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Российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки
Войска России на времевском направлении достигли окраин Великой Новоселки
Российские войска, освободив более 20 кв. километров, достигли окраин поселка Великая Новоселка на Украине, где расположены крупные командный и логистический пункты ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Российские войска значительно продвинулись на времевском направлении, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА «Новости». По его словам, войска освободили более 20 кв. километров и сейчас находятся на окраинах поселка Великая Новоселка, в котором располагается крупный командный и логистический пункт ВСУ.
Рогов подчеркнул, что на данный момент в этом районе продолжаются активные боевые действия штурмового характера. Такое продвижение позволяет взять под огневой контроль поставки вооружения и прочих ресурсов для украинских сил на этом участке фронта, что серьезно осложняет их снабжение между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
На времевском направлении, расположенном на стыке Запорожской области и ДНР, российские войска продолжают наступление, что свидетельствует о стратегическом значении этого региона в контексте текущего конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы подошли к ключевой трассе, ведущей из Запорожья в Великую Новоселку в ДНР, перекрыв ее и взяв под огневой контроль, что ограничивает снабжение украинской группировки.
Также российские войска перерезали одну из ключевых трасс снабжения ВСУ, ведущую из Славянска в Часов Яр, затруднив подвоз сил и ресурсов противника.
Кроме того сообщалось что Рроссийские военнослужащие продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка у Часова Яра, взяв его в полуохват, а также начали бои на восточной окраине Великой Новоселки.