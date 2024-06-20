Reuters: Новый пакет санкций ЕС направлен против российских СПГ-проектов и танкеров

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники, пакет санкций также вводит ограничения на три российских СПГ-проекта и включает пункт, позволяющий Швеции и Финляндии расторгать российские СПГ-контракты, передает РИА «Новости».

Отмечается, что новые санкции ЕС вступят в силу 24 июня 2024 года после публикации в официальном журнале ЕС.

По данным западных СМИ, пакет санкций также может включать: ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского СПГ, внесение в «черный список» танкеров, перевозящих российскую нефть, расширение «черных списков» ЕС, включение в них более 40 новых физлиц и организаций.

Ранее сообщалось, что Венгрия согласилась поддержать ограничения на российский СПГ в рамках 14 пакета санкций Евросоюза против России. В обмен на это ЕС пообещал не вводить санкции против строительства АЭС «Пакш-2».

В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 14-й пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на энергетический сектор.