Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Песков анонсировал участие Путина в заседании Совфеда
Президент Владимир Путин намерен лично поучаствовать в пленарном заседании Совета Федерации, где обсудят итоги осенней парламентской сессии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин поучаствует в пленарном заседании Совета Федерации, сказал Песков, передает ТАСС.
Кроме того, президент также встретится с правительством, где пройдет краткий разговор об итогах 2025 года.
Ранее Путин проводил встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.