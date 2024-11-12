Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.14 комментариев
На авиасалоне Airshow China`24 показали китайского «убийцу» F-35
В приморском городе Чжухай китайской провинции Гуандун открылась авиационно-космическая выставка China Airshow 2024. На фото: китайский всепогодный многоцелевой истребитель Chengdu J-10 (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)
Китайский учебно-боевой самолет Guizhou JL-9. Самолет оснащается итальянской бортовой радиолокационной станцией Grifo S-7. На самолете установлен двигатель Liyang WP13F, являющийся дальнейшим развитием советского турбореактивного двигателя Р11, применявшегося на самолетах семейства МиГ-21 (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)
Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, ведения воздушного боя, нанесения высокоточных ударов по наземным и морским целям, подавления вражеских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, решения задач радиоэлектронной борьбы, разведки и целеуказания (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)
Китайский тяжелый грузовой многоцелевой беспилотник Twin-Tailed Scorpion D. Первый в мире четырехмоторный многоцелевой дрон имеет размах крыльев 20 м. Максимальный взлетный вес аппарата – 4,35 т, а полезная нагрузка может достигать 1,5 т. Общий объем грузового отсека составляет 5 куб. м. (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)
Китайский военно-транспортный самолет Y-20. Самолет был разработан при поддержке КБ Антонова. Он сопоставим по размерам и характеристикам с российским Ил-76 и американским Boeing C-17 Globemaster III. Полезная нагрузка самолета – 66 тонн. Это означает, что он сможет транспортировать по воздуху даже танк на дальность около 5 тыс. км (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)
Китайский разведывательно-ударный дрон Jiutian SS-UAV. БПЛА оснащен мощными двухколесными стойками шасси, что в сочетании с высокорасположенным турбореактивным двигателем позволяет предположить, что допускается его применение с грунтовых аэродромов. Обращает на себя внимание большое число точек подвески – восемь. Предположительно, на них может размещаться как вооружение, так и разнообразные контейнеры, например, радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)
Китайский истребитель-невидимка J-35A. Презентация приурочена к 75-й годовщине основания военно-воздушных сил КНР. По словам самих разработчиков, «одной из самых ярких особенностей J-35A являются его превосходные характеристики скрытности». «Эта модель использует передовые стелс-технологии и материалы, имеет встроенный бомбоотсек в днище. По сравнению с американским F-35, J-35A обладает более высокой скоростью, большей бомбовой нагрузкой, большим весом и большим боевым радиусом», – указывается в аннотации (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)
Китайский стартап Air White Whale представил самый большой в мире грузовой дрон W5000, он сможет доставлять пять тонн груза на дальность 2,6 тыс. км. Удаленный экипаж может одновременно управлять семью дронами, снижая затраты на обслуживание воздушных перевозок в 10 раз. (фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Ударный беспилотник СН-7 построен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и имеет обтекаемую форму, что сводит к минимуму обнаружение радарами, уменьшает тепловые сигнатуры и снижает акустическую заметность. CH-7 разработан для высотных продолжительных миссий, таких как разведка и точные удары по важным целям (фото: Long Wei/VCG/Reuters)
Выставка пройдет с 12 по 17 ноября. Около 150 иностранных экспонентов из 47 стран мира представляют здесь военную и гражданскую авиатехнику, космическую технику, вооружения, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Это крупнейшее в КНР тематическое мероприятие проводится каждые два года (фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press)