке, в пригороде Тель-Авива. Израильские удары по Ливану за сутки унесли жизни 84 человек.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