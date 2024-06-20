Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Reuters: Новый пакет санкций ЕС направлен против российских СПГ-проектов и танкеров
Новый пакет санкций против России включает ограничения на три российских проекта по сжиженному природному газу (СПГ), а также дает право Швеции и Финляндии разрывать контракты на поставку СПГ с Россией, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники, пакет санкций также вводит ограничения на три российских СПГ-проекта и включает пункт, позволяющий Швеции и Финляндии расторгать российские СПГ-контракты, передает РИА «Новости».
Отмечается, что новые санкции ЕС вступят в силу 24 июня 2024 года после публикации в официальном журнале ЕС.
По данным западных СМИ, пакет санкций также может включать: ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского СПГ, внесение в «черный список» танкеров, перевозящих российскую нефть, расширение «черных списков» ЕС, включение в них более 40 новых физлиц и организаций.
Ранее сообщалось, что Венгрия согласилась поддержать ограничения на российский СПГ в рамках 14 пакета санкций Евросоюза против России. В обмен на это ЕС пообещал не вводить санкции против строительства АЭС «Пакш-2».
В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 14-й пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на энергетический сектор.