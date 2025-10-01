Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
С 1 октября выросли оклады военных, сотрудников МВД и МЧС
С 1 октября оклады военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и ФСИН увеличиваются на 7,6%, сообщают информационные агентства.
Первоначально постановление правительства предусматривало повышение денежного довольствия на 4,5%, однако впоследствии было принято решение увеличить этот показатель до 7,6%, передает ТАСС.
Нововведение затрагивает оклады по воинским должностям и званиям контрактников и призывников, а также должности сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и федеральной фельдъегерской связи.
С 1 октября также на 7,6% будут увеличены денежные вознаграждения генерального прокурора России, председателя Следственного комитета, а также оклады судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судей субъектов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в октябре начинают действовать новые законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции.