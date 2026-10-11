Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»9 комментариев
Американский самолет-разведчик более семи часов патрулировал Черное море
Американский самолет-разведчик более семи часов летал над Черным морем
Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулировал воздушное пространство над Черным морем более семи часов.
Воздушное судно вылетело с румынской авиабазы Михаил Когэлничану около 09:40 мск и направилось на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.
К 10:50 мск самолет находился над Черным морем в сотнях километров от Крыма, после чего стал разворачиваться и делать петли над восточной частью моря на уровне турецкого Трабзона. В 12:58 мск он вновь взял курс на восток в сторону Грузии. Самолет вернулся на базу около 17:27 мск.
Самолет Bombardier ARTEMIS II переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик кружил у Калининградской области.
Шведский самолет приступил к радиолокационной разведке над Черным морем.
В среду американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.