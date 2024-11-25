Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.11 комментариев
Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки
ВСУ начали отступать с укрепленных позиций на востоке Великой Новоселки
Украинские военные начали отступление с укрепленных позиций на восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике под натиском штурмовых групп.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции на восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. По данным источника в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия.
Силовые структуры утверждают, что украинские военные оставляют свои позиции под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки, а также сообщалось о дальнейшем продвижении российских сил в этом направлении.