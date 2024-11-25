Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.2 комментария
Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Песков сообщил о готовности Путина обсуждать урегулирование конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.
Он подчеркнул, что Путин всегда подтверждал свою открытость к мирному процессу, сообщает ТАСС.
Так он прокомментировал сообщения о том, что команда Дональда Трампа намерена начать работать с действующей американской администрацией над урегулированием конфликта на Украине.
Ранее Песков заявил о готовности Путина к возможным контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Он также подчеркнул, что заморозка конфликта на Украине является неприемлемым вариантом для России.
При этом Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.