Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»9 комментариев
Власти Пакистана отправили военных в охваченную протестами провинцию
Geo TV: Власти Пакистана отправили армию в охваченную протестами провинцию
Власти Пакистана направили военных в провинцию Хайбер-Пахтунхва, откуда партия экс-премьера Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф» начала марш на Исламабад.
Правительство Пакистана направило армейские подразделения в провинцию Хайбер-Пахтунхва, которая стала отправной точкой для марша сторонников партии экс-премьера страны Имрана Хана на Исламабад, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.
«Федеральное правительство одобрило отправку военных пакистанской армии в Хайбер-Пахтунхву в рамках статьи 245 конституции», – сообщил телеканал со ссылкой на постановление министерства внутренних дел. Точное число солдат не называется, однако известно, что они будут содействовать местной администрации в защите населения и правительственных зданий до конца действия режима чрезвычайного положения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлое воскресенье партия экс-премьера Пакистана Хана начала марш на Исламабад.
В прошлом месяце власти Пакистана задержали двух сестер экс-премьера.
В марте США приостановили работу генконсульств в Пакистане из-за протестов.