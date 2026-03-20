    Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты
    Мировые авиакомпании начали подготовку к отмене рейсов из-за дефицита топлива
    Лукашенко рассказал подробности «большого договора» с США
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по конституции Казахстана
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии
    Банк России понизил ключевую ставку
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения как «воспитатель» России

    Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    20 марта 2026, 17:18 • Новости дня

    Путин учредил День военно-политических органов в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появился новый профессиональный праздник - День военно-политических органов в армии, он будет отмечаться каждый год 15 мая, говорится в указе главы государства.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника для военно-политических органов Вооруженных сил. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

    В документе указано: «Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая».

    День военно-политических органов теперь будет отмечаться ежегодно, начиная с текущего года. Эта дата станет официальным праздником для соответствующих подразделений российской армии.

    Ранее Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил. До этого президент подписал указ об учреждении Дня военной полиции в Вооруженных силах. А 17 декабря по указу главы государства теперь отмечается как День российской фельдъегерской связи.


    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    19 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Хегсет: США не должны отдавать боеприпасы Украине

    @ Po1 Eric Brann/Dod/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что американские боеприпасы должны использоваться для нужд США, а не отправляться на Украину.

    Соединенные Штаты должны применять свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, нынешняя ситуация связана с политикой Джо Байдена, в результате которой запасы боеприпасов США были истощены из-за отправок не собственным вооруженным силам, а на Украину, передает РИА «Новости».

    Хегсет отметил, что при анализе любых возникающих проблем решение зачастую сводится к одной рекомендации – «отправьте это Украине». Он подчеркнул, что в сложившихся условиях Вашингтон должен использовать боеприпасы для своих собственных интересов, а не поставлять их за рубеж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть дней конфликта с Ираном обошлись Вашингтону в 11 млрд долларов. Причем военным США впервые пришлось использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов и баллистических ракет.

    Ранее Пентагон запросил 200 млрд долларов на военные действия с Ираном.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    20 марта 2026, 08:05 • Новости дня
    Войска получили «Панцирь-С» для борьбы с ракетами ATACMS, Storm Shadow и «Фламинго»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с перехватом различных ракетных угроз, включая современные крылатые ракеты типа «Фламинго», сообщили в «Ростехе».

    Комплексы «Панцирь-С» переданы в войска холдингом «Высокоточные комплексы», следует из сообщения госкорпорации «Ростех».

    Эти зенитные ракетно-пушечные системы используются для противовоздушной обороны военных объектов, административно-промышленных центров и целых районов, оставаясь одним из ключевых элементов прикрытия российского неба.

    «ЗРПК «Панцирь-С» ежедневно подтверждает свои характеристики в ходе боевой работы. Комплекс перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника. На счету "Панцирей" успешное поражение самых разных беспилотников, а также баллистических ракет ATACMS, крылатых – Storm Shadow и «Фламинго», скоростных – HARM, управляемых снарядов HIMARS и других целей», – отметили в госкорпорации.

    В компании подчеркнули, что комплексы демонстрируют высокую эффективность в реальных условиях применения и способны работать по разнообразным целям, от беспилотников до высокоскоростных управляемых боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго» комплексом «Панцирь» как очень хороший сигнал.

    Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» заявил о подтверждении высокой эффективности комплекса «Панцирь» при отражении удара ракет ATACMS.

    19 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии в Кремле президент России Владимир Путин опустился на колено, чтобы вручить награду двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.

    В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся, – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, обращаясь к паралимпийцам.

    «Победными стали Игры и для Ивана Юрьевича Голубкова – он дважды доказал свое безусловное лидерство в лыжных гонках сидя. И мы все знаем, что Иван Юрьевич во всеуслышание заявил, что эти победы он посвящает России, своей стране», – сказал Путин.

    Голубков на церемонии награждения выразил благодарность президенту России за поддержку паралимпийцев. «Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», – приводит слова Голубкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Голубков завоевал две золотые медали, победив в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров.

