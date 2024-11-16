Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр

Tекст: Александра Юдина

По его словам, элитный спецназ ВСУ понес значительные потери при попытке форсировать Днепр и высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах, передает РИА «Новости».

Сальдо отметил, что в последнее время не наблюдалось масштабных попыток украинских войск форсировать Днепр.

«ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», – сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что российские войска всегда находятся в боевой готовности и при необходимости смогут оказать достойное сопротивление любым попыткам вторжения со стороны противника.

Ранее Сальдо заявил, что на линии фронта в Херсонской области сохраняется напряженность, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра.