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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    6 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    23 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    19 комментариев
    16 ноября 2024, 08:58 • Новости дня

    Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, элитный спецназ ВСУ понес значительные потери при попытке форсировать Днепр и высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что в последнее время не наблюдалось масштабных попыток украинских войск форсировать Днепр.

    «ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», – сказал он.

    Кроме того, он подчеркнул, что российские войска всегда находятся в боевой готовности и при необходимости смогут оказать достойное сопротивление любым попыткам вторжения со стороны противника.

    Ранее Сальдо заявил, что на линии фронта в Херсонской области сохраняется напряженность, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра.

    15 ноября 2024, 09:30 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово

    ВСУ пытались массово эвакуировать солдат с позиций под Курахово

    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Украины пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, сталкиваясь с потерями при отступлении.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово, сообщает ТАСС. Российские силовые структуры заявили, что украинские подразделения пытаются вывести своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки.

    Согласно сообщению, ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в битве за Курахово обнажилась деградация управления ВСУ, что привело к значительным потерям.

    Эксперт назвал ключевые ошибки ВСУ при обороне Курахово, включая недооценку сил противника и слабую координацию действий.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    15 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские военные вошли в центр Курахово

    Гагин: Российские военные вошли в центр Курахово, до окружения остается 5-6 км

    Российские военные вошли в центр Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные достигли центра Курахово в ДНР, до полного окружения города осталось пять-шесть километров, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, российские военные продолжают активное продвижение на Украине. В центре Курахово в ДНР находятся российские войска, до полного окружения города остаются всего несколько километров, сообщает РИА «Новости». Гагин добавил, что в настоящее время под контролем уже находится почти половина города.

    По словам Гагина, моральное состояние противника значительно ухудшилось, личный состав украинских военных деморализован. Он также отметил, что бои в Курахово являются одними из самых ожесточенных на линии боевого соприкосновения. Российские войска постепенно закрепляются в разных частях города, включая промышленную зону, что усиливает их позиции в регионе.

    Ситуация в Купянске также вызывает внимание, так как российские войска подошли к городу и начинают укрепляться на новых позициях. Гагин подчеркнул, что украинская сторона страдает из-за действий, предпринятых ей в отношении гражданского населения, что еще более осложняет их положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе конфликта на Украине ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово. Газета ВЗГЛЯД также отмечала, что битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

    Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Анонс Владимиром Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. На повестке вновь тема о возможных выборах на Украине в 2025 году. Поэтому он предлагает украинцам и Западу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Напомним, «план стойкости» Украины содержит десять пунктов, Зеленский обещал представить их на следующей неделе.

    «Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

    Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

    На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

    При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

    Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

    Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

    Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.

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    15 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ

    Звуковещательная платформа убедила украинских бойцов сдаться в плен

    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия использовала роботизированную звуковещательную платформу для сдачи в плен украинских бойцов, находившихся в окружении севернее Курахово.

    Как передают «Известия», бойцы российской группировки «Центр» применили беспилотную платформу, оснащенную громкоговорителями, для убеждения украинских боевиков сдаться в плен. После первого отказа украинских бойцов по их позициям была применена артиллерия, а позднее сброшены листовки с предложением добровольно сложить оружие. Затем звуковещательная платформа убедила оставшихся бойцов выйти из укрытия и сдаться.

    Оператор звуковещательной платформы с позывным Ястреб рассказал, что платформа позволяет вести трансляцию в режиме реального времени и способна проникать в труднодоступные места, оставаясь на безопасном расстоянии. «Эта высокомобильная звуковещательная станция призвана сохранять жизни и наши, и противника», – отметил он.

    Украинские командиры часто используют артиллерию для атаки на такие платформы, однако благодаря скрытности и мобильности звуковещательные роботы успешно выполняют свои задачи, не подвергая операторов опасности. Украинские боевики иногда имитируют сдачу в плен для организации засад, однако российские военные предпринимают меры предосторожности.

    Роботизированная платформа представляет собой четырехколесное устройство с громкоговорителями. Она позволяет операторам вести передачу в режиме онлайн и преодолевать минные заграждения, что делает ее эффективным средством для ведения психологической войны.

    Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки, сталкиваясь с потерями при отступлении.  ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    15 ноября 2024, 10:57 • Новости дня
    Подполье: Удар по дислокации ВСУ в Сумской области уничтожил более ста человек
    Подполье: Удар по дислокации ВСУ в Сумской области уничтожил более ста человек
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по месту временной дислокации украинских войск в селе Писаревка Сумской области погибли более ста человек, включая десятки иностранных наемников, знакомых с натовскими системами вооружения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Вечером 14 ноября в Хотенском районе Сумской области был нанесен удар по временной дислокации украинских войск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    Удар пришелся на село Писаревка, по предварительным данным, число погибших может превышать сто человек. На данный момент точное количество жертв выясняется, многие из них пока не идентифицированы.

    Кроме того, в этой позиции ВСУ находились несколько десятков иностранных наемников. Лебедев отметил, что среди них были франкоговорящие и испаноговорящие специалисты, знакомые с натовскими системами вооружения.

    Ранее подпольщики сообщали, что более 20 украинских солдат из подразделений теробороны за последние несколько дней бежали из Курской области в направлении Сум.

    Кроме того, в результате диверсии пророссийского подполья на электроподстанции в селе Сергеевка Черниговской области украинский зенитно-ракетный комплекс остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

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    15 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Британский эксперт заявил о продвижении российских войск под Купянском

    Российские войска стремительно теснят ВСУ на востоке и юго-востоке Купянска

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска активно продвигаются в районе Купянска, заявил британский эксперт Александр Меркурис, отметив, что ВСУ теряют контроль над территориями к востоку от реки Оскол.

    Российские войска активно теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.

    В своем блоге на YouTube он отметил, что российские военные стремительно захватывают территории, и вскоре вся зона к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска может оказаться под полным контролем России. Меркурис подчеркнул, что территория, удерживаемая ВСУ, стремительно сокращается.

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска уже вплотную подошли к Купянску и закрепляются в промышленной зоне города. По его словам, украинские военные сталкиваются с серьезными трудностями, особенно после военных преступлений против мирного населения в этом районе.

    Глава российской администрации региона Виталий Ганчев ранее сообщал, что российские силы закрепляются на окраинах Купянска и продолжают наступление в северо-восточном и юго-восточном направлениях от города. Он отметил, что крупная группировка ВСУ может оказаться в полукотле, что создаст дополнительные сложности для украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли центра Курахово в ДНР, и до полного окружения города осталось пять-шесть километров. Российская разведка зафиксировала переговоры англоязычных и польских наемников в районе Купянска. Российские военнослужащие достигли окраин Купянска в Харьковской области, там идет бой.

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    15 ноября 2024, 13:00 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В течение недели ВС России установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне специальной военной операции, сообщило российское Минобороны.

    Группировка «Север» нанесла удары по противнику, уничтожив значительное количество живой силы и техники, в том числе танки Challenger и Leopard, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери украинской стороны составили более 2760 военных и значительное количество техники.

    В Харьковской области группировка «Запад» освободила населенный пункт Колесниковка и отразила 17 контратак ВСУ. Украинская сторона потеряла более 3435 военнослужащих и значительное количество техники, включая западные артиллерийские установки.

    Группировка «Центр» освободила Вознесенку, Волченку и Степановку. На этом направлении украинские формирования потеряли свыше 3235 военнослужащих и значительное количество западной техники.

    Группировки «Юг» и «Восток» также нанесли существенные потери украинским войскам, освободили Ровнополь и отбили множество контратак. ВСУ лишились более 4715 военнослужащих в результате действий российской группировки «Юг» и до 960 человек из-за действий «Востока».

    ВС России уничтожили 10 управляемых авиабомб и 24 снаряда РСЗО HIMARS.

    За прошлую неделю российские войска освободили от ВСУ шесть населенных пунктов.

    В пятницу глава комиссии ОП России по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские войска выбиты из Новодаровки в Запорожской области.

