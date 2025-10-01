С 1 октября выросли оклады военных, сотрудников МВД и МЧС

Tекст: Антон Антонов

Первоначально постановление правительства предусматривало повышение денежного довольствия на 4,5%, однако впоследствии было принято решение увеличить этот показатель до 7,6%, передает ТАСС.

Нововведение затрагивает оклады по воинским должностям и званиям контрактников и призывников, а также должности сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и федеральной фельдъегерской связи.

С 1 октября также на 7,6% будут увеличены денежные вознаграждения генерального прокурора России, председателя Следственного комитета, а также оклады судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судей субъектов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в октябре начинают действовать новые законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции.