  • Новость часаКремль ответил на новый ультиматум Трампа
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    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»
    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов
    Политик Гердт: Германия готовится отменить пособия для украинских иждивенцев
    «Союзмультфильм» проиграл суд по Чебурашке в США
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    ЕС приостановил финансирование Украины из-за закона о НАБУ
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    4 комментария
    29 июля 2025, 13:40 • Новости дня

    Кремль отметил роль Германии в нагнетании русофобии в Европе

    Песков указал на лидирующую роль Германии в формировании образа врага из России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия усиливает антироссийскую риторику и занимает лидирующую позицию в русофобских настроениях в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Берлин стремится играть лидирующую роль в формировании враждебного отношения к России среди европейских стран.

    Он отметил, Германия очень активно принимает участие в таком нагнетании истеричной русофобии на Европейском континенте, передает ТАСС.

    Ранее в МИД России заявили, что канцлер Германии Фридрих Мерц ежедневно усиливает агрессивную риторику в адрес России, что вызывает обеспокоенность среди граждан страны.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России.

    28 июля 2025, 14:37 • Новости дня
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Японии резко отреагировало на визит посла Германии Петры Зигмунд в Немуро, подвергнув критике ее заявления по Южным Курилам.

    В заявлении российской дипмиссии отмечается, что Зигмунд фактически солидаризировалась с «местными реваншистами» и позволила себе неприемлемые высказывания по теме южных Курильских островов, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что представитель ФРГ «в свойственной западному меньшинству бесцеремонной манере попыталась влезть в вопросы, не касающиеся ни ее лично, ни государства, которое она представляет». Особое внимание было уделено тому, что поездка и заявления прозвучали в год 80-летия Победы во Второй мировой войне, после которой, как напомнили в посольстве, союзники по «оси» теперь пытаются выставить себя жертвами, игнорируя собственные военные преступления.

    «Вынуждены вновь напомнить тем, кто страдает исторической амнезией, что южные Курильские острова стали неотъемлемой частью территории нашей страны на абсолютно законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны. Это среди прочего зафиксировано в Уставе ООН. Российской суверенитет над этими землями незыблем и не подлежит сомнению», – заявили в посольстве.

    Город Немуро находится на крайнем северо-востоке Хоккайдо и напрямую обращен к южной части Курил, где расположены музей и объекты, связанные с японской кампанией за «возвращение северных территорий».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о смене курса Японии на конфронтацию с Россией.

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    28 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Власти Германии отреагировали на планы России модернизировать ВМФ
    Власти Германии отреагировали на планы России модернизировать ВМФ
    @ Katharina Kausche/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин заявил, что внимательно следит за намерениями Москвы модернизировать Военно-морской флот и одновременно усиливает собственные военно-морские силы.

    «Мы это принимаем, конечно, к сведению», – сказал представитель Минобороны ФРГ Кеннет Хармс на брифинге, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Германия также инвестирует в развитие собственных ВМС, реализуя масштабные проекты, включая закупку новых кораблей, среди которых фрегаты и корветы.

    Накануне президент Владимир Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.

    Напомним, в воскресенье Путин посетил Главное Адмиралтейство в Петербурге в День Военно-морского флота. Глава государства поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    29 июля 2025, 08:38 • Новости дня
    Немецкий политик заявил о подготовке НАТО провокации против Калининграда
    Немецкий политик заявил о подготовке НАТО провокации против Калининграда
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предположил, что поводом для возможной провокации НАТО станет обвинение в глушении GPS-сигналов с территории Калининградской области.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости выразил мнение о подготовке НАТО провокации против Калининградской области, пишет РИА «Новости».

    По его словам, поводом для подобных действий могут стать заявления о якобы глушении Россией GPS-сигналов с территории региона. Нимайер подчеркнул: «Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений – как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора».

    Он также отметил, что вероятность подобного сценария особенно возрастает в ближайшие недели. По мнению политика, такой шаг могут предпринять даже после полного разгрома киевского режима, поскольку НАТО будет стремиться продолжить конфликт с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы установили бетонные заграждения «зубы дракона» у границы с Калининградской областью. Корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели в ходе учений у побережья Калининградской области. НАТО считает Калининградскую область «мертвой зоной» для своих операций.

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    29 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Соединенных Штатов по НАТО активизировали попытки усилить давление на президента России Владимира Путина, обсуждая шаги по военной поддержке на Украине, сообщает Bloomberg.

    Акцент в публикации делается на том, что Германия договаривается с Соединенными Штатами и другими союзниками по альянсу о возможных дополнительных поставках систем противовоздушной обороны Patriot на Украину, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что изменения в риторике главы Белого дома Дональда Трампа относительно украинского конфликта влияют на подход союзников по НАТО к ситуации. Если ранее Трамп открыто критиковал Владимира Зеленского, то в последние недели более резкие заявления звучат уже в адрес российского лидера.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это отсутствием смысла в ожидании.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французский президент после недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным вновь публично призвал оказывать давление на Москву.

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    28 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Экономист усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США

    Экономист Юшков усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США

    Экономист усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговая сделка США и ЕС предполагает, что за три года европейские компании в десять раз увеличат закупки американских энергоносителей. Этот пункт соглашения представляется невыполнимым и скорее обозначен для приукрашивания достижений Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Европа в год закупает у США энергоносителей – нефть и нефтепродукты, газ, уголь – в общей сложности примерно на 65 – 75 млрд долларов. Пункт нынешней торговой сделки между Вашингтоном и Брюсселем, согласно которому в течение трех лет ЕС приобретет ресурсов на 750 млрд долларов, выглядит невыполнимым», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он указал на важную деталь: заявления Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа – это политическая договоренность, а покупают углеводороды друг у друга коммерческие компании. «Выходит, что теперь европейское руководство прикажет предприятиям увеличить закупки в десять раз? Вряд ли это может произойти. Я думаю, это необязывающий раздел соглашения», – рассуждает аналитик.

    «Стороны официально утвердят размер пошлин, а покупка углеводородов будет представлена, скорее, как цель. Штаты обозначают ее для того, чтобы приукрасить нынешнюю сделку. Ведь в таком случае можно рассказать об очередном успехе главы Белого дома: он добился от европейцев не только согласия на тарифы, но и обязательства закупать оружие, инвестировать в экономику и прочее», – полагает экономист.

    Он также напомнил, что американский президент грозил ввести ставку в 30%, но опустил ее в итоге до 15% по большинству позиций. «То есть Вашингтон якобы пошел на уступки в одном вопросе, но «выбил» красивые цифры по инвестициям, энергоносителям. Повторю, нынешняя договоренность между ЕС и США не приведет к исполнению всех пунктов, но станет пиар-историей для обеих сторон», – заключил он.

    Накануне США заключили с Евросоюзом торговую сделку. Об этом объявил Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. По его словам, поставляемые в Штаты европейские товары будут облагаться 15%-ной пошлиной вместо обещанных 30%. В обмен на сокращение тарифа Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

    Глава Белого дома сообщил, что ЕС также согласился приобрести энергоносителей США на 750 млрд долларов и инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику страны. Также Европа закупит «огромное количество» военной техники, рассказал Трамп, не уточнив точную сумму закупок. Он назвал эту сделку «крупнейшей из всех».

    В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что соглашение принесет стабильность и предсказуемость. Глава ЕК пообещала полностью заместить российские нефть и газ поставками СПГ и ядерного топлива из США. «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... Закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов – это только плюс», – попыталась указать на позитив чиновница.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что договоренность с США позволит избежать «ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений». По его словам, торговая война «могла бы сильно ударить по ориентированной на экспорт немецкой экономике».

    Однако в Европе не разделяют их энтузиазма и подвергают сделку критике. Больше всего от заключенного соглашения пострадает Германия – крупнейший экспортер автомобилей, на которые будет применяться тариф 15%, пишет The New York Times. Экономисты рассчитали, что падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15%.

