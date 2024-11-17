Китай призвал к мирным переговорам по Украине

Си Цзиньпин заявил о посредничестве Китая в мирных переговорах на Украине

Tекст: Максим Попов

Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая содействовать мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

По его словам, позиция Китая в этом вопросе всегда была четкой и заключалась в посредничестве и активных усилиях для достижения мира.

Си Цзиньпин отметил важность охлаждения напряженности и заявил о стремлении Китая усиливать работу в этом направлении.

По мнению китайского лидера, поддержание мира и стабильности является приоритетной задачей, и Китай готов принимать активное участие в международных усилиях для достижения этих целей.

Напомним, ранее глава КНР вместе с президентом Бразилии предложили создать группу стран Глобального Юга для содействия мирному урегулированию на Украине.