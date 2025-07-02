  • Новость часаАрестован восьмой обвиняемый в убийствах участник азербайджанской группировки Екатеринбурга
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    МИД предупредил россиян о рисках поездок в Азербайджан
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    Песков рассказал о ходе согласовании сроков третьего раунда переговоров с Украиной
    Мнения
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    8 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко История Приморья могла пойти не российским путем

    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

    4 комментария
    2 июля 2025, 20:32 • Новости дня

    Савельев сообщил о завершении проектирования ВСМ

    Савельев сообщил о завершении проектирования ВСМ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) в России достиг завершающей стадии разработки и получил необходимое финансирование, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

    Савельев отметил, что работа по получению заключения государственной экспертизы по проекту должна завершиться к 15 сентября текущего года, передает ТАСС. Предложения по следующим проектам ВСМ, по его оценке, могут быть представлены к весне 2026 года.

    «Мы планируем [заключение] экспертизы закончить к 15 сентября. Причем по седьмому этапу мы выйдем до конца июля из экспертизы, по шестому этапу – до 21 августа и остальные этапы мы собираемся закончить в сентябре месяце. Пока мы ведем эту работу совместно, есть вопросы, но мы их все решаем», – сказал вице-премьер.

    Савельев уточнил, что тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери планируется запустить в четвертом квартале 2027 года с использованием отечественных поездов, разработанных на заводе «Уральские локомотивы». На этом участке будет отрабатываться технология и эксплуатация новых составов.

    Максимальная скорость движения поездов по будущей ВСМ между Москвой и Петербургом составит 400 километров в час, а время в пути между городами сократится до двух часов 15 минут. К 2030 году ожидается пассажиропоток до 23 млн человек.

    Савельев добавил, что к 2045 году в России будет построено свыше 4,5 тыс. километров высокоскоростных линий, а по всей сети смогут курсировать до 300 поездов.

    В феврале Савельев сообщил, что первые два поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург появятся в 2027-2028 годах.

    Сообщалось, что ВСМ будет обеспечена современным интернетом, проектирование инфраструктуры уже началось.

    2 июля 2025, 14:18 • Новости дня
    Скачко объяснил звонок Зеленского Алиеву

    Политолог Скачко: У телефонного разговора Зеленского и Алиева была пиар-задача

    Скачко объяснил звонок Зеленского Алиеву
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главная цель разговора Зеленского и Алиева, как и в целом углубления отношений Баку и Киева – это создание пояса напряженности по всему периметру российской границы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее во вторник считающий себя президентом Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

    «Главная цель разговора Зеленского и Алиева, как и в целом углубления отношений Баку и Киева – это создание пояса напряженности по всему периметру российской границы, которое модерируется Лондоном. В эту же работу включены, например, Прибалтика и Финляндия», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Спикер напомнил, что Азербайджан и Украина поддерживали близкие отношения еще до СВО. «Судя по всему, Зеленский и Алиев планируют углубление сотрудничества в военной и энергетической сферах», – спрогнозировал аналитик.

    «Кроме того, обе страны являются членами ГУАМ – Организации за демократию и экономическое развитие, куда входят также Грузия и Молдавия. Это очевидно антироссийский союз, из повестки которого выпадает пока только Тбилиси. Возможно, при содействии Запада планируется активизировать работу и этого объединения», – допустил он.

    «Конечно, у телефонного разговора Зеленского и Алиева есть и пиар-задачи: Киев таким образом показывает Западу свою якобы состоятельность на международной арене и готовность подписываться под всеми антироссийскими инициативами», – резюмировал собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым «выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает» республике.

    «У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», – подчеркнул Зеленский. Также он обсудил с азербайджанским лидером двусторонние отношения – энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере.

    Напомним, ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.

    Баку пошел на обострение отношений с Москвой: отменил культурные мероприятия с участием российских учреждений, а в офисе «Sputnik Азербайджан» были проведены обыски. Кроме того, суд в Баку арестовали восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях.

    Москва будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, используя для этого все имеющиеся средства, приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

    Он также указал: Украина будет делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на «продолжение эмоциональных действий» в ситуации с Россией.

    Сенатор Андрей Клишас подчеркнул: «диаспоры не могут диктовать России и ее гражданам свои правила». «Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен – тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», – написал он в своем Telegram-канале.

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    2 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Тольяттинские выпускники раскаялись в исполнении песни про Бандеру
    Тольяттинские выпускники раскаялись в исполнении песни про Бандеру
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускники тольяттинской классической гимназии во имя Всех Русских Святых раскаялись в исполнении украинской националистической песни и гимна Украины.

    Администрация гимназии отметила, что инцидент произошел 25 июня после выпускного вечера, когда семеро учеников нарушили запрет на нахождение несовершеннолетних ночью без взрослых и проигнорировали требование родителей сопровождать их домой, передает РИА «Новости».

    Педагоги, ученики и родители с сожалением восприняли этот поступок, назвав его шокирующим. В гимназии подчеркнули, что одна из выпускниц сняла видео-селфи для Telegram-канала, где было запечатлено исполнение националистической песни. По словам самих выпускников, они не сразу осознали содержание звучащей издалека песни, а поняв, остановили одноклассника.

    Из рассказа участников следует, что в парке также исполнялись другие композиции, включая гимн России и песню «Матушка Земля». В гимназии выразили уверенность, что урок этого случая останется в памяти ребят и не повторится вновь: «Зная о глубоком раскаянии всех выпускников... мы убеждены, что они никогда не повторят подобного впредь».

    В сообщении также отмечается, что за 30-летнюю историю гимназии ни один ученик не привлекался к уголовной или административной ответственности. С начала спецоперации на Украине ученики и педагоги ведут волонтерскую деятельность, изготавливают окопные свечи и плетут защитные сети для военнослужащих.

    Напомним, в Тольятти возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма после появления видео, на котором группа подростков в городском парке поет песню, посвященную Степану Бандере.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала: инцидент показал, что Киев активизировал работу с несовершеннолетними, и выясняла, какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    2 июля 2025, 11:24 • Новости дня
    Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus

    Эксперт Сивков: Мерц не сможет скрыть от Москвы участие военных Германии в конфликте на Украине

    Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет. Потому слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче ВСУ высокоточного оружия и обучении противника обращаться с ним – маскировка потенциального участия Берлина в конфликте с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков.

    «Во-первых, чтобы подготовить полетные задания для Taurus, нужно долго учиться и практиковаться. В ближайшие несколько месяцев военные ВСУ этого сделать точно не смогут. А к концу года ситуация на фронте и весь контекст СВО может существенно поменяться», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Во-вторых, для применения Taurus надо иметь цифровую модель местности и точные оперативные данные о расположении российской ПВО. Эту информацию ВСУ самостоятельно не получат. Поэтому использовать немецкие ракеты без поддержки космической разведки ФРГ Украина не сможет», – подчеркнул спикер.

    «Кроме того, для Taurus нужны соответствующие самолеты, имеющие на борту специальное оборудование», – продолжил аналитик. «Из всего вышесказанного следует безусловный вывод: Мерц своими заявлениями об обучении украинских военных использованию ракет Taurus просто маскирует потенциальное непосредственное участие немецких военных в конфликте с Россией», – указал эксперт.

    «Эта ложь рассчитана в первую очередь на немецкого обывателя, который не желает, чтобы его страна участвовала в конфликте. В свою очередь, российское политическое руководство это понимает и будет доносить до мировой общественности на всех открытых площадках, что Германия рискует вступить в прямое противостояние с Россией», – заключил Сивков.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью каналу ARD заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus.

    По словам Мерца, если Берлин поставит Киеву Taurus, то использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие специалисты. Глава правительства ФРГ добавил, что аналогичный подход применяется в случае с ракетами, которые ВСУ получают от Британии и Франции.

    Мерц отметил, что эти системы считаются крайне сложными, обучение их эксплуатации занимает не менее шести месяцев. Канцлер также обратил внимание на то, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы Москва не знала всех подробностей.

    Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Taurus – «это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию.

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    1 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ.

    Макрон подробно рассказал Зеленскому о содержании своей беседы с Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

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    2 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Набиуллина заявила о замедлении инфляции быстрее ожиданий
    Набиуллина заявила о замедлении инфляции быстрее ожиданий
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инфляция в России замедляется быстрее, чем предполагалось ранее, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.

    По ее словам, темпы инфляции пока остаются выше целевого уровня в 4% как в годовом выражении, так и в текущих показателях, передает ТАСС. Набиуллина также отметила снижение напряжения на рынке труда, хотя дефицит кадров сохраняется.

    «Мы видим замедление инфляции быстрее наших ожиданий, но пока она выше цели в годовом выражении и в текущих темпах. Мы видим снижение напряжения на рынке труда, это тоже индикатор, но дефицит остается», – подчеркнула Набиуллина.

    По словам главы Банка России, если инфляция снизится ниже целевого уровня, у регулятора появится возможность быстрее понизить ключевую ставку, чем предполагалось ранее. Она пояснила, что замедление роста деловой активности также будет способствовать такому развитию событий.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что годовая инфляция в стране на 16 июня составила 9,6%. Он назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики России.

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    2 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Посольство РФ открыло горячую линию для жалоб россиян на насилие в Азербайджане

    Посольство РФ указало телефон для сбора жалоб о насилии азербайджанских властей к россиянам

    Посольство РФ открыло горячую линию для жалоб россиян на насилие в Азербайджане
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Азербайджане опубликовало на своем сайте контактный телефон для граждан, которые столкнулись с насилием со стороны азербайджанских властей.

    В сообщении на сайте посольства России в Азербайджане сказано, что за последние сутки в диппредставительство поступило множество жалоб от россиян, находящихся в республике, включая туристов. Граждане сообщали о визитах людей в гражданской одежде, которые проверяли документы и интересовались целью пребывания в стране.

    «Просим граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи посольства: +994 50 270 26 59», – говорится в сообщении.

    Ранее в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    1 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой

    Дипломат Долгов: Телефонный разговор Путина и Макрона – тревожный сигнал для Киева

    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости, Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урегулирование глобальных мировых кризисов невозможно без Москвы. Похоже, что Париж начинает признавать эту реальность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Во вторник впервые с 2022 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «К Европе постепенно приходит осознание того, что без России урегулирование глобальных кризисов невозможно. Москва – это политическая величина, играющая значимую роль во многих регионах мира. Более того, в отличие от стран Старого Света, мы обладаем реальным уважением государств Глобального Юга», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То есть Эммануэль Макрон наконец-то понял, что без влияния России стабильного мира не построишь. Своим звонком он автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» нашей страны. Именно поэтому значительную часть беседы с Владимиром Путиным он посвятил теме Ближнего Востока. В конечном счете именно Москва сумела добиться наиболее тесных связей с Ираном», – говорит он.

    «Возможно, таким образом президент Франции пытался узнать взгляд России на то, как именно должна достигаться стабилизация в этом регионе. При этом Париж, наравне с Лондоном и Берлином, является одним из важнейших союзников Украины. И его «ястребиная» позиция во многом мешает регулярным контактам с Вашингтоном», – добавляет собеседник.

    «За последнее время позиции Макрона во внешней политике во многом просели. Кроме того, в самой Франции его власть носит нестабильный характер – в столице страны регулярно проходят антиправительственные митинги. На этом фоне Макрону и потребовался серьезный и уверенный шаг, которым и стал телефонный разговор с Путиным», – считает дипломат.

    «Но нельзя забывать, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН. И на наших странах лежит совместная ответственность в вопросах поддержания мира и безопасности. Поэтому наш президент проявил себя крайне благородно: несмотря на многие крайне агрессивные высказывания Макрона, он с ним согласился побеседовать», – акцентирует спикер.

