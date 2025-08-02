Строительство завода плит для первой ВСМ стартовало в Новгородской области

Tекст: Антон Антонов

Участие в торжественной церемонии приняли министр транспорта России Андрей Никитин и врио губернатора Александр Дронов, передает ТАСС.

Дронов напомнил, что соглашение о строительстве было подписано с группой компаний «Нацпроектстрой» полтора месяца назад на Петербургском международном экономическом форуме, и подчеркнул, что для региона это уникальный проект, создающий высокотехнологичные рабочие места и не имеющий аналогов в мире.

«Мы говорим о новой экономике, новой скорости, новой связности наших регионов. Мы говорим о подготовке наших специалистов. Уже на первом этапе создается транспортный каркас, который не только объединит крупнейшие города, но и сформирует базу для долгосрочного роста и технологического развития», – заявил Никитин.

Никитин отметил роль Великого Новгорода как родины российской государственности, назвав его точкой опоры для технологического будущего России. Он поблагодарил всех, кто трудится над стратегическим проектом, пожелав успеха на всех этапах строительства.

Гендиректор группы компаний «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин уточнил, что завод станет первым в стране предприятием по выпуску безбалластных рельсовых плит и позволит обеспечить стабильность железнодорожного пути при скоростях до 400 км в час. Ожидается, что первую плиту предприятие изготовит в июле 2026 года.

«Это автоматизированное роботизированное производство, на котором будут присутствовать люди, по сути контролирующие работу роботов. Такой завод заменяет три обычных завода», – добавил Крапивин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что проект высокоскоростной магистрали достиг завершающей стадии разработки и получил необходимое финансирование. Президент России Владимир Путин поручил завершить проектирование ВСМ Москва – Петербург.