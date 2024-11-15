Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью

Европарламент напомнил о роли Военно-морского флота России в торговле нефтью

Tекст: Александр Тимохин

О желании блокировать морские перевозки России западные политики и некоторые организации заявляли давно. Задолго до специальной военной операции ВС РФ на территории бывшей Украины. Для Запада процветание России, в том числе за счет торговли нефтью – как кость в горле.

Ничего из этого пока не произошло. Да, меры финансового давления со стороны Запада на вывоз отечественной нефти – от так называемого потолка цен на российскую нефть до запрета страховать танкеры – осложнили российский нефтяной экспорт. Однако торговлю не остановили и прибыли российское государство не лишили.

В итоге Запад сам себя заводит в тупик. Мер по нанесению вреда российскому нефтяному экспорту все меньше, а прямую блокаду силой Запад вводить не хочет: блокада – это акт войны. А акт войны Запада с Россией – прямой риск применения Россией ядерного оружия. Смертельная угроза. Западные военачальники прямо признают, что боятся этого.

Поэтому Запад ищет новые пути противодействия российской морской торговле. В Европарламенте приняли резолюцию с предложением запретить проход танкеров с российской нефтью через пролив Ла-Манш, разделяющий континентальную Европу и Британию. Также в ней содержится призыв и к другим странам Европы блокировать российскую морскую торговлю тем или иным способом.

В резолюции призвано разработать механизмы контроля за перевозками нефти, использовать для слежки за танкерами с российской нефтью «спутники и беспилотники», а также разрешить проводить инспекции «подозрительных судов» в море. И открыто признается, что все попытки Запада блокировать морскую торговлю России провалились.

Конечно, резолюция Европарламента сама по себе ничего не значит, это просто политическая декларация. Из этой резолюции не следуют в обязательном порядке какие-либо решения или последствия.

Кроме того, Ла-Манш относится к проливам, открытым для международного судоходства.

Даже в самой его узкой точке – Па-де-Кале, где территориальные воды Англии и Франции хоть чуть-чуть, но накладываются друг на друга, действует режим свободного прохода.

Однако есть другая сторона медали – суверенное государство может и должно преследовать нарушителей в своих территориальных водах. Объявив экспорт российской нефти незаконным, Великобритания и Франция смогут, апеллируя к международному праву, в том числе задерживать проходящие через их территориальные воды суда. Возможно, даже не забирать груз – просто разворачивать танкеры, и всё. Однако даже это нанесло бы ущерб и российскому экспорту, и российским интересам, и престижу России.

С точки зрения международного права это была бы двусмысленная ситуация. Запад сможет трактовать ее, как угодно. Мы тоже, но какие у России будут ответные варианты?

Наиболее реалистичным и простым выглядит организация движения танкеров с российской нефтью в обход Британских островов с севера в пролив между Британскими и Фарерскими островами. Там уже никаких двусмысленных трактовок нет – открытое море открыто для всех, вот топлива танкеры потратят больше, что сделает себестоимость доставки нефти незначительно выше.

В таком случае у западных стран не остается несиловых вариантов блокирования российского нефтяного экспорта в открытом море. После этого – только война.

Вряд ли они на нее пойдут. Риск маловероятный, но он постепенно растет. В том числе об этом – нагнетании таких рисков – и свидетельствует резолюция Европарламента. Не стоит отметать даже самые безумные варианты – политики западных стран давно испытывают проблемы с адекватностью. Мы не знаем, что решат на Западе, когда у них не останется «мягких» инструментов давления на российский бюджет.

Стоит быть готовыми к ситуации, когда Запад начнет пытаться останавливать российские танкеры силой. В том числе прямо у наших берегов или берегов дружественных стран. Спускать такое на тормозах будет нельзя, нужно будет отвечать. В идеале – срывать такие действия силовым путем.

И единственным инструментом, с помощью которого можно бороться с описанными выше трудностями, является российский Военно-морской флот. Именно ВМФ должен обеспечить подстраховку – возможность сопровождать наши танкеры военными кораблями. С тем, чтобы прямой и непосредственной угрозой применения военной силы отбить желание блокады наших танкеров в открытом море. Это тот способ реагирования, который даже западная пропаганда не сможет представить, как агрессию с нашей стороны.

И чтобы защитить отечественную морскую торговлю, ВМФ должен готовиться, учиться, тренироваться – стабильно и регулярно. Вовремя получать новые корабли взамен старых. России необходимо совершенствовать Военно-морской флот – в том числе за счет доходов, полученных от торговли нефтью.

С военно-политической точки зрения Европарламент стоит в какой-то мере даже поблагодарить. Своей резолюцией он напомнил российской аудитории старую истину: морская торговля прямо влияет на благосостояние государства, а обеспечить эту торговлю может только мощь Военно-морского флота. Нельзя иметь гарантий торговли со всем миром (а главный экспортный товар России – нефть – находит покупателей в самых дальних уголках планеты), если у продавца нет силового прикрытия его караванов. В данном случае – нефтяных танкеров.

И боевые корабли, и танкеры в одинаковой степени являются гарантами суверенитета России. Торговые и финансовые интересы нашей страны здесь сливаются с ее военно-политическими интересами.