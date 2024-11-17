16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.84 комментария
Си Цзиньпин: Сдерживание Китая обречено на провал
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил Байдену о неразумности сдерживания Китая на встрече в рамках АТЭС
На встрече в Лиме председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что сдерживание Китая со стороны США обречено на провал и призвал к сотрудничеству, чтобы избежать новой холодной войны и совместно противостоять глобальным вызовам.
На встрече в Лиме председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что сдерживание Китая является неразумным шагом и обречено на провал, сообщило РИА «Новости». Глава Китая подчеркнул, что новая холодная война не должна начаться и не может быть выиграна. Он заявил: «Сдерживание Китая – это неразумно, неприемлемо и обречено на провал».
Си Цзиньпин также отметил, что человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, а соперничество крупных держав не должно становиться фоном эпохи. По его словам, «только посредством сплочения и сотрудничества можно преодолеть текущие трудности».
Кроме того, председатель КНР акцентировал внимание на важности китайско-американских отношений, назвав их важнейшими двусторонними отношениями в мире. Он подчеркнул, что стабильное развитие этих связей влияет не только на народы двух стран, но и на судьбу всего человечества.
До этого Пекин обозначил красные линии в отношениях с США.