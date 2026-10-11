Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»9 комментариев
В «Яндексе» сообщили о постепенном восстановлении сервисов после сбоя
Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после массового сбоя, сообщили в пресс-службе компании.
«Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к «Алисе», «Поиску», «Яндекс Картам», «Такси», «Почте» и другим сервисам», – рассказали в пресс-службе компании, передает ТАСС.
Отмечается, что часть функций пока остается недоступной.
Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей. В пресс-службе добавили, что работа продолжается для скорейшего восстановления сервисов в полном объеме во всех регионах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье АТОР предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за сбоя в «Яндексе».
Россияне пожаловались на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса».
Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» в Белоруссии и Киргизии.