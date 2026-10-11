Власти Пакистана отправили военных в охваченную протестами провинцию

Geo TV: Власти Пакистана отправили армию в охваченную протестами провинцию

Tекст: Ольга Иванова

Правительство Пакистана направило армейские подразделения в провинцию Хайбер-Пахтунхва, которая стала отправной точкой для марша сторонников партии экс-премьера страны Имрана Хана на Исламабад, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

«Федеральное правительство одобрило отправку военных пакистанской армии в Хайбер-Пахтунхву в рамках статьи 245 конституции», – сообщил телеканал со ссылкой на постановление министерства внутренних дел. Точное число солдат не называется, однако известно, что они будут содействовать местной администрации в защите населения и правительственных зданий до конца действия режима чрезвычайного положения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлое воскресенье партия экс-премьера Пакистана Хана начала марш на Исламабад.

В прошлом месяце власти Пакистана задержали двух сестер экс-премьера.

В марте США приостановили работу генконсульств в Пакистане из-за протестов.