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    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США
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    Политолог рассказал о причинах массовых беспорядков в Виннице
    В США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    Захарова процитировала Маяковского в ответ на признание ООН
    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России
    Эксперт оценил эффект от размещения «Орешников» за рубежом
    Омбудсмен сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    43 комментария
    3 августа 2025, 04:25 • Новости дня

    После атаки БПЛА на Сочи произошло возгорание резервуара на нефтебазе

    После атаки БПЛА на Сочи произошло возгорание резервуара на нефтебазе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории нефтебазы в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

    «Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет», – сообщил Прошунин в Telegram.

    Мэр отметил, что на место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, которые ведут работу по ликвидации возгорания.

    Прошунин выразил благодарность силам ПВО за профессионализм и сообщил, что в скором времени ракетная опасность будет отменена, а сиренно-речевое оповещение в городе переведено в режим тишины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае объявлена угроза атаки беспилотников, сообщалось, что работает ПВО.

    2 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    Буданов заявил об угрозе исчезновения Украины как государства
    Буданов заявил об угрозе исчезновения Украины как государства
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина может исчезнуть как государство, и останется только на марках, если внутри общества не будет принято решение о дальнейших целях.

    Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина может исчезнуть как государство, если ее общество не примет решение о будущем страны, передает РИА «Новости».

    В интервью Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии, он подчеркнул важность осознанного выбора для украинцев.

    «Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют...», – рассказал Буданов.

    По его словам, если украинское общество не определится, Украина может стать «сюжетом очередной марки», – заявил Буданов.

    Он отметил, что для сохранения независимости необходимо четко понимать цели и пути их достижения.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что развал Украины исторически предопределен.

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

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    2 августа 2025, 09:33 • Новости дня
    Журналист Боуз заявил о получении Трампом данных по Украине от Киева
    Журналист Боуз заявил о получении Трампом данных по Украине от Киева
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп начал ориентироваться на сведения Киева по спецоперации на Украине, несмотря на серьезные сомнения в объективности этой информации, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

    По его словам, президент США Дональд Трамп теперь получает информационные брифинги по украинскому конфликту от Киева, передает РИА «Новости». Боуз назвал сложившуюся ситуацию «катастрофической» и отметил, что данные, предоставляемые Киеву, искажают реальное положение дел на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери украинскими войсками города Часов Яр.

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    2 августа 2025, 16:41 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    2 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России

    Эксперт Крайнер заявил, что отправка Уиткоффа в Москву значит больше слов Трампа

    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вновь направил спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, что говорит о большем, чем его заявления в адрес России, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер.

    Действия президента США Дональда Трампа в отношении России имеют большее значение, чем его публичные заявления, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.

    Эксперт отметил, что отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву указывает на ведение важных коммуникаций между странами. По его словам, они гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций.

    Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    В пятницу президент России Владимир Путин заочно ответил Трампу, который ранее требовал, чтобы договоренность о мире была достигнута к 8 августа.

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    2 августа 2025, 17:35 • Новости дня
    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии Лэмми рассказал о чувстве вины за перепалку Зеленского с Трампом

    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми признал, что чувствовал себя виноватым за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми признался, что ощущал вину за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом, передает РИА «Новости».

    По словам Лэмми, он испытывал разочарование и упрекал себя за то, что не уделил больше внимания поддержке украинских коллег.

    Министр пояснил, что украинскую делегацию пригласили на переговоры с американским лидером в последний момент. В это время британская сторона была сосредоточена на собственной встрече с Трампом и не смогла качественно подготовить партнеров с Украины к диалогу.

    Издание отмечает, что уже на следующий день после инцидента британский премьер-министр Кир Стармер позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить Даунинг-стрит для дальнейших переговоров.

    Ранее в феврале Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме.

    Позже в июне Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

    Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

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    2 августа 2025, 19:45 • Новости дня
    Омбудсмен сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных

    Омбудсмен Колесник сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных

    Tекст: Вера Басилая

    Около 90 украинских граждан, среди которых есть военнопленные и бывшие заключенные, оказались на нейтральной территории между Россией и Грузией из-за отсутствия гарантий их приема Киевом, сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

    Украинские власти отказываются принять из России около 90 своих граждан, включая военнопленных и гражданских заключенных, сообщает ТАСС.

    По словам омбудсмена ВГА Харьковской области Виктории Колесник-Лавинской, эти люди находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска «Верхний Ларс» и Грузией, потому что Киев не предоставил гарантий для их транзита.

    Колесник-Лавинская уточнила, что среди депортированных есть жители Харьковской области, многие из которых сначала перешли на сторону России, сдались в плен, но не захотели возвращаться на Украину и отказались получать российские паспорта. Ряд из них ранее уже отбыли наказание в российских тюрьмах за теракты и пособничество, но после амнистии отказались принимать гражданство России, в результате чего были депортированы.