    «Мы не отказываемся от диалога с Парижем. Но Москва не питает иллюзий: учитывая, что Пятая республика три года проводила антироссийскую политику, быстрых изменений никто не ждет. Однако если контакты будут постепенно нормализовываться, а Франция, как и другие страны Европы, проявит готовность к урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов – отношения постепенно выровняются», – полагает он.

    «Напомню, что для нас принципиально важно обеспечить установление стабильного мира. Мы нацелены на ликвидацию первопричин текущего кризиса. Россия не собирается сворачивать с начатого пути. Осознание европейскими лидерами важности контактов с Москвой – тревожный сигнал для Киева. Запад начинает понимать истинное положение вещей», – заключил Долгов.

    Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Последний раз лидеры двух стран общались в сентябре 2022 года. По данным пресс-службы Кремля, беседа носила содержательный характер.

    В ходе разговора Путин назвал украинский конфликт прямым следствием «политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Президент также отметил, что мирное урегулирование должно основываться на подходах, предусматривающих устранение первопричин кризиса и опирающихся на новые территориальные реалии.

    Также главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфронтации Тель-Авива и Тегерана, а также американских ударов по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон «отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».

    В этой связи была подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ. При этом лидеры отметили, что разрешение других противоречий на Ближнем Востоке должно достигаться дипломатическими средствами.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    2 июля 2025, 15:42 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе согласовании сроков третьего раунда переговоров с Украиной

    Песков: Сроки третьего раунда переговоров с Украиной пока не определены

    Tекст: Дарья Григоренко

    Даты третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом пока не определены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пока нет. Ожидаем, что скоро будут согласованы даты. Это взаимный процесс», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о сроках проведения третьей встречи, передает ТАСС.

    Песков отметил, что вопрос о дате третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может проясниться в ближайшее время.

    Также Песков заявил, что скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона.

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    2 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    LP: Макрон позвонил Путину ради участия ЕС в переговорах по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Parisien, главной целью европейской дипломатии становится возвращение контроля над иранским досье, в частности для Германии, Франции и Британии, передает Ura.ru.

    «Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии – в частности, трио Германии, Франции и Великобритании – вернуть себе контроль над этим (иранским) вопросом», – цитирует издание слова осведомленного источника.

    По результатам разговора Макрон и Путин высказались за координацию усилий с целью поиска дипломатического решения и выразили заинтересованность в возобновлении прямого диалога. Оба лидера подчеркнули важность совместной работы по урегулированию сложившейся ситуации вокруг ядерной программы Ирана, отмечают источники, близкие к окружению французского президента.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    2 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Актер Алексей Новицкий умер на 76-м году жизни в Москве

    Умер актер Алексей Новицкий, прославившийся ролями в театре «Сфера»

    Актер Алексей Новицкий умер на 76-м году жизни в Москве
    @ t.me/spheratheatre

    Tекст: Денис Тельманов

    Актер Московского драматического театра «Сфера» Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет, прощание пройдет в четверг на Хованском кладбище.

    О смерти советского и российского актера Алексея Новицкого сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Сфера», передает РИА «Новости».

    По информации театра, артист умер первого июля на 76-м году жизни. Новицкого хорошо знали по ролям Бруно Кречмара в постановке «Смех во мраке», Тригорина в спектакле «Без названия» по Чехову, Берендея в «Весенней сказке» Островского.

    В театре напомнили, что он также выступал в других постановках Екатерины Еланской, среди которых «Комедии», «Моль», «Театральный роман».

    Церемония прощания с артистом назначена на четверг в 12:00 в крематории Хованского кладбища. Алексей Новицкий родился в 1949 году, в 1976 году окончил Театральный институт имени Щукина.

    Сначала служил в Краснодарском театре музыкальной комедии и Первом Московском областном театре, затем был актером Московского Литературно-драматического театра ВТО и с начала 1980-х выходил на сцену театра «Сфера».

    Кроме игры в театре, Новицкий также снялся в эпизоде сериала «Каменская».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев умер на 78-м году жизни, его тело обнаружили в квартире на Бакунинской улице в Москве.

