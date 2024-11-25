Песков заявил, что команда Байдена разжигает конфликт на Украине

Tекст: Вера Басилая

Песков подчеркнул, что из уст сторонников Трампа и номинированных на будущие должности в его администрации слова «мир» и «мирный план» звучат часто. В отличие от этого, представители действующей администрации США, как отметил Песков, избегают таких терминов, предпочитая провокационные действия. Он добавил, что это та реальность, с которой сталкивается Россия, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также прокомментировал планы администрации Трампа по взаимодействию с командой Байдена, отметив, что Москва в курсе таких намерений и внимательно следит за развитием событий.

Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Песков ранее заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине. Песков также заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.