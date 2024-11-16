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    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    43 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    11 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    24 комментария
    16 ноября 2024, 17:03 • Новости дня

    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры

    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы европейских стран могут начать звонить президенту России Владимиру Путину после того, как ему позвонил канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини.

    Рампини в своем материале для Corriere della Sera отметил, что этот звонок стал первым международным эффектом избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

    До инаугурации Трампа остается еще пара месяцев, в отношениях с Москвой уже чувствуется разморозка, подчеркнул автор.

    По мнению обозревателя, попытки диалога с российским президентом прерывались в Европе под давлением администрации действующего американского президента Джо Байдена.

    Канцлер ФРГ оказался первым из западных лидеров, кто взял на себя инициативу, что вызвало недовольство в Париже и Брюсселе, а также настороженность в Варшаве, Риге и Стокгольме.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

    15 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры в пятницу, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской ситуации, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

    Путин указал, что продолжающийся кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, Североатлантический альянс создает на украинской территории антироссийский плацдарм и игнорирует интересы России в сфере безопасности. Также при этом попираются права русскоязычных жителей региона.

    «Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», – отмечается в сообщении.

    Глава Российского государства указал, что предложения Москвы хорошо известны, они озвучивались еще в июне. «Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в тексте публикации.

    Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Путин констатировал, что Россия всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики, она готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.

    Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Глава Российского государства сообщил Шольцу о том, какие усилия предпринимает Россия для деэскалации и для поиска мирных путей в регионе.

    Путин и Шольц в конце разговора условились, что помощники лидеров продолжат поддерживать связь в дальнейшем.

    Ранее в Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву. До этого сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

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    15 ноября 2024, 22:22 • Новости дня
    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину

    Зеленский продолжил высказывать недовольство после телефонного разговора Шольца и Путина

    Зеленский назвал «ящиком Пандоры» звонок Шольца Путину
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.

    В своем видеообращении Зеленский отметил: «Канцлер Шольц сказал мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры».

    По словам Зеленского, подобный шаг может стать прецедентом, открывающим возможность для других международных лидеров вступать в прямые переговоры с Россией.

    Напомним, до этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    15 ноября 2024, 17:34 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о состоявшемся разговоре Путина и Шольца

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

    Издание отмечает, что это первый разговор между лидерами двух стран за почти два года, он произошел после длительной подготовки, передает РИА «Новости».

    На данный момент ни одна из сторон официально не подтвердила проведения этого телефонного разговора.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Шольц собирается провести телефонный разговор с Путиным в пятницу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка к телефонному разговору Путина с Шольцем. Сам Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным, и он может произойти «в скором времени».

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    16 ноября 2024, 00:17 • Новости дня
    Шольц запланировал звонок Путину месяц назад

    Bild: Канцлер Германии обсудил звонок Путину для переговоров по Украине с лидерами США, Франции и Великобритании

    Шольц запланировал звонок Путину месяц назад
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил возможность созвона с Владимиром Путиным в октябре для выяснения его готовности к переговорам по Украине, сообщил Bild.

    По информации издания, Шольц обсуждал планы звонка президенту Путину в четырехстороннем формате. В обсуждении 18 октября участвовали президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер, передает ТАСС.

    Согласно Bild, основная цель звонка заключалась в попытке понять, готов ли Путин к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры стран уже встречались ранее в Берлине для обсуждения этого вопроса.

    В статье отмечается, что во время телефонных переговоров Шольц говорил на немецком языке, что означало, что Владимиру Путину не требовался перевод. В то же время, слова Путина, звучавшие на русском, переводили для Шольца, так как в отличие от своей предшественницы Ангелы Меркель, он не владеет русским языком.

    Напомним, 15 ноября Путин и Шольц провели телефонные переговоры. По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Коментарии (10)
    15 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Зеленский говорил Шольцу, что разговоры с Путиным не приведут к установлению мира и могут только усугубить конфликт, передает RT.

    Напомним, в пятницу Путин и Шольц провели телефонные переговоры, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Коментарии (6)
    16 ноября 2024, 13:39 • Новости дня
    Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

    Бербок заявила, что настало время поставить Украине дальнобойные системы вооружения

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем, сообщило издание Tagesspeigel.

    На конференции Партии зеленых в Висбадене глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем вооружения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

    Бербок отметила, что сейчас настало время для решительных действий и призвала Германию последовать примеру других европейских стран.

    «Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», – заявила Бербок, добавив, что Великобритания и Франция уже начали поставки крылатых ракет на Украину.

    Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося обсуждения поставок Taurus, однако Бербок не упомянула их напрямую.

    Издание также пишет, что конференция Партии зеленых стала одной из площадок для обсуждения дальнейшей военной помощи Украине. Поддержка дальнобойными системами рассматривается как важная часть стратегии помощи украинской стороне. Бербок подчеркнула необходимость международной координации и сотрудничества в этом вопросе.

    Ранее развал коалиции в Германии затруднил отправку беспилотников и другой военной помощи для Украины.

    До этого Минобороны Германии прекратило поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО.

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    15 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Развал коалиции в Германии заморозил отправку беспилотников на Украину
    Развал коалиции в Германии заморозил отправку беспилотников на Украину
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Развал коалиции в Германии затруднил отправку беспилотников и другой военной помощи для Украины, что может привести к задержкам в следующем году, сообщили СМИ.

    Как сообщает Der Spiegel, развал коалиции в Германии может затруднить также отправку другого оружия в следующем году. Предполагается, что военная помощь на сумму 3 млрд евро могла бы быть отправлена, тогда как в этом году было выделено 8 млрд евро, говорится в Telegram-канале «Политика Страны».

    Украинский посол в Германии Алексей Макеев выступил с призывом согласовать отправку помощи до проведения досрочных парламентских выборов, подчеркнув, что «большинство есть и остается для нашей помощи – абсолютное демократическое большинство». Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также настаивает на необходимости продолжения поставок.

    В пакет помощи должны были войти 812 разведывательных беспилотников компании Quantum, которые запросила Украина.

    В среду депутаты Бундестага подали ходатайство о запрете «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как сообщает телеканал ZDF, документ подписали 112 парламентариев. Инициатором проекта выступил представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марко Вандервиц.

    Позже экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт объяснил желание депутатов Бундестага запретить АдГ. По его словам, немецкие демократы испугались роста популярности «Альтернативы для Германии».

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    15 ноября 2024, 17:50 • Новости дня
    В кабмине ФРГ привели подробности разговора Путина и Шольца

    Кабмин ФРГ: Шольц призвал Путина к переговорам и прекращению конфликта на Украине

    В кабмине ФРГ привели подробности разговора Путина и Шольца
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press, Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным настаивал на необходимости начала переговоров с Украиной для достижения мира и выразил поддержку Киеву, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с Путиным, сообщает ТАСС.

    Хебештрайт заявил, что канцлер настаивал на необходимости переговоров России с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира. Шольц также подчеркнул решимость Германии поддерживать Киев столько, сколько потребуется для прекращения конфликта.

    Представитель правительства Германии отметил, что перед разговором с Путиным Шольц общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует снова связаться с ним после разговора с российским лидером.

    Ранее сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

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    16 ноября 2024, 01:50 • Новости дня
    В Госдуме назвали звонок Шольца Путину сигналом осознания обреченности целей

    Путин провел первый с 2022 года разговор с Шольцем по инициативе Германии

    Tекст: Максим Попов

    Телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину свидетельствует о пересмотре целей Запада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что впервые с начала специальной военной операции лидер западноевропейской страны вышел на прямой контакт с российской стороной и заговорил о необходимости диалога, передает РИА «Новости».

    По его словам, это свидетельствует о постепенном понимании западными политиками необходимости пересмотра позиций и поиска путей к сотрудничеству и диалогу с Россией. 

    Напомним, 15 ноября Путин и Шольц провели телефонные переговоры. По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

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    16 ноября 2024, 00:32 • Новости дня
    Сикорский анонсировал важные переговоры по Украине в Варшаве

    Сикорский объявил о переговорах по Украине в формате Веймарского треугольника

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что в Варшаве пройдут ключевые переговоры по Украине, включая встречу в формате Веймарского треугольника плюс.

    По словам Сикорского, эти переговоры могут стать самыми важными по вопросам войны на Украине. Об этом он заявил, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщило ТАСС.

    Сикорский добавил, что переговоры пройдут в Варшаве на следующей неделе в формате Веймарского треугольника плюс, в который кроме глав МИД Франции и Германии также войдут глава МИД Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

    Он подчеркнул, что Варшава станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с ситуацией на Украине. По мнению Сикорского, эти переговоры могут сыграть важную роль в решении конфликта.

    Напомним, 15 ноября президент Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры. По информации Кремля, стороны обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток.

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    15 ноября 2024, 21:17 • Новости дня
    Песков: Путин в разговоре с Шольцем подтвердил готовность к диалогу по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем вновь подтвердил свою готовность к диалогу по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков пояснил, что готовность российского лидера к диалогу неоднократно выражалась ранее. «Эта готовность неоднократно повторялась. Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования этого конфликта», – сказал он, добавив, что эти вопросы обсуждались и в сегодняшнем разговоре, сообщает ТАСС.

    На вопрос о перспективах переговоров между Россией и Украиной Песков ответил, что детали обговариваются, но четкие условия для начала прямого диалога пока не обозначены.

    Ранее сообщалось, что Путин и Шольц провели телефонные переговоры по инициативе немецкой стороны. Они обсуждали ситуации вокруг Украины, на Ближнем Востоке, а также темы энергетического взаимодействия.

    Отмечается, что политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской тематике. В Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву.

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    15 ноября 2024, 20:37 • Новости дня
    Песков позитивно оценил диалог Путина и Шольца

    Песков оценил диалог Путина и Шольца при глубоких разногласиях как позитивный шаг

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали ситуацию на Украине. Несмотря на значительные разногласия, сам факт диалога оценивается как позитивный, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что разговор двух лидеров в ходе телефонного разговора, инициированного немецкой стороной, был откровенным и детальным, он затрагивал и ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    В пятницу, 15 ноября, Шольц провел телефонные переговоры с Путиным, во время которых они обсуждали ситуацию вокруг Украины, энергетическое взаимодействие и ситуацию на Ближнем Востоке. Т

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    15 ноября 2024, 19:38 • Новости дня
    Эксперт объяснил влияние космических программ на жизнь россиян

    Популяризатор космонавтики Прудник: Космические технологии вошли в нашу обыденную жизнь

    Эксперт объяснил влияние космических программ на жизнь россиян
    @ Н. Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Сейчас сложно представить свою жизнь без навигационных сервисов, высокоскоростного интернета. Космические технологии вошли в нашу обыденную жизнь», – сказал газете ВЗГЛЯД популяризатор космонавтики Денис Прудник, комментируя встречу Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

    «Развитие космоса подразумевает решение нескольких задач: это достижение технологического суверенитета, а также развитие науки и технологий в целом, ведь космонавтика – одна из самых наукоемких отраслей», – пояснил Денис Прудник, лектор Российского общества «Знание», основатель сообщества «Космос для всех».

    По словам эксперта, успех в развитии космической программы прямо влияет на качество жизни граждан: «Сейчас, например, сложно представить свою жизнь без навигационных сервисов, высокоскоростного интернета. Космические технологии вошли в нашу обыденную жизнь и по другим направлениям, о которых мы редко задумываемся», – добавил собеседник.

    «Кроме того, космос – это прежде всего специалисты, инженеры и ученые, которые обеспечивают создание и эксплуатацию комической техники. Кадры, как известно, решают все. Поэтому «Роскосмос» ведет огромную работу с молодежью: организованы космические смены во всероссийских детских центрах, проводится масса образовательных мероприятий, налажен диалог между работниками отрасли и подрастающим поколением», – напомнил он.

    «Также реализуется программа «Космические классы», благодаря которой учащиеся могут получить первые знания о космосе уже в школе, а также определиться с той космической профессией, которой они хотели бы заниматься в будущем. По моим личным наблюдениям, за последние несколько лет результаты работы уже видны – все больше и больше школьников влюбляются в космос и выбирают его как дело своей жизни», – резюмировал эксперт.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Юрием Борисовым, гендиректором госкорпорации «Роскосмос».

    «Сегодня космос играет особую роль и в мировой экономике, и в национальной экономике: это и обороноспособность, и развитие всех отраслей промышленности. Темпы роста мировой космонавтики сегодня значительно выше, чем темпы роста мирового ВВП. Огромные инвестиции привлекаются. Темпы, планы: к 2030-му году мировая космическая группировка, возможно, будет насчитывать от 60 до 100 тыс. спутников различного назначения», – доложил Борисов.

    При этом Путин почти сразу уточнил у Борисова, был ли тот в «Артеке». «Да, Владимир Владимирович, встречался с молодежью. Рассказал им об истории мировой космонавтики, о роли и месте Советского Союза, России. Для каждого россиянина космос – это немножко большее, действительно предмет гордости. Поэтому очень интересная поездка была», – отметил Борисов.

    Он подчеркнул, что «Роскосмос» является партнером «Артека», в этом году встречи с детьми там провели у нас четыре космонавта-героя.

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    16 ноября 2024, 16:47 • Новости дня
    Кремль раскрыл подробности о разговоре Путина и Шольца

    Песков: Путин и Шольц разговаривали по телефону ровно час

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем длился один час, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, беседа между двумя лидерами продолжалась ровно один час, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, что опровергает ранее появившуюся информацию о такой инициативе со стороны французского лидера.

    Ранее Путин и Шольц провели телефонные переговоры по инициативе канцлера ФРГ, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины, а также затронули темы энергетического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Шольц звонил Путину.

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    16 ноября 2024, 15:57 • Новости дня
    В Сочи стартовал международный симпозиум по сотрудничеству БРИКС+ и Европы

    Tекст: Александра Юдина

    В Сочи начал работу международный симпозиум, посвященный развитию социально-экономического сотрудничества между странами БРИКС+ и Европой, организованный при содействии партии «Единая Россия».

    В работе симпозиума участвуют 40 делегатов от стран БРИКС и Европы, включая депутатов Европарламента, Среди участников представители Германии, Греции, Сербии, Франции, Индии, Англии, Чехии, Алжира, ЮАР, Пакистана, Индонезии и Китая, сообщается в Telegram-канале партии.

    С российской стороны в дискуссиях выступают заместитель председателя комиссии Генсовета партии по международному сотрудничеству Андрей Климов, член Высшего совета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова и директор института Европы РАН Алексей Громыко.

    Главная тема симпозиума заключается в обсуждении роли государства, науки и общества в развитии социально-экономического сотрудничества между странами БРИКС+ и европейскими государствами и организациями. Участники намерены поделиться опытом и разработать совместные стратегии для укрепления взаимовыгодных связей.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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