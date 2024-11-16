16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.76 комментариев
Российские войска уничтожили цех по производству БПЛА в Николаеве
В Николаеве ракетным ударом был разрушен цех завода, где производили беспилотные летательные аппараты, в результате чего 12 военных погибли и 30 человек пострадали, в том числе иностранцы.
Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в цехе, принадлежащим предприятию «Нибулон», находились не только украинские рабочие, но и иностранные военные инженеры. Цех и прилегающая территория были под охраной Национальной гвардии Украины. В соседнем помещении осуществлялся ремонт транспортных средств и установка турельных установок, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, удар был «максимально удачным»: цех уничтожен вместе с оборудованием и готовыми изделиями. После взрыва на место происшествия прибыли скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибли, около 30 человек, включая иностранцев, получили ранения.
Напомним, ранее авиаудар в Одесской области нарушил поставки военных грузов для ВСУ.