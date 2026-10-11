Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»9 комментариев
В Польше задержали угрожавшего покушением на Туска
В Польше задержали мужчину из-за угроз покушения на премьера Туска
Полиция Польши задержала мужчину, который угрожал покушением на премьер-министра страны Дональда Туска.
«Мужчина, угрожавший покушением, задержан. Благодарю полицейских за быстрые и решительные действия», – написал Дональд Туск на платформе Х (бывший Twitter), передает РИА «Новости».
Подробностей произошедшего премьер-министр не привел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спецслужбы Польши заявили о высокой вероятности покушения на премьер-министра.
МВД страны получило информацию о подготовке преступления против главы правительства.
В июле правоохранительные органы нашли патроны в квартире другого злоумышленника, который угрожал Дональду Туску.