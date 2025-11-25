Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Путин учредил День фельдъегерской связи
Путин подписал указ об утверждении Дня фельдъегерской службы
В России официально появился новый профессиональный праздник – 17 декабря теперь ежегодно будет отмечаться как День российской фельдъегерской связи, говорится в указе президента Владимира Путина.
Решение об учреждении официального Дня российской фельдъегерской связи зафиксировано в указе, подписанном президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС. Отмечать его будут ежегодно 17 декабря для поддержания и развития исторических традиций, а также для повышения престижа службы.
До утверждения указа этот день отмечали неофициально. В документе подчеркивается, что инициатива также направлена на укрепление профессионального статуса сотрудников фельдъегерской службы.
Фельдъегерская служба РФ действует с 1716 года. Этот орган с момента основания не прекращал свою работу, функционируя даже во время Октябрьской революции 1917 года и Великой Отечественной войны.
Государственная фельдъегерская служба России занимается безопасной пересылкой государственных документов и является федеральным органом исполнительной власти.
Президент России Владимир Путин ранее наделил сотрудников Государственной фельдъегерской службы полномочиями по противодействию беспилотникам.