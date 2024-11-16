16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.43 комментария
Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
Главы европейских стран могут начать звонить президенту России Владимиру Путину после того, как ему позвонил канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини.
Рампини в своем материале для Corriere della Sera отметил, что этот звонок стал первым международным эффектом избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.
До инаугурации Трампа остается еще пара месяцев, в отношениях с Москвой уже чувствуется разморозка, подчеркнул автор.
По мнению обозревателя, попытки диалога с российским президентом прерывались в Европе под давлением администрации действующего американского президента Джо Байдена.
Канцлер ФРГ оказался первым из западных лидеров, кто взял на себя инициативу, что вызвало недовольство в Париже и Брюсселе, а также настороженность в Варшаве, Риге и Стокгольме.
Напомним, канцлер Олаф Шольц инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.