Политический кризис и протесты в Абхазии

Москва озабочена развитием ситуации в Абхазии, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что такие сценарии отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций. Представитель внешнеполитического ведомства также призвала россиян, временно находящихся в Абхазии, проявлять осторожность (фото: РИА Новости)

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики. Тем не менее администрация президента уже пообещала отозвать из парламента законопроект (фото: РИА Новости)

Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование – отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут весной (фото: Анжела Кучуберия/ТАСС)

Также оппозиция ворвалась в администрацию президента. Депутаты и министры массово покинули рабочие места. В ходе беспорядков пострадали 13 человек, трое госпитализированы (фото: РИА Новости)

Протестующие выломали грузовиком часть ограды у здания парламента и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Силовики применили слезоточивый газ. Затем толпа сломала решетки на окнах здания парламента, проникла внутрь и начала строить баррикады (фото: РИА Новости)

Законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации соглашения, но по решению депутатов заседание отменили. Тем не менее оппозиция вышла на протесты (фото: РИА Новости)

В Сухуме проходят массовые протесты с требованием отставки президента Аслана Бжании. Ранее абхазский парламент принял закон, уточняющий инвестиционное соглашение с Россией. Оппозиция раскритиковала документ, полагая, что он лишит республику суверенитета (фото: РИА Новости)

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