    Народный артист России Михаил Янко ушел из жизни на 75-м году жизни, о его смерти сообщили в правительстве Липецкой области. Актер Константин Шелестун, известный по ролям в популярных телесериалах и работе в НДТ Петербурга, скончался на 51-м году жизни.

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    2 июля 2025, 10:33 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон сообщил Зеленскому о неизменности позиции Путина по конфликту на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал Владимира Зеленского о результатах своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    Макрон связался с Владимиром Зеленским, чтобы передать детали телефонных переговоров с президентом России, которые состоялись во вторник, передает Bloomberg.

    Макрон и Путин провели первый с 2022 года разговор и договорились скоординировать свои подходы к ситуации вокруг Ирана.

    Источники отметили, что французский лидер специально уведомил Зеленского о главных темах беседы с Путиным.

    По словам одного из источников, президент Франции сообщил украинскому коллеге, что позиция Владимира Путина по прекращению войны на Украине остается неизменной.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Эксперт Константин Долгов считает, что звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой.

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    2 июля 2025, 07:21 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили пять беспилотников над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа за ночь, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что два дрона были сбиты над Курской областью, еще два – над Ростовской областью. Один беспилотник был уничтожен в небе над Республикой Крым. Другие подробности о возможных нарушениях или пострадавших не приводят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что в Ростовской области работают силы ПВО. В ночь на вторник БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске и нескольких районах Ростовской области.

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    1 июля 2025, 20:57 • Новости дня
    ООН приветствовала диалог Путина и Макрона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

    Дюжаррик на брифинге подчеркнул, что ООН приветствует любые контакты между двумя странами, особенно если речь идет о переговорах на высшем уровне, передает ТАСС.

    «Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», – заявил он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    2 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Греф назвал главные вызовы для российской экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокая ключевая ставка в сочетании с крепким рублем, кризис на сырьевых рынках, а также перегрев рынка труда стали главными вызовами для российской экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России.

    «Признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много, и причиной тому, конечно, целый набор факторов. Ставка является одним из них. Может быть, самой ключевой», – заявил Греф, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что при анализе показателей Росстата и фискальной статистики ситуация выглядит не столь негативно: инвестиционная активность предприятий в первом квартале 2025 года почти вдвое превысила аналогичные показатели прошлого года. По мнению Грефа, на первый взгляд это создает позитивную картину.

    Однако глава Сбербанка отметил, что если детально рассмотреть структуру роста инвестиций, почти весь прирост во втором квартале обеспечили лишь две отрасли: прочие транспортные средства, где вложения увеличились на 22%, и химическое производство, где рост составил 84,5%. Без учета этих секторов общий рост инвестиций в экономике составил только 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Греф подчеркнул, что таких опережающих индикаторов, которые указывают на ограниченность роста, сейчас немало. Вместе с этим он отметил, что при сохраняющемся дефиците на рынке труда рассчитывать на устойчивое развитие не приходится.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил, что российская экономика стала более защищена от внешних и внутренних потрясений.

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    2 июля 2025, 16:56 • Новости дня
    Кабмин Франции: Макрон хотел получить от Путина совет по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе, сообщила официальный представитель кабмина Франции Софи Прима.

    Прима на брифинге, трансляцию которого вел Елисейский дворец, заявила, что разговор между Макроном и Путиным длился два часа – это был первый их контакт за долгое время, передает РИА «Новости».

    «Президент рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Это было довольно существенным событием, так как они не разговаривали в течение долгого времени и тут проговорили два часа, в особенности по вопросу Ирана и ДНЯО», – заявила Прима. Она подчеркнула, что Россия является одной из стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия.

    Прима отметила, что Макрон хотел узнать мнение и получить совет Путина по ситуации вокруг Ирана и сохранения ДНЯО. По итогам беседы французский лидер заявил о своем оптимизме относительно позиции Путина, который, по словам Примы, выступил против выхода Ирана из договора.

    Вопрос, связанный со спецоперацией на Украине, в ходе этой беседы обсуждался гораздо менее подробно. Прима добавила, что Макрон был «немного меньше» оптимистичен по украинской теме, чем по вопросу иранской ядерной программы.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

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