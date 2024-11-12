На авиасалоне Airshow China`24 показали китайского «убийцу» F-35

Выставка пройдет с 12 по 17 ноября. Около 150 иностранных экспонентов из 47 стран мира представляют здесь военную и гражданскую авиатехнику, космическую технику, вооружения, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Это крупнейшее в КНР тематическое мероприятие проводится каждые два года (фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Ударный беспилотник СН-7 построен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и имеет обтекаемую форму, что сводит к минимуму обнаружение радарами, уменьшает тепловые сигнатуры и снижает акустическую заметность. CH-7 разработан для высотных продолжительных миссий, таких как разведка и точные удары по важным целям (фото: Long Wei/VCG/Reuters)

Китайский стартап Air White Whale представил самый большой в мире грузовой дрон W5000, он сможет доставлять пять тонн груза на дальность 2,6 тыс. км. Удаленный экипаж может одновременно управлять семью дронами, снижая затраты на обслуживание воздушных перевозок в 10 раз. (фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Китайский истребитель-невидимка J-35A. Презентация приурочена к 75-й годовщине основания военно-воздушных сил КНР. По словам самих разработчиков, «одной из самых ярких особенностей J-35A являются его превосходные характеристики скрытности». «Эта модель использует передовые стелс-технологии и материалы, имеет встроенный бомбоотсек в днище. По сравнению с американским F-35, J-35A обладает более высокой скоростью, большей бомбовой нагрузкой, большим весом и большим боевым радиусом», – указывается в аннотации (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)

Китайский разведывательно-ударный дрон Jiutian SS-UAV. БПЛА оснащен мощными двухколесными стойками шасси, что в сочетании с высокорасположенным турбореактивным двигателем позволяет предположить, что допускается его применение с грунтовых аэродромов. Обращает на себя внимание большое число точек подвески – восемь. Предположительно, на них может размещаться как вооружение, так и разнообразные контейнеры, например, радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)

Китайский военно-транспортный самолет Y-20. Самолет был разработан при поддержке КБ Антонова. Он сопоставим по размерам и характеристикам с российским Ил-76 и американским Boeing C-17 Globemaster III. Полезная нагрузка самолета – 66 тонн. Это означает, что он сможет транспортировать по воздуху даже танк на дальность около 5 тыс. км (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)

Китайский тяжелый грузовой многоцелевой беспилотник Twin-Tailed Scorpion D. Первый в мире четырехмоторный многоцелевой дрон имеет размах крыльев 20 м. Максимальный взлетный вес аппарата – 4,35 т, а полезная нагрузка может достигать 1,5 т. Общий объем грузового отсека составляет 5 куб. м. (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)

Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, ведения воздушного боя, нанесения высокоточных ударов по наземным и морским целям, подавления вражеских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, решения задач радиоэлектронной борьбы, разведки и целеуказания (фото: VCG/Visual China Group/ТАСС)

При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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Трамп выбрал «ястреба» для борьбы с Китаем Наиболее вероятным кандидатом на должность госсекретаря США при Дональде Трампе является сенатор от Флориды Марко Рубио, пишут американские СМИ. Обладая репутацией антикитайского и антииранского ястреба, он тем не менее является сторонником начала переговоров по украинскому кризису. Чего стоит ожидать от претендента на пост госсекретаря США? Подробности Перейти в раздел

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Как будет подавлен «антитрамповский бунт» Европы В Европе стали появляться признаки того, что можно назвать «антитрамповским бунтом», а может быть, даже заговором против Трампа. Наиболее ярко это видно в европейской политике по поводу России и Украины. О каком бунте идет речь и почему и как он будет жестоко подавлен новым хозяином Белого дома? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

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Благодаря каким людям Трамп победил Камалу Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе. Перейти в раздел