В Госдуме рассказали о вступающих в силу в октябре новых законах

Володин рассказал о вступающих в силу в октябре новых законах
Новые законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции, начинают действовать в октябре, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин отметил в Max , что теперь военнослужащие после окончания службы могут взять время на восстановление без риска потерять работу. Эта норма заработала уже 29 сентября.
Добровольцы получили возможность получать воинские звания без необходимости прохождения военных сборов. Оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов будут проиндексированы на 7,6%, а пенсии военных пенсионеров также увеличатся.
Володин подчеркнул, что целью новых мер является поддержка тех, кто защищает страну. Кроме того, самозанятые, а также представители малого и среднего бизнеса теперь смогут воспользоваться кредитными каникулами, доступными предприятиям любых отраслей.
Ранее сообщалось, что россияне смогут получать социальные выплаты, включая пенсии и пособия, в цифровых рублях уже с 1 октября. П
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым и малым и средним предприятиям оформлять кредитные каникулы с 1 октября 2025 года.