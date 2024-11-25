Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.2 комментария
Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине
Песков заявил, что команда Байдена разжигает конфликт на Украине
Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что из уст сторонников Трампа и номинированных на будущие должности в его администрации слова «мир» и «мирный план» звучат часто. В отличие от этого, представители действующей администрации США, как отметил Песков, избегают таких терминов, предпочитая провокационные действия. Он добавил, что это та реальность, с которой сталкивается Россия, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России также прокомментировал планы администрации Трампа по взаимодействию с командой Байдена, отметив, что Москва в курсе таких намерений и внимательно следит за развитием событий.
Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
Песков ранее заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине. Песков также заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.