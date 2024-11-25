ВСУ начали отступать с укрепленных позиций на востоке Великой Новоселки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции на восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. По данным источника в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия.

Силовые структуры утверждают, что украинские военные оставляют свои позиции под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки, а также сообщалось о дальнейшем продвижении российских сил в этом направлении.