    19 марта 2026, 19:15 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект закона о праве ВС защищать россиян за рубежом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство России предложило разрешить использовать Вооруженные силы для защиты граждан, арестованных за границей по решениям иностранных судов.

    Законопроект о возможности использования Вооруженных сил для защиты россиян, арестованных за рубежом, был внесен правительством России в Госдуму, передает РИА «Новости». Документ предусматривает защиту граждан в случаях, когда арест или преследование осуществляется по решениям судов иностранных государств, обладающих уголовной юрисдикцией, без участия России, а также если такие органы не действуют на основании международного договора или резолюции Совбеза ООН.

    В пояснительной записке подчеркивается, что президент России обладает полномочиями принимать меры по защите страны и ее граждан, если решения или действия иностранных и международных органов противоречат интересам и публичному правопорядку Российской Федерации. Согласно проекту, президент сможет по своему решению использовать формирования Вооруженных сил за пределами страны для защиты граждан, если возникнет соответствующая необходимость.

    Отмечается, что проект разработан для расширения мер по защите россиян, подвергнутых аресту, задержанию или преследованию за рубежом по решениям иностранных судов, вынесенным без участия России.

    Ранее правительственная комиссия одобрила проект закона о защите граждан России от преследования зарубежными судами, полномочия которых не признаны Россией. А президент России Владимир Путин заявил, что россияне разочаровались в зарубежных судах.


    20 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

    «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».

    Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

    «И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.

    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    19 марта 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность работы прокуратуры в защите бюджетных средств

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России отметил, что защита бюджетных средств должна стать приоритетом для прокуратуры в борьбе с коррупцией.

    Граждане России рассчитывают на эффективную работу прокуратуры в борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Владимир Путин выступил на коллегии Генеральной прокуратуры и подчеркнул, что основное внимание следует уделить защите бюджетных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин заявил о важности постоянного внимания Генпрокуратуры к вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

    Президент также сделал акцент на необходимости работы с обращениями участников специальной военной операции и их семей.

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

    19 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент подчеркнул, что благодаря спортсменам российский флаг вновь был поднят на Паралимпийских играх спустя двенадцать лет, и пожелал им новых побед.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с выдающимся успехом на прошедших Паралимпийских играх. В ходе церемонии награждения призеров и победителей глава государства поблагодарил паралимпийцев за проявленное упорство, трудолюбие и мастерство, а также пожелал им новых побед, передает ТАСС.

    «Поздравляю всех с выдающимся успехом на прошедших Паралимпийских играх. Благодарю за проявленное упорство, трудолюбие, мастерство. И позвольте пожелать вам новых побед», – сказал глава государства, награждая призеров и победителей Паралимпиады.

    Путин особо отметил, что впервые за 12 лет российский флаг вновь был поднят на Паралимпийских играх и гимн России прозвучал с гордостью. По словам президента, этот триумф стал возможен благодаря энергии спортсменов, их целеустремленности и вере в себя.

    «Ваши выступления и победы, ваш путь к успеху – великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства, всегда сохранять достоинство и оптимизм, стойкость и выдержку, быть верным своим принципам, традициям и убеждениям», – сказал глава государства.

    Он добавил, что упорные тренировки привели атлетов к значимым достижениям не только на личном уровне, но и для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин наградил паралимпийцев и их тренеров за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии. Президент заявил, что российские паралимпийцы совершили настоящий подвиг, заняв третье место в медальном зачете.

    Ранее чествование паралимпийцев прошло на Красной площади в Москве.


    20 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Фитнес-приложение выдало координаты авианосца Франции «Шарль де Голль»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Координаты французского авианосца «Шарль де Голль» могут быть установлены в режиме реального времени благодаря фитнес-приложению, которым пользуется один из моряков, пишет газета Monde.

