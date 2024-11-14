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Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью
Европарламент принял резолюцию о запрете танкерам с российской нефтью проходить Ла-Манш
На сессии в Брюсселе Европарламент принял резолюцию, требующую от Европейского союза и Британии закрыть пролив Ла-Манш для танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщили СМИ.
Это решение подразумевает нарушение международных правил судоходства, так как касается судов независимо от их флага. В документе Европарламент призывает страны ЕС тесно сотрудничать с Британией для реализации предложенного запрета, передает ТАСС.
Европарламент также намерен обратиться к другим странам, контролирующим проливы, с предложением принять меры для ограничения движения судов с российской нефтью. В дополнение к этому резолюция нацелена на принятие жестких санкций против независимого танкерного флота, который занимается транспортировкой российской нефти без контроля западных государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш.
Напомним, ЕС ввел новый пакет санкций, который направлен против российских СПГ-проектов и танкеров, чтобы усилить экономическое давление на страну, а Запад готовится перенести конфликт с Россией на море, что может привести к усилению военно-морской активности в регионе.