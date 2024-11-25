Рогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области

  • Новость часаРогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией
    Украина показала фрагменты «Орешника», ударившего по «Южмашу»
    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать коллективный иск
    Основатель ЧВК Blackwater оценил шансы Украины вернуть территории
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    Стало известно о боях на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    Западные специалисты отправились на «Южмаш» изучать «Орешник»
    В России обвинили ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово
    ОАК сообщила о смене руководства в компаниях «Яковлев» и «Туполев»
    Мнения
    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    13 комментариев
    25 ноября 2024, 12:44 • Новости дня

    Рогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области

    Рогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российская армия готовит почву для широкого захода в Великую Новоселку. Поселок важен для противника, поэтому просто так ВСУ его не отдадут. Однако после освобождения населенного пункта у России появится возможность активнее наступать на Запорожском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее стало известно о продвижении российских войск к Великой Новоселке в ДНР.

    «Времевское направление сегодня, по сути, можно называть Великоновоселковским, поскольку основные наступательные действия ВС России ведутся в районе Великой Новоселки. Судя по всему, готовится почва для широкого входа в данный населенный пункт», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, с учетом того, что Великая Новоселка плавно переходит во Времевку, то одним ударом российские войска могут освободить большой плацдарм на этом направлении», – считает собеседник. Он объясняет: изначальное наступление российской армии расширилось на восток и северо-восток от поселка.

    «Так, бои идут за Раздольное – этот населенный пункт расположен северо-восточнее Великой Новоселки. После его освобождения целью, вероятно, станет Новый Комар. Над противником, находящемся в Великой Новоселке, фактически нависнет угроза окружения, – рассуждает член ОП. – Это вынудит украинских военных или сдаваться в плен, или бежать в сторону Покровского».

    Как отметил Рогов, Великая Новоселка играет большую роль с точки зрения логистики ВСУ. «Это важный укрепрайон противника, который связывает несколько участков фронта между собой. Освобождение поселка открывает возможности для удара с востока на запад от Великой Новоселки. С учетом наступления на Запорожском участке фронта, в окружении могут оказаться подразделения ВСУ в Гуляйполе и Орехове», – полагает спикер.

    Он уточнил, что после Великой Новоселки на стыке Запорожской области и ДНР нет «крупных городов, а также природных преград вроде рек, гор или лесов». «Поэтому освобождение этого населенного пункта создает возможность наступления ВС России в Запорожской области с востока куда более быстрыми темпами», – акцентировал Рогов.

    Впрочем, освобождение Великой Новоселки требует определенной концентрации. «Это, как я отмечал, серьезный укрепрайон противника. Однако комбинированное взаимодействие фронтовой и штурмовой авиации, артиллерии и штурмовых групп ВС России отработано», – заключил Рогов.

    Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения украинской армии с восточного предместья населенного пункта Великая Новоселка на западе ДНР. «[ВС России] освободили в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

    По информации ТАСС, украинские военные спешно бегут с позиций на окраине Великой Новоселки под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют. Согласно данным источника агентства в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия. Ранее военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Великая Новоселка «укреплена только в одну сторону – в южную, а на севере особых укреплений нет».

    25 ноября 2024, 02:53 • Новости дня
    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам ракеты «Орешник» на «Южмаше»

    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения, сообщило Reuters.

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая ранее поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске. Из соображений безопасности СМИ попросили не раскрывать точное местоположение объекта, пишет «Коммерсант».

    Сообщается, что на данный момент фрагменты ракеты находятся в специальном ангаре, где будет проведена тщательная экспертиза. Украинские эксперты планируют использовать данные обломки для изучения цепочек поставок российской армии и производства ракеты.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

    Коментарии (29)
    24 ноября 2024, 13:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки

    Российские войска продвинулись в Белогорье на Ореховском направлении в Запорожской области

    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении в Запорожской области, начав бои за село Белогорье, которое является последним перед пока контролируемой ВСУ Малой Токмачкой, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продвинулись более чем на два километра в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает ТАСС.

    По его словам, Белогорье является последним населенным пунктом перед Малой Токмачкой, которая пока находится под контролем ВСУ. Малая Токмачка – это ближайший пригород Орехова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области, а также нанесла авиаудары по расположению ВСУ в этом регионе.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    В Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию

    Около 150 тыс перемещенных лиц вернулись с Украины, включая 70 тыс. в Мариуполь

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Депутат украинского парламента Максим Ткаченко заявил, что жители Мариуполя и других территорий, вошедших в состав России, возвращаются домой с Украины, где они находились в статусе временно перемещенных лиц, передает ТАСС. По словам депутата, уже около 150 тыс. таких лиц вернулись, из них примерно 70 тыс. в Мариуполь.

