Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.7 комментариев
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись в Мурманск
В Мурманске экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз», пострадавшего от атаки украинских беспилотников, встретился с губернатором Андреем Чибисом после возвращения на родину.
Весь экипаж, за исключением двух пострадавших, которые продолжают лечение в Москве, прибыл в Мурманск и принял участие во встрече с губернатором в Центре управления регионом, передает РИА «Новости».
Капитан Андрей Зеленский возглавил команду из 28 человек, которые лично поблагодарили местные власти за радушный прием и поддержку после инцидента в Средиземном море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров в Средиземном море у побережья Ливии.
Президент России Владимир Путин назвал нападение террористическим актом, который усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский след в атаке практически не скрывается.