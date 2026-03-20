Посольство: Россиянин и спасатель утонули на Филиппинах

Tекст: Валерия Городецкая

По информации дипломатов, трагедия произошла 11 марта, передает ТАСС. «По информации полиции Филиппин, 11 марта во время отдыха на острове Боракай утонул российский гражданин А. А. Русинов», – рассказали в посольстве.

В попытке спасти Русинова погиб также один из местных спасателей. В посольстве подчеркнули, что обстоятельства случившегося уточняются.

В начале марта российская туристка погибла на пляже Парангтритис в Индонезии из-за сильного течения.

В октябре россиянин утонул на Пхукете во время купания в море.