    Ткаченко назвал эти цифры «ужасающими» для Киева, указывая на неудовлетворительные условия для перемещенных из Донбасса и Новороссии. По словам депутата, на подконтрольной Украине территории временные переселенцы сталкиваются с нехваткой жилья, социальной поддержки, компенсаций и рабочих мест.

    Депутат отметил, что украинские работодатели зачастую скептически относятся к этой категории людей, предлагая им преимущественно низкооплачиваемые вакансии.

    Напомним, накануне вице-премьер Хуснуллин заявил, что до конца текущего года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.

    Коментарии (6)
    24 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье

    Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95LR компании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье

    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье
    @ Leonid Faerberg/ Transport Photo/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    При посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи.

    Как передает РИА «Новости», при посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявший рейс из Сочи.

    По предварительной информации, возгорание началось в одном из двигателей лайнера. Наземные службы аэропорта оперативно начали борьбу с огнем и сумели быстро справиться с возгоранием.

    По информации телеканала HaberGlobal, находившиеся на борту 79 пассажиров были эвакуированы.

    Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса, на которую совершил посадку самолет, была временно закрыта.

    Напомним, этим летом в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet-100.

    Коментарии (10)
    25 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска в Курахово в ДНР активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    По его словам, российские войска в Курахово, расположенном в Донецкой народной республике, продолжают наступление, рассекая оборону украинских сил, передает РИА «Новости».

    Пушилин сообщил о уверенности в скором получении позитивных новостей из региона. Он отметил важность освобождения Кураховки, так как оттуда велись наиболее интенсивные обстрелы Донецка, особенно Петровского района, а также осуществлялся запуск беспилотников.

    Он добавил, что бои в этой местности продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России выбили украинские войска с северного берега Кураховского водохранилища, а глава ДНР Денис Пушилин посетил населенный пункт Кураховка, недавно освобожденный от ВСУ, и выразил надежду на скорое освобождение Курахово.

    Коментарии (4)
    25 ноября 2024, 02:03 • Новости дня
    Композитор Павел Карманов умер в возрасте 54 лет

    Известный композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет

    Композитор Павел Карманов умер в возрасте 54 лет
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Автор множества произведений и музыки для кино композитор Павел Карманов скончался в возрасте 54 лет.

    Как отмечается на сайте Союза композиторов, в возрасте 54 лет ушел из жизни Павел Карманов. Союз выразил соболезнования родным и друзьям композитора.

    Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области и получил образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени П. И. Чайковского, а также в самой Московской консерватории.

    Карманов создал множество музыкальных произведений, в том числе для кино и телевидения, что принесло ему широкую известность.


    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 09:29 • Новости дня
    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово

    Глава Международного общественного трибунала Григорьев обвинил ВСУ в расстреле более 100 жителей в Селидово

    Tекст: Вера Басилая

    В Селидово ВСУ при отступлении расстреляли более 100 мирных граждан, которых нашли на улицах или в домах, свидетельства преступлений украинских боевиков зафиксированы и переданы правоохранительным органам, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    «В Селидово мы обнаружили очередной массовый расстрел мирных граждан – очередное военное преступление киевского режима. По подтвержденным данным было убито как минимум 100 жителей города. При отступлении ВСУ просто убивали мирных граждан, которых нашли на улицах и в домах. Мы обнаружили множество тел со следами пулевых ранений в голову и в область сердца. Все это нами зафиксировано в рамках работы нашего Международного общественного трибунала, дальше будут работать уже наши правоохранительные органы», – заявил Григорьев.

    Глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов привел свидетельства чудом спасшихся очевидцев преступлений ВСУ. По словам Григорьева, они видели и слышали, как украинские снайперы и автоматчики расстреливали их знакомых, соседей, родственников.

    Как рассказала жительница Селидово Наталья Р., во время оккупации Селидово украинскими войсками на Кучуринской улице была убита вся семья.

    По ее словам, украинские военные заходили, взламывали квартиры, расстреливали в упор. Кроме того, жители, которые прятались от боевиков, слышали грузинскую речь, наемники «бегали по домам, кричали, где есть тут мирные люди, выходите, где вы, что вы».

