16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.83 комментария
Китай призвал к мирным переговорам по Украине
Си Цзиньпин заявил о посредничестве Китая в мирных переговорах на Украине
Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС.
Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая содействовать мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.
По его словам, позиция Китая в этом вопросе всегда была четкой и заключалась в посредничестве и активных усилиях для достижения мира.
Си Цзиньпин отметил важность охлаждения напряженности и заявил о стремлении Китая усиливать работу в этом направлении.
По мнению китайского лидера, поддержание мира и стабильности является приоритетной задачей, и Китай готов принимать активное участие в международных усилиях для достижения этих целей.
Напомним, ранее глава КНР вместе с президентом Бразилии предложили создать группу стран Глобального Юга для содействия мирному урегулированию на Украине.