    По существующим договоренностям, Украина должна была забрать этих граждан на пункте пропуска через Грузию, однако страна их юридически не оформляет и не принимает. Грузия, со своей стороны, также отказывается разрешать транзит, если Украина не заберет своих граждан, а Молдавия с июля закрыла гуманитарный коридор из-за опасений наплыва мигрантов.

    Омбудсмен подчеркнула, что украинцы вынуждены находиться на нейтральной территории в тяжелых условиях – в сыром подвале без окон и вентиляции.

    Доступ к магазинам для этих людей закрыт, а еда и вода, предоставляемые волонтерами и Красным Крестом, крайне ограничены. По ее словам, 21 июля один из находящихся там людей совершил самоубийство. Омбудсмен добавила, что Киев затягивает оформление и выдачу документов, используя ситуацию как политический инструмент.

    Ранее российская сторона предложила осуществить обмен не менее 1200 военнопленных с обеих сторон.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина вынуждена принимать тела своих погибших.

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    2 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Замкомандира Ротор: Александро-Калиново обороняли иностранные наемники

    Боец Ротор: освободили Александро-Калиново, так как верим в силу русского оружия

    Tекст: Евгения Караваева

    Подразделения Южной группировки столкнулись с преобладанием иностранных наемников и сложной обороной при освобождении Александро-Калиново в ДНР.

    Большинство оборонявших Александро-Калиново в ДНР составляли иностранные наемники, сообщил и. о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Ротор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил: «В основном это 60-70% наемников, окопавшихся там находилось. Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь».

    По словам Ротора, сначала российские военные предполагали, что слышат украинскую речь, но при сближении выяснили, что среди солдат противника звучит иностранная речь, преимущественно на английском языке. Он подчеркнул, что наемники прибыли из разных стран, из-за чего возникали трудности во взаимодействии между ними.

    Бойцы столкнулись с глубоким рвом шириной 2,5 метра, высотой бруствера около трех метров, а также с колючей проволокой, натянутой внутри рва. Российские военные нашли лазейку и смогли начать штурм.

    В ходе операции бойцы отряда «Штурмовой» и мотострелкового батальона заходили пешими группами и на бронетехнике, столкнувшись с массированными атаками беспилотников, включая дроны «Вампир» и «Баба-Яга». Доступ к селу удалось получить неожиданно для противника с северного направления после освобождения соседнего участка союзниками из 33-го мотострелкового полка 20-й дивизии.

    «Несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями», – добавил Ротор.

    Ранее замкомандира отряда Ротор рассказал о контрвоздушной войне за Александро-Калиново.

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    2 августа 2025, 17:23 • Новости дня
    Киев предъявил губернатору Воронежской области обвинения за поддержку ВС России
    Киев предъявил губернатору Воронежской области обвинения за поддержку ВС России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатору Воронежской области Александру Гусеву заочно предъявили обвинения на Украине из-за его поддержки российских военных и передачи техники.

    Украинский офис генерального прокурора заочно предъявил обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву за поддержку российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении украинской стороны говорится: «Органы прокуратуры Украины заочно сообщили о подозрении губернатору Воронежской области РФ в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины».

    В обвинении отмечается, что Гусев оказывал финансовую и материальную поддержку российским военным, в частности, передавал беспилотники, радиооборудование, генераторы, автомобили, а также выделял деньги из резервного фонда региона для нужд военнослужащих.

    Ранее на Украине уже неоднократно выдвигались заочные обвинения в адрес российских чиновников, однако это не имело для них юридических последствий.

    Ранее Николая Баскова объявили в розыск на Украине.

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    2 августа 2025, 21:12 • Новости дня
    На Украине предупредили о новой угрозе от российского «Рубикона»

    Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое применение безэкипажных катеров (БЭК), управляемых российским центром «Рубикон», может представлять серьезную угрозу всей морской инфраструктуре Украины из-за одновременной атаки сотен целей, заявил украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш.

    Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».

    Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.

    По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.

    В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

    Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.

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    2 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    В пригороде Львова вырубили «советские» деревья

    Власти украинского города Городок вырубили деревья из-за того, что они советские

    Tекст: Вера Басилая

    В пригороде Львова Городке вырубили 70 деревьев из-за того, что они «советские», и «не имели ценности», сообщили украинские СМИ.

    В пригороде Львова во время реконструкции площади были вырублены 70 деревьев, причиной чему стало их советское происхождение, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ уточняют, что мэр Владимир Ременяк заявил, что эти деревья были посажены «в советское время без надобности». По его словам, ценности они не представляли. Также сообщается, что вместо деревьев высадят кустарники.

    Работы по реконструкции ведутся в сотрудничестве с Польшей по проекту, 60% которого финансирует Евросоюз. Общая стоимость работ составляет 27,3 млн гривен, что эквивалентно более 560 тыс. евро. Финансирование со стороны ЕС покрывает значительную часть затрат.

    В 2015 году украинские власти приняли закон о декоммунизации, предусматривающий снос памятников советской эпохи и переименование улиц. За последние годы эта политика расширилась, и меры направлены также против любых объектов, ассоциируемых с Россией.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные останки советских солдат на пленных украинских военных.