    «В 12-м доме по Щорса засел украинский снайпер и расстреливал мирных направо и налево. Очень много наших друзей погибло во дворе. Кто-то хотел выйти прикрыть тела. При накрытии тела ложились рядом. Кто-то побежал за помощью. Тоже погибли. Здесь, наверное, до 25 убил. Это только этот украинский снайпер. Конечно, мы были в шоке», – сообщила жительница Селидово.

    «Рядом с девятиэтажкой женщина выходила пожилая. Украинский военный просто развернулся, выстрелил в голову и пошел дальше. Вот так просто украинские военные… Это вообще не укладывается. Я понимаю, война. Ну воюйте военные с военными. Украина всегда недолюбливала Донбасс. Мы всегда для них изгои были. Всегда. А с 2014 года это пошло по накату», – заявила Наталья Р.

    Ранее очевидец сообщил, что в освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела.

    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве жителей Селидово.

    Коментарии (8)
    25 ноября 2024, 07:17 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки

    ВСУ начали отступать с укрепленных позиций на востоке Великой Новоселки

    Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали отступление с укрепленных позиций на восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике под натиском штурмовых групп.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции на восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. По данным источника в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия.

    Силовые структуры утверждают, что украинские военные оставляют свои позиции под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки, а также сообщалось о дальнейшем продвижении российских сил в этом направлении.

    Коментарии (2)
    25 ноября 2024, 11:17 • Новости дня
    Эксперт: Разведчики НАТО изучают ущерб от «Орешника» на «Южмаше»

    Эксперт: Западные разведчики исследовали повреждения от ударов «Орешником» по заводу «Южмаш» на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные разведчики, включая специалистов из Lockheed Martin и RTX, активно изучают на украинском предприятии «Южмаш» последствия удара по заводу и пытаются получить обломки управляемых боевых блоков баллистических ракет «Орешник», рассказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

    По его словам, сотрудники западных разведок активно изучают ущерб, нанесенный украинскому оборонному заводу «Южмаш» в результате удара ракетами «Орешник», сообщает ТАСС.

    Степанов отметил, что специалисты научно-технической разведки пытаются получить обломки управляемых боевых блоков баллистических ракет средней дальности для изучения их характеристик.

    По словам Степанова, крупные американские военно-промышленные предприятия, такие как Lockheed Martin и RTX, проявляют особый интерес к анализу ракет. Он подчеркнул, что эксперты из этих корпораций будут работать на «Южмаше» еще несколько недель, изучая поврежденные останки ракет. Это объясняется тем, что в области материаловедения и гиперзвуковых технологий у западных стран существуют определенные трудности.

    Киев и его западные союзники также приступили к оценке ущерба, нанесенного дорогостоящей линии по производству ракет и дронов. Это оборудование было недавно поставлено на завод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения.

    Киев, между тем, не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник». А СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

    Коментарии (5)
    25 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater оценил шансы Украины вернуть территории

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил об отсутствии шансов у Украины вернуть утраченные территории

    Основатель ЧВК Blackwater оценил шансы Украины вернуть территории
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта, надеясь на действия Дональда Трампа.

    По его словам, Украина не сможет вернуть утраченные территории на востоке страны, сообщает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Принс отметил, что особенно маловероятно возвращение Крыма. Он подчеркнул необходимость завершения украинского конфликта в кратчайшие сроки.

    По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп должен приступить к решению этого вопроса с первых дней своего пребывания у власти. Принс выразил надежду на то, что Трамп проявит активность в разрешении конфликта между Украиной и Россией.

    Принс также критиковал решение нынешнего президента Джо Байдена о разрешении использования американских ракет для ударов вглубь России. Он считает это крайне безответственным шагом. В ответ на это, Россия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд, что, по мнению Принса, стало сигналом для Запада о недопустимости продолжения конфликта в прежнем ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Губернатор сообщил о возгорании на заводе в Калуге после атаки беспилотников

    В Калуге на территории промышленного предприятия возник пожар в результате падения БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на окраине Калуги, что привело к возгоранию на территории промышленного предприятия.

    Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в ночь на понедельник система ПВО уничтожила три украинских беспилотника на окраине Калуги. На месте падения обломков на территории промышленного предприятия возникло возгорание, передает ТАСС.

    По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа, добавил Шапша.

    Ранее силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 14:02 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении

    Минобороны заявило об уничтожении более 260 украинских военных в Курской области за сутки

    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли значительные потери ВСУ на Курском направлении, уничтожив технику и более 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям на Курском направлении. В результате ударов авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районе 22 населенных пунктов, включая Александрию, Кругленькое и Лебедевку.

