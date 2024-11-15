Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.0 комментариев
Развал коалиции в Германии заморозил отправку беспилотников на Украину
Развал коалиции в Германии затруднил отправку беспилотников и другой военной помощи для Украины, что может привести к задержкам в следующем году, сообщили СМИ.
Как сообщает Der Spiegel, развал коалиции в Германии может затруднить также отправку другого оружия в следующем году. Предполагается, что военная помощь на сумму 3 млрд евро могла бы быть отправлена, тогда как в этом году было выделено 8 млрд евро, говорится в Telegram-канале «Политика Страны».
Украинский посол в Германии Алексей Макеев выступил с призывом согласовать отправку помощи до проведения досрочных парламентских выборов, подчеркнув, что «большинство есть и остается для нашей помощи – абсолютное демократическое большинство». Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также настаивает на необходимости продолжения поставок.
В пакет помощи должны были войти 812 разведывательных беспилотников компании Quantum, которые запросила Украина.
В среду депутаты Бундестага подали ходатайство о запрете «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как сообщает телеканал ZDF, документ подписали 112 парламентариев. Инициатором проекта выступил представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марко Вандервиц.
Позже экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт объяснил желание депутатов Бундестага запретить АдГ. По его словам, немецкие демократы испугались роста популярности «Альтернативы для Германии».