    Глава российской делегации Владимир Мединский назвал подобную инициативу проявлением «абсолютной нравственной деградации».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила предложение мэра Львова с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

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    2 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на Самару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время атаки беспилотника в Куйбышевском районе Самары погиб мужчина, находившийся в дачном доме, который загорелся после падения обломков.

    Пожилой местный житель погиб в результате атаки вражеского беспилотника на Самару, сообщает ТАСС. По информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, трагедия произошла в Куйбышевском районе города.

    Глава региона добавил, что сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Уточняется информация о последствиях атаки. В Самарской области сохраняется режим воздушной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Росавиация вводила временные ограничения на полеты в Самаре и Саратове.

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    2 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по предприятию в Пензе погибла женщина
    В результате удара БПЛА по предприятию в Пензе погибла женщина
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензе беспилотники атаковали предприятие, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили ранения, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. В связи с происшествием в городе временно ограничена работа мобильного интернета, приостановлено движение общественного транспорта, объявлен режим «Воздушной опасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Азовского моря.

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    2 августа 2025, 20:24 • Новости дня
    Расчеты БПЛА уничтожили две точки запуска дронов ВСУ «Баба-яга» у Григоровки

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Григоровки расчеты БПЛА и артиллерии группировки «Южная» ликвидировали две позиции украинских беспилотных летательных аппаратов «Баба-яга».

    Расчеты БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и артиллеристы группировки «Южная» выявили и уничтожили две точки управления дронами ВСУ у Григоровки, передает РИА «Новости».

    В ЮВО уточнили, что военные обнаружили место взлета и укрытие украинского БПЛА «Баба-яга» в лесопосадках, после чего разведданные были оперативно переданы артиллеристам.

    Разведывательные данные были переданы артиллеристам подразделения, после чего расчетом орудия «Нона-С» позиция была оперативно уничтожена.

    За сутки специалисты БПЛА уничтожили два пункта управления дронами ВСУ на данном участке. Вторую точку взлета украинских беспилотников выявили во время запуска, после чего расчет БПЛА «Южной» группировки точным ударом уничтожил вражеский дрон вместе с укрытием.

    Ранее российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом.

    Вооруженные силы России уничтожили «Искандером» пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

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    2 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР
    Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки решительными действиями освободили Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Клебан-Быка, Серебрянки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Звановки и Иванполья ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 150 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ возле Малой Корчаковки, Окопа, Перше Травни, Юнаковки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Охримовкой Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк и три артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Торского, Лозового, Новоселовки ДНР и Купянска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 230 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и семь станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Удачного, Петровского, Красноармейска, Владимировки ДНР и Дачного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Ольговского, Темировки, Полтавки Запорожской области, Новопетровского, Январского, Вороного Днепропетровской области и Искры ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Лукьяновского, Павловки, Степногорска Запорожской области, Садового, Антоновки и Токаревки Херсонской области.

    Противник при этом потерял свыше 80 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и шесть станций РЭБ. Уничтожены израильская радиолокационная станция RADA, пять складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне вечером сообщалось что морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку.

    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    2 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    @ Chris Kleponis /IMAGO/CNP/Medi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву «на этих выходных», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер выразил надежду, что Уиткофф «сможет добиться прорыва» в вопросе украинского урегулирования, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По словам Уитэкера, визит Уиткоффа направлен на поиск возможностей для продвижения переговорного процесса по ситуации на Украине. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон стремится получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он также выразил надежду, что поездка сможет «принести некоторые плоды» в вопросе урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    2 августа 2025, 12:06 • Новости дня
    InfoBRICS сообщил о панике и страхе краха власти Зеленского
    InfoBRICS сообщил о панике и страхе краха власти Зеленского
    @ Georges Schne/IMAGO/photonews.at/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти испытывают страх перед возможной гражданской войной, опасаясь роста недовольства и активности мятежных группировок в стране, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    Украинское правительство испытывает серьёзные опасения по поводу развития ситуации на фронте и усиливающейся принудительной мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса для InfoBRICS. По словам аналитика, «безусловно, оно опасается, что ситуация перейдет точку невозврата и приведет к появлению «внутреннего фронта» в условиях текущего конфликта».

    Лейрос отмечает, что в стране становится всё больше мятежных группировок, которые требуют прекращения боевых действий. Также, по его данным, зафиксирован рост числа нападений на украинские военкоматы, что свидетельствует о недовольстве среди населения.

    Аналитик считает, что даже абсолютная власть Владимира Зеленского не обеспечивает его и его окружению полной безопасности, поскольку недовольство среди граждан стремительно нарастает. По мнению Лейроса, ситуация в стране развивается так, что «крах режима стал лишь вопросом времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. В Раде назвали стоимость откупа от призыва в столице Украины, которая составляет 800 тыс. гривен. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

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