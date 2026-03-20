Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.7 комментариев
Хирург Поляков назвал пародонтит опасной «тихой эпидемией» современности
Пародонтит называют «невидимой эпидемией» современности, поскольку заболевание способно разрушать зубы на протяжении многих лет без выраженной боли, рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург Кирилл Поляков.
Он подчеркнул, что обычно болезнь начинается с незаметных симптомов – кровоточивости десен при чистке зубов, неприятного запаха изо рта и легкого дискомфорта, которые большинство людей игнорируют, передает Газета.Ru.
Главная особенность пародонтита заключается в том, что он разрушает не эмаль зуба, как кариес, а ткани, окружающие корень – связочный аппарат и костную опору, при этом сам зуб внешне может выглядеть здоровым. «Самое коварное здесь – отсутствие явных сигналов бедствия. Не болит? Значит, все нормально. Вот только если уже качается зуб или появилась сосудистая «дрожь», значит счет идет не на пломбы, а часто на спасение самого зуба», – отметил врач.
По словам Полякова, особенно часто пародонтит встречается у взрослых старше 35 лет, а риск его развития повышается при курении, хроническом стрессе или сахарном диабете. Также немаловажную роль играет наследственность: если у родителей были проблемы с деснами, стоит внимательнее следить за своим здоровьем полости рта.
Специалист напомнил, что хроническое воспаление десен может негативно сказаться на состоянии сердца и сосудов, поскольку общее воспаление организма способствует развитию более серьезных заболеваний. Однако, по словам Полякова, при своевременном обнаружении пародонтита его можно успешно лечить: профессиональная чистка, современные методы, включая лазерную терапию, и регулярные осмотры позволяют сохранить здоровье зубов и десен.
Врач резюмировал, что пародонтит – это «тихий квартирант», который постепенно разрушает здоровье незаметно. Чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем выше шансы сохранить не только собственную улыбку, но и здоровье всего организма.
Ранее эксперты ВолгГМУ предложили инновационный краситель, позволяющий обнаруживать предраковые состояния и ранние стадии опухолей в полости рта до появления симптомов.
В январе стоматолог-хирург Максим Копылов сообщил, что россияне теряют свои первые зубы в среднем в возрасте 20 лет, в то время как жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам.