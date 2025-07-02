Савельев сообщил о завершении проектирования ВСМ

Tекст: Валерия Городецкая

Савельев отметил, что работа по получению заключения государственной экспертизы по проекту должна завершиться к 15 сентября текущего года, передает ТАСС. Предложения по следующим проектам ВСМ, по его оценке, могут быть представлены к весне 2026 года.

«Мы планируем [заключение] экспертизы закончить к 15 сентября. Причем по седьмому этапу мы выйдем до конца июля из экспертизы, по шестому этапу – до 21 августа и остальные этапы мы собираемся закончить в сентябре месяце. Пока мы ведем эту работу совместно, есть вопросы, но мы их все решаем», – сказал вице-премьер.

Савельев уточнил, что тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери планируется запустить в четвертом квартале 2027 года с использованием отечественных поездов, разработанных на заводе «Уральские локомотивы». На этом участке будет отрабатываться технология и эксплуатация новых составов.

Максимальная скорость движения поездов по будущей ВСМ между Москвой и Петербургом составит 400 километров в час, а время в пути между городами сократится до двух часов 15 минут. К 2030 году ожидается пассажиропоток до 23 млн человек.

Савельев добавил, что к 2045 году в России будет построено свыше 4,5 тыс. километров высокоскоростных линий, а по всей сети смогут курсировать до 300 поездов.

В феврале Савельев сообщил, что первые два поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург появятся в 2027-2028 годах.

Сообщалось, что ВСМ будет обеспечена современным интернетом, проектирование инфраструктуры уже началось.