    Координаты французского авианосца «Шарль де Голль» оказались в открытом доступе благодаря фитнес-приложению, сообщает РИА «Новости».

    По данным Monde, молодой офицер совершил пробежку по палубе корабля 13 марта, используя для фиксации маршрута умные часы. Вся собранная информация автоматически загрузилась в интернет, так как профиль офицера в приложении Strava был открыт для всех пользователей.

    Газета отмечает, что теперь любой желающий может отслеживать перемещения авианосца и сопровождающих его кораблей через аккаунт в Strava. Помимо авианосца, в группе находятся три фрегата и судно снабжения. Официальное развертывание группы ранее публично анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Несмотря на это, эксперты называют распространение точных координат военно-морской группы в интернете опасным проявлением неосторожности.

    Генеральный штаб вооруженных сил Франции в ответ на запрос Monde сообщил, что публикация данных о местоположении военных судов в приложении Strava противоречит внутренним правилам, о которых моряков регулярно предупреждают. Генштаб заверил, что командование примет соответствующие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил передислокацию авианосца «Шарль де Голль» вместе с ударной группой в Средиземное море на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Французские военно-морские силы ранее столкнулись с утечкой секретной информации о базах атомных подлодок через фитнес-приложение Strava.

    В феврале неизвестный беспилотный летательный аппарат попытался приблизиться к авианосцу «Шарль де Голль» у шведского города Мальмё и был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы.

    20 марта 2026, 06:29 • Новости дня
    Пентагон вскрыл массовые неисправности БМП Bradley в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение армии США, завершившее ротацию в Европе, отчиталось в 2023 году о полной исправности 117 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, хотя фактически ни одна из них не была боеспособна, следует из отчета Пентагона.

    Американское подразделение, завершившее ротацию на европейском направлении, отчиталось о полной боеготовности 117 боевых машин пехоты Bradley, хотя на самом деле ни одна из них не была исправна, передает РИА «Новости». Аудит Пентагона показал, что в 2023 году военные сообщили о готовности 82% техники перед сдачей на хранение в Германии, однако проверка выявила неисправности у всех машин.

    Для экстренного оснащения новых подразделений Пентагон был вынужден изъять 97 БМП Bradley из стратегического резерва. Восстановление 107 машин поручили подрядчику KBR, которому выделили 10,1 млн долларов, однако компания не имела специалистов с необходимым опытом и не владела армейской системой учета.

    Из-за срывов сроков в марте 2024 года армия США изъяла из контракта 50 машин, а к маю полностью отстранила KBR от работ, передав технику на собственные ремонтные базы. К июлю 2025 года удалось восстановить лишь 51 машину из 117.

    В Пентагоне признали, что одной из причин ситуации стала военная поддержка Украины: ресурсы и персонал перебросили на обслуживание техники для ВСУ, что привело к задержкам ремонта американских Bradley в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрешил американским подрядчикам работать на Украине, чтобы заниматься ремонтом поставленной Киеву военной техники. Российские войска в районе Угледара захватили американскую боевую машину пехоты Bradley, находившуюся на вооружении противника. По данным журнала National Interest, украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, то есть около трети от общего числа переданных машин.

    20 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по Конституции Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума по Конституции и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений.

    Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума по новой Конституции, передает сайт Кремля.

    В ходе разговора российский лидер отметил, что итоги голосования демонстрируют доверие граждан к курсу Токаева на динамичное социально-экономическое развитие страны.

    Лидеры подтвердили намерение и далее развивать российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества.

    В ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих контактов, учитывая председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Помимо телефонного звонка, Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от имени главы российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой Конституции на референдуме 15 марта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Конституцию и подписал указ о реализации ее положений.

    20 марта 2026, 07:29 • Новости дня
    Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» вернулся во Владивосток из похода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вернулся во Владивосток после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других стратегически важных районах Мирового океана, сообщает ТОФ.

    Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вернулся во Владивосток после продолжительного похода по Азиатско-Тихоокеанскому региону и другим стратегически важным районам Мирового океана, сообщает РИА «Новости». Как отмечается в сообщении, «во Владивостоке торжественно встретили фрегат »Маршал Шапошников« Тихоокеанского флота после выполнения задач дальнего похода». На причале состоялся митинг, где командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поблагодарил экипажи за стойкость и профессионализм.

    Военнослужащие, проявившие себя во время похода, получили медали и грамоты. В торжественной встрече также приняли участие ветераны флота и семьи моряков.

    Дальний поход начался в октябре 2025 года. Корабли прошли более 25 тыс. морских миль, преодолев несколько морей и два океана – Индийский и Тихий. За это время моряки совершили деловые визиты в шесть государств.

    Фрегат «Маршал Шапошников» участвовал в ряде международных учений: военно-морском учении PASSEX с кораблями Таиланда, учении «Марумекс-2025» с ВМС Мьянмы, а также многостороннем учении «Милан-2026» в Индии. Кроме того, в порту Хамад в Катаре экипаж представлял ВМФ России на международной оборонной выставке DIMDEX-2026.

    В ходе международных учений палубная авиация фрегата – вертолет Ка-27м – неоднократно привлекалась к выполнению учебных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском порту Вишакхапатнам состоялась торжественная церемония открытия международного учения «МИЛАН-2026». Фрегат Тихоокеанского флота России «Маршал Шапошников» прибыл в Индию для участия в этих учениях . Секретарь Совбеза России Николай Патрушев посетил фрегат «Маршал Шапошников» в оманском порту Маскат.

    20 марта 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный звонок у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Звонок может пройти во второй половине дня, указал Песков, передает ТАСС.

    Кремль сообщит подробности позднее, добавил он.

    Ранее Путин в телефонной беседе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

    20 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Путин назначил новых послов России в три африканские страны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал указы о назначении Андрея Ордаша послом в Гане, а Сергея Бердникова – в Зимбабве и Малави.

    Владимир Путин назначил Андрея Ордаша новым чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Гана. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. До этого Ордаш занимал пост временного поверенного в делах России в Польше.

    Другим указом президент назначил Сергея Бердникова чрезвычайным и полномочным послом России в Зимбабве, а также по совместительству в Республике Малави. Он был освобожден от обязанностей посла в Гане и по совместительству в Либерии.

    На посту посла в Зимбабве и Малави Бердников сменил Николая Красильникова.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Михно на должность посла в Польше.

    Главное
    Прекращено обслуживание в ЕС карт Visa трех белорусских банков
    При падении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека
    Кремль заявил о неизвестных мотивах ЕС в конфликте на Украине
    Путин учредил День военно-политических органов в армии
    Умер глава раскольнической Украинской православной церкви Филарет
    Суд Москвы заочно дал пять лет украинцу за осквернение памятника в Одессе
    БДТ объявил о возвращении Фрейндлих на сцену после перерыва

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Война с Ираном меняет устройство мировой политики

    Три недели американо-иранской войны стали потрясением не только в экономике, но и в политике. Окончательно разрушены иллюзии и о существовании «порядка, основанного на правилах», и о том, на чем основана глобализация. Какие изменения в итоге произойдут в геополитике и мировой торговле – и для Запада, и для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка Банка России на сегодня, 20 марта 2026: что это такое простыми словами и на что влияет

      Ключевая ставка Центрального банка – главный инструмент денежно-кредитной политики, от которого зависят проценты по кредитам и вкладам, инфляция и курс рубля. 20 марта 2026 года совет директоров Банка России в седьмой раз подряд снизил показатель – до 15% годовых. Это решение стало ожидаемым для рынка и продолжило цикл смягчения, начатый в июне 2025 года. В материале – что такое ключевая ставка простыми словами, на что она влияет и какой уровень установлен регулятором по состоянию на конец марта 2026 года.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

