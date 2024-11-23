Войска России на времевском направлении достигли окраин Великой Новоселки

Tекст: Мария Иванова

Российские войска значительно продвинулись на времевском направлении, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА «Новости». По его словам, войска освободили более 20 кв. километров и сейчас находятся на окраинах поселка Великая Новоселка, в котором располагается крупный командный и логистический пункт ВСУ.

Рогов подчеркнул, что на данный момент в этом районе продолжаются активные боевые действия штурмового характера. Такое продвижение позволяет взять под огневой контроль поставки вооружения и прочих ресурсов для украинских сил на этом участке фронта, что серьезно осложняет их снабжение между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.

На времевском направлении, расположенном на стыке Запорожской области и ДНР, российские войска продолжают наступление, что свидетельствует о стратегическом значении этого региона в контексте текущего конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы подошли к ключевой трассе, ведущей из Запорожья в Великую Новоселку в ДНР, перекрыв ее и взяв под огневой контроль, что ограничивает снабжение украинской группировки.

Также российские войска перерезали одну из ключевых трасс снабжения ВСУ, ведущую из Славянска в Часов Яр, затруднив подвоз сил и ресурсов противника.

Кроме того сообщалось что Рроссийские военнослужащие продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка у Часова Яра, взяв его в полуохват, а также начали бои на восточной окраине Великой Новоселки.