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    16 ноября 2024, 04:47 • Новости дня
    Авиаудар в Одесской области нарушил поставки военных грузов для ВСУ

    Удар по станции в Раздельной нарушил логистическую цепь из Румынии на трое суток

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара по железнодорожному узлу в Раздельной уничтожен военный груз, что привело к нарушению одной из крупнейших логистических цепочек из Румынии на трое суток, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной», – приводит РИА «Новости» слова Лебедева.

    Он также отметил, что степень повреждений железнодорожного узла будет выясняться, но уже известно, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии.

    Разрушение этой логистической цепи может оказать значительное влияние на поставки и перемещение военных грузов, добавил координатор.

    Напомним, ранее подпольщики обесточили украинский ЗРК в Черниговской области.

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    16 ноября 2024, 06:27 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово

    Около трех тыс. украинских военных рискуют оказаться в окружении под Курахово

    Tекст: Максим Попов

    Около трех тысяч солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинское командование предпринимает активные действия, чтобы избежать полного окружения своих войск в этом регионе, передает ТАСС.

    Марочко уточнил, что численность украинских военных в этом районе варьируется от 1,5 до 3 тыс. солдат. «Сейчас украинское командование пытается купировать окружение украинской группировки у Курахова», – отметил он.

    По словам эксперта, украинские войска в районе населенного пункта Успеновка ведут работы по созданию новых оборонительных рубежей и установке инженерных заграждений, чтобы предотвратить возможность окружения и попытаться выйти из сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

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    15 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские военные десять дней отражали атаки превосходящих по численности ВСУ

    Отделение старшины Дорджиева успешно защитило рубежи от атак превосходящих сил ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные под командованием Бадмы Дорджиева в течение десяти дней успешно отбивали атаки украинских сил, нанеся противнику значительный урон и сохраняя свои позиции.

    Как сообщило ТАСС, отделение под командованием старшины Бадмы Дорджиева в течение десяти дней отражало атаки украинских военных, численность которых значительно превышала собственные силы. Дорджиев и его бойцы проявили мужество и героизм, удерживая опорный пункт под непрекращающимся огнем, не допустив при этом прорыва рубежей и окружения.

    Минобороны отметило, что благодаря грамотной обороне под командованием Дорджиева удалось нанести значительный урон живой силе и технике противника, заставив его отступить. Российские солдаты эффективно использовали оборонительные меры и индивидуальные действия, чтобы сохранить контроль над позицией.

    Кроме того, в Минобороны сообщили о старшине первой статьи Евгении Шельтямове и его минометном расчете, который точным огнем поразил украинскую пехоту. Шельтямов и его расчет скрытно переместились на заданную позицию, после чего уничтожили значительное количество живой силы и техники противника.

    Шельтямов также грамотно вывел расчет на запасную позицию, тем самым сохранив жизни своих бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военнослужащий Закарья Алиев из группировки «Днепр» рассказал о трехнедельной обороне опорного пункта, захваченного у вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, он выживал в одиночку, питаясь луком с бывших украинских позиций, пока его не эвакуировали при помощи дрона.

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    15 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    Москалькова обратилась в Минобороны с просьбой прояснить механизм демобилизации

    Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Минобороны объяснить механизм демобилизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных обратилась к Минобороны с просьбой прояснить процесс демобилизации военнослужащих, столкнувшихся с ошибочной мобилизацией.

    На всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила о необходимости разъяснения механизмов демобилизации для военнослужащих, которые были ошибочно мобилизованы.

    Она подчеркнула, что решение об ошибке в мобилизации принимает призывная комиссия и доводит его до командира воинской части, однако тем не менее отсутствует четкий механизм для последующей демобилизации, передает «Интерфакс».

    Обратившись к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александру Серговенцеву, Москалькова задала вопрос о том, какой документ необходим командиру для выполнения демобилизации. «Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?» – спросила она. Омбудсмен отметила, что этот вопрос связан с кадровой службой Минобороны, а не непосредственно с медицинским управлением.

    В ответ Серговенцев признал отсутствие четких инструкций и пообещал передать вопрос начальнику главного управления кадров Минобороны для дальнейшего рассмотрения и внесения ясности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объявлении в России новой мобилизации не обсуждается. Он отметил, что российская сторона всегда готова к переговорам, при этом спецоперация будет продолжаться до достижения целей.