    Отмечается, что за последние сутки ВСУ понесли значительные потери – более 260 военнослужащих, также была уничтожена техника, включая один танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и миномет.

    Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 35 тыс. военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты и 120 бронетранспортеров. Также уничтожены 1193 боевые бронированные машины, более 1000 автомобилей и 300 артиллерийских орудий, говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 систем HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Накануне в Минобороны сообщили, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

    Коментарии (8)
    24 ноября 2024, 23:02 • Новости дня
    Украинские войска расстреляли и сожгли семью в Селидово

    Очевидец рассказал о расстреле и сожжении семьи в Селидово отрядом ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    В освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.

    Украинские военные застрелили и сожгли пятерых членов семьи мирного жителя в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом рассказал очевидец происшествия, который вместе с единственным выжившим членом семьи провел захоронение.

    «Володя остался один жив из шести человек. Вышел в туалет на улице, услышал крик и шум. Голову вытащил – всю семью вывели из дома, расстреляли. Он успел скрыться. А следом пришел, а они уже сожженные», – рассказал собеседник агентства.

    Семья Володи состояла из его жены Ольги, сына Ромы, внука Влада, невестки Ольги и свахи. Все пятеро были убиты и сожжены. Останки пришлось хоронить наспех, прямо возле дома, под обстрелами. «Закапывали их 29-го числа, но уже по улице Карла Маркса, возле квартиры. Везде боевые действия, обстрелы. Собирали спаленные тела в мешочки и похоронили», – добавил очевидец.

    Напомним, 28 октября беженцы из Украинска обвинили ВСУ в расстреле мирных жителей и животных.

    Коментарии (3)
    24 ноября 2024, 18:23 • Новости дня
    Депутат Киевсовета предложила насильственную мобилизацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.

    Как передает ТАСС, депутат Киевского городского совета Алина Михайлова предложила насильственно мобилизовать всех граждан Украины. По ее словам, мобилизация должна проводиться принудительно, когда сотрудники военкоматов хватают людей прямо на улице и силой затаскивают в свои автобусы. Она заявила об этом в интервью агентству ТСН, рассмеявшись во время обсуждения методов мобилизации.

    В украинских Telegram-каналах регулярно появляются записи, где сотрудники военкоматов насильно заталкивают мужчин в микроавтобусы. Этот способ уже получил название «бусификация». Михайлова подчеркнула, что все граждане должны быть мобилизованы, чтобы избежать случаев, когда кто-то может заплатить от пяти до десяти тысяч долларов за отсрочку или покинуть страну. «Всех – на фронт», – заявила она.

    Депутат также подвергла критике тех, кто высмеивает методы мобилизации в соцсетях. В ходе обсуждения погибших при попытках покинуть Украину вплавь, она едва сдержала смех. С февраля 2022 года Госпогранслужба Украины сообщила о гибели 42 человек при попытке переплыть реку Тису на границе с Румынией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине разработали новый формат контракта с ВСУ, позволяющий молодым людям от 18 лет добровольно поступать на службу, при этом контракт предусматривает ограниченный срок службы и материальное обеспечение.

    Коментарии (3)
    25 ноября 2024, 08:54 • Новости дня
    Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского «верховным тэцэкашником»

    Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в затягивании боевых действий и манипуляциях

    Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского «верховным тэцэкашником»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Александр Дубинский, депутат Верховной рады, заявил, что мировое сообщество воспринимает Владимира Зеленского как главного палача, ответственного за затягивание конфликта и манипуляции с общественным мнением.

    Как сообщает RT, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Дубинского, мировое сообщество рассматривает Зеленского как «верховного тэцэкашника», чья роль заключается в затягивании боевых действий и создании ложной картины происходящего для зарубежной прессы.

    По его словам, президент Украины манипулирует общественным мнением, используя фейковые социологические опросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Владимир Дацье рассказал, что его мобилизовали во время рейса дальнобойщиком, остановив на блокпосту, а ранее сообщалось, что насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК.

    Коментарии (4)
    Главное
    ВКС получили новые истребители-бомбардировщики Су-34
    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине
    Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    FT: На выборах в Румынии произошло политическое землетрясение
    Пленный британец заявил об отправке в Курскую область против воли
    Грузовой самолет упал на жилой дом под Вильнюсом
    Заболеваемость ВИЧ в России достигла исторического минимума

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией

    Украинские и западные социологи продолжают выяснять, готово ли общество к переговорам с Россией и территориальным уступкам. И они, как правило, выдают противоречивые результаты. В чем заключаются особенности этого противоречия и каковы реальные настроения украинцев относительно урегулирования конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............