Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Зеленский назвал поддержку Украины третьими странами условием переговоров с Россией

Tекст: Вера Басилая

Зеленский в интервью «Украинскому радио» отметил, что переговоры возможны, если Украина не будет оставлена наедине с Россией и будет достаточно сильной, передает РИА «Новости».

По его словам, если Украина не будет усилена некоторыми важными элементами, то это будет проигрышный статус для Киева.

По мнению украинского президента, важность поддержки и усиления страны заключается в обеспечении более сильной позиции на переговорах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия Владимира Зеленского.

Напомним, октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), согласно которому Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял о готовности к мирному решению конфликта.