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    16 ноября 2024, 02:41 • Новости дня
    Сальдо сообщил о напряженной обстановке в Херсонской области

    Губернатор Сальдо сообщил о постоянных обстрелах гражданских объектов в Херсонской области

    Tекст: Максим Попов

    На линии фронта в Херсонской области сохраняется напряженность, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, наибольшие разрушения наблюдаются в Алешкинском муниципальном округе, а также в Каховском, Голопристанском и Новокаховском округах, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что несмотря на сложную ситуацию, артиллерия и операторы дронов регулярно уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра. Он подчеркнул, что в ответ киевские силы продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру, что приводит к значительным разрушениям и риску для населения региона.

    Напомним, 9 ноября Сальдо сообщил, что наемники из Франции пополняют ряды украинской армии на херсонском направлении.

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    15 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о бегстве раненых из больниц

    Пленный Тарасевич сообщил о бегстве раненых военных из украинских больниц домой

    Tекст: Мария Иванова

    Военнослужащий национальной гвардии Украины рассказал, что раненые военные сбегают из больниц, чтобы вернуться домой, и это становится распространенной практикой на фоне мобилизации.

    Украинские военные считают получение ранения удачей, так как это позволяет сбежать из больницы домой, передает ТАСС. Эту информацию сообщил плененный военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины Даниил Тарасевич, попавший в плен в ходе боевых действий на Красноармейском направлении.

    Тарасевич пояснил: «Много трехсотых. Вот трехсотым, наверное, как бы иронично не звучало, но повезло тем, что их положили в больницу, и они из больницы просто сбегают домой».

    Он добавил, что в связи с нехваткой людей в ряды вооруженных сил начали привлекать даже сотрудников нацгвардии, которые, по его словам, должны следить за порядком в городах.

    По словам Тарасевича, за каждого мобилизованного на Украине выделяются деньги, из-за чего пытаются призывать всех, включая людей с ограниченными возможностями. Он отметил, что мобилизационные усилия настолько усилены, что «уже просто гребут всех, людей просто уже нет».

    Ранее пленный украинский офицер Александр Долматов сообщил о страхе солдат перед российским подразделением «Шторм», которое, по его словам, обладает высокой профессиональной подготовкой.

    Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал об угрозах командования ВСУ стрелять по своим бойцам в случае отступления с позиций.

    При этом пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России.

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    16 ноября 2024, 01:50 • Новости дня
    В Госдуме назвали звонок Шольца Путину сигналом осознания обреченности целей

    Путин провел первый с 2022 года разговор с Шольцем по инициативе Германии

    Tекст: Максим Попов

    Телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину свидетельствует о пересмотре целей Запада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что впервые с начала специальной военной операции лидер западноевропейской страны вышел на прямой контакт с российской стороной и заговорил о необходимости диалога, передает РИА «Новости».

    По его словам, это свидетельствует о постепенном понимании западными политиками необходимости пересмотра позиций и поиска путей к сотрудничеству и диалогу с Россией. 

    Напомним, 15 ноября Путин и Шольц провели телефонные переговоры. По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

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    15 ноября 2024, 21:17 • Новости дня
    Песков: Путин в разговоре с Шольцем подтвердил готовность к диалогу по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем вновь подтвердил свою готовность к диалогу по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков пояснил, что готовность российского лидера к диалогу неоднократно выражалась ранее. «Эта готовность неоднократно повторялась. Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования этого конфликта», – сказал он, добавив, что эти вопросы обсуждались и в сегодняшнем разговоре, сообщает ТАСС.

    На вопрос о перспективах переговоров между Россией и Украиной Песков ответил, что детали обговариваются, но четкие условия для начала прямого диалога пока не обозначены.

    Ранее сообщалось, что Путин и Шольц провели телефонные переговоры по инициативе немецкой стороны. Они обсуждали ситуации вокруг Украины, на Ближнем Востоке, а также темы энергетического взаимодействия.

    Отмечается, что политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской тематике. В Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву.

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