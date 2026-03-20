Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись в Мурманск

Tекст: Елизавета Шишкова

Весь экипаж, за исключением двух пострадавших, которые продолжают лечение в Москве, прибыл в Мурманск и принял участие во встрече с губернатором в Центре управления регионом, передает РИА «Новости».

Капитан Андрей Зеленский возглавил команду из 28 человек, которые лично поблагодарили местные власти за радушный прием и поддержку после инцидента в Средиземном море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров в Средиземном море у побережья Ливии.

Президент России Владимир Путин назвал нападение террористическим актом, который усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский след в атаке практически не скрывается.