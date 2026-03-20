Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.7 комментариев
Путин учредил День военно-политических органов в армии
В России появился новый профессиональный праздник - День военно-политических органов в армии, он будет отмечаться каждый год 15 мая, говорится в указе главы государства.
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника для военно-политических органов Вооруженных сил. Он опубликован на официальном портале правовых актов.
В документе указано: «Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая».
Ранее Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил. До этого президент подписал указ об учреждении Дня военной полиции в Вооруженных силах. А 17 декабря по указу главы государства теперь отмечается как День российской фельдъегерской связи.