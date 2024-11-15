  • Новость часаРоссийские военные вошли в центр Курахово
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рогов: На стыке ДНР и Запорожья формируется новая военная реальность
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    Ветераны России потребовали отобрать у экс-премьера Касьянова квартиру
    Российские военные вошли в центр Курахово
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    Оппозиция в Абхазии окружила комплекс правительственных зданий
    Франция и Венгрия стали главными покупателями российского газа в ЕС
    Путин обещал Шахназарову рассмотреть вопрос о замедлении YouTube
    Мнения
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    25 комментариев
    15 ноября 2024, 13:56 • В мире

    Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью

    Европарламент напомнил о роли Военно-морского флота России в торговле нефтью

    Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Александр Тимохин

    Запад продолжает искать способы ограничить доходы бюджета России. На этот раз этим озаботился Европейский парламент, призвавший в соответствующей резолюции запретить российским танкерам проход через Ла-Манш. Документ не только признает провал попыток блокировать морскую торговлю России, но и напоминает о важнейшей роли российского Военно-морского флота.

    О желании блокировать морские перевозки России западные политики и некоторые организации заявляли давно. Задолго до специальной военной операции ВС РФ на территории бывшей Украины. Для Запада процветание России, в том числе за счет торговли нефтью – как кость в горле.

    Ничего из этого пока не произошло. Да, меры финансового давления со стороны Запада на вывоз отечественной нефти – от так называемого потолка цен на российскую нефть до запрета страховать танкеры – осложнили российский нефтяной экспорт. Однако торговлю не остановили и прибыли российское государство не лишили.

    В итоге Запад сам себя заводит в тупик. Мер по нанесению вреда российскому нефтяному экспорту все меньше, а прямую блокаду силой Запад вводить не хочет: блокада – это акт войны. А акт войны Запада с Россией – прямой риск применения Россией ядерного оружия. Смертельная угроза. Западные военачальники прямо признают, что боятся этого.

    Поэтому Запад ищет новые пути противодействия российской морской торговле. В Европарламенте приняли резолюцию с предложением запретить проход танкеров с российской нефтью через пролив Ла-Манш, разделяющий континентальную Европу и Британию. Также в ней содержится призыв и к другим странам Европы блокировать российскую морскую торговлю тем или иным способом.

    В резолюции призвано разработать механизмы контроля за перевозками нефти, использовать для слежки за танкерами с российской нефтью «спутники и беспилотники», а также разрешить проводить инспекции «подозрительных судов» в море. И открыто признается, что все попытки Запада блокировать морскую торговлю России провалились.

    Конечно, резолюция Европарламента сама по себе ничего не значит, это просто политическая декларация. Из этой резолюции не следуют в обязательном порядке какие-либо решения или последствия.

    Кроме того, Ла-Манш относится к проливам, открытым для международного судоходства.

    Даже в самой его узкой точке – Па-де-Кале, где территориальные воды Англии и Франции хоть чуть-чуть, но накладываются друг на друга, действует режим свободного прохода.

    Однако есть другая сторона медали – суверенное государство может и должно преследовать нарушителей в своих территориальных водах. Объявив экспорт российской нефти незаконным, Великобритания и Франция смогут, апеллируя к международному праву, в том числе задерживать проходящие через их территориальные воды суда. Возможно, даже не забирать груз – просто разворачивать танкеры, и всё. Однако даже это нанесло бы ущерб и российскому экспорту, и российским интересам, и престижу России.

    С точки зрения международного права это была бы двусмысленная ситуация. Запад сможет трактовать ее, как угодно. Мы тоже, но какие у России будут ответные варианты?

    Наиболее реалистичным и простым выглядит организация движения танкеров с российской нефтью в обход Британских островов с севера в пролив между Британскими и Фарерскими островами. Там уже никаких двусмысленных трактовок нет – открытое море открыто для всех, вот топлива танкеры потратят больше, что сделает себестоимость доставки нефти незначительно выше.

    В таком случае у западных стран не остается несиловых вариантов блокирования российского нефтяного экспорта в открытом море. После этого – только война.

    Вряд ли они на нее пойдут. Риск маловероятный, но он постепенно растет. В том числе об этом – нагнетании таких рисков – и свидетельствует резолюция Европарламента. Не стоит отметать даже самые безумные варианты – политики западных стран давно испытывают проблемы с адекватностью.  Мы не знаем, что решат на Западе, когда у них не останется «мягких» инструментов давления на российский бюджет.

    Стоит быть готовыми к ситуации, когда Запад начнет пытаться останавливать российские танкеры силой. В том числе прямо у наших берегов или берегов дружественных стран. Спускать такое на тормозах будет нельзя, нужно будет отвечать. В идеале – срывать такие действия силовым путем.

    И единственным инструментом, с помощью которого можно бороться с описанными выше трудностями, является российский Военно-морской флот. Именно ВМФ должен обеспечить подстраховку – возможность сопровождать наши танкеры военными кораблями. С тем, чтобы прямой и непосредственной угрозой применения военной силы отбить желание блокады наших танкеров в открытом море. Это тот способ реагирования, который даже западная пропаганда не сможет представить, как агрессию с нашей стороны.

    И чтобы защитить отечественную морскую торговлю, ВМФ должен готовиться, учиться, тренироваться – стабильно и регулярно. Вовремя получать новые корабли взамен старых. России необходимо совершенствовать Военно-морской флот – в том числе за счет доходов, полученных от торговли нефтью.

    С военно-политической точки зрения Европарламент стоит в какой-то мере даже поблагодарить. Своей резолюцией он напомнил российской аудитории старую истину: морская торговля прямо влияет на благосостояние государства, а обеспечить эту торговлю может только мощь Военно-морского флота. Нельзя иметь гарантий торговли со всем миром (а главный экспортный товар России – нефть – находит покупателей в самых дальних уголках планеты), если у продавца нет силового прикрытия его караванов. В данном случае – нефтяных танкеров.

    И боевые корабли, и танкеры в одинаковой степени являются гарантами суверенитета России. Торговые и финансовые интересы нашей страны здесь сливаются с ее военно-политическими интересами.

    Главное
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов
    Франция завершила подготовку украинской бригады «Анна Киевская»
    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы
    Кеннеди-младший попал в базу украинского сайта «Миротворец»
    Россиянам повысили минимальный коэффициент для выхода на пенсию
    Певец Шарлот попросил прощения и выразил желание искупить вину
    В Москве подсчитали средний заработок таксистов

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков

    На Украине все чаще говорят о том, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят медиков, авиатехников, химиков и тыловиков. Неофициально сообщается о требовании к службам обеспечения отправить в окопы до 25% персонала. Однако, как отмечают эксперты, даже такие радикальные меры не приводят к созданию численного преимущества ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью

    Запад продолжает искать способы ограничить доходы бюджета России. На этот раз этим озаботился Европейский парламент, призвавший в соответствующей резолюции запретить российским танкерам проход через Ла-Манш. Документ не только признает провал попыток блокировать морскую торговлю России, но и напоминает о важнейшей роли российского Военно-морского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............