    Германский промышленный союз (BDI) назвал договоренность «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Промышленники отметили, что «на данный момент удалось избежать дальнейшего обострения ситуации», но компаниям по обе стороны Атлантики необходимо планирование безопасности цепочек поставок и инвестиций, передает ТАСС.

    Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала соглашение «политическим, экономическим и моральным фиаско». По ее мнению, суверенитет в торговых вопросах «сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии». «Какой позор ЕС! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Примечательно, что и западная пресса пишет о сделке как о триумфе президента США и поражении Европы. «Соглашение знаменует собой победу Трампа, который потратил месяцы, принуждая торговых партнеров Америки к болезненным переговорам, угрожая взвинчиванием тарифов», – пишет Financial Times.

    «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми. В то же время сделка демонстрирует, как мало ЕС может противостоять самопровозглашенному «таможеннику» из США», – отмечает Spiegel.

    Политолог Владимир Корнилов заметил, что многие европейские газеты уже забыли, как еще недавно тарифы в 15% от Трампа пытались представить как грабеж Европы и как невероятный сценарий, на который Европа ни при каких обстоятельствах не пойдет, дабы не потерять самоуважения. «Хе-хе, сейчас они о самоуважении как-то резко забыли!», – сыронизировал он в Telegram-канале.

    Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, соглашение создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. В качестве еще одного фактора несостоятельности сделки Медведев обозначил перенаправление мощного потока инвестиций из Европы в США.

    «И конечно, «сделка» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан. Можно просто посочувствовать обычным европейцам», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Константин Косачев. «Торговые переговоры США-ЕС завершились на условиях Трампа. Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», – иронично указал он в своем Telegram-канале.

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    28 июля 2025, 23:55 • Новости дня
    Еврокомиссия пригрозила Киеву заморозкой финансовой помощи
    Еврокомиссия пригрозила Киеву заморозкой финансовой помощи
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия пригрозила приостановить финансовую поддержку Киева из фонда ЕС, если давление на антикоррупционные органы продолжится, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Письмо было отправлено после попытки 21 июля лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение Киевом документа, в котором сказано, что «финансовая помощь по линии фонда ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится».

    Речь идет о полном следующем транше, а не о его части. Общий объем средств фонда до 2027 года составляет 50 млрд евро, предназначенных в основном для госбюджета Украины.

    По мнению экспертов Еврокомиссии, действия против НАБУ и САП стали самым серьезным вмешательством во всю историю существования антикоррупционной системы страны и имеют признаки институционального конфликта.

    В ЕК отвергли версию украинских властей о якобы российском влиянии в НАБУ и подчеркнули, что эти действия подрывают доверие международных партнеров к институтам Украины.

    Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что Брюссель «очень обеспокоен» изменением законодательства на Украине и считает важной независимость антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решения Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызвали протесты на Украине и критику со стороны Запада.

    Позднее Зеленский, как заявили СМИ, «сдал назад». Он внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, по которому сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ.

    Позднее Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ. Новый документ предусматривает, что проверки сотрудников на полиграфе будут проводить сами антикоррупционные ведомства, а не СБУ, и предусматривает согласование методологии с СБУ.

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    29 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    В Германии объяснили призыв к отмене пособий украинцам

    Политик Гердт: Германия готовится отменить пособия для украинских иждивенцев

    В Германии объяснили призыв к отмене пособий украинцам
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Берлин работает над изменением законодательства в части пособий для неработающих приезжих, в частности, иждивенцев с Украины. В случае принятия закона часть из них будет вынуждена пойти на работу, а другие отправятся восстанавливать родину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее в Берлине призвали отменить соцпособия для украинских мужчин призывного возраста.

    «Отношение немцев к украинцам радикально поменялось. Если в 2022 году мы проявляли заботу и желание помочь «попавшим в беду», то теперь явствуют недоверие и осуждение потребительского отношения к приютившей стране», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Я лично знаю примеры, когда украинские мужчины, якобы спасающиеся от горя и лишений, ездят на Украину и подолгу там бывают. Они отдыхают, тратят немецкие деньги, а потом снова возвращаются в ФРГ жить на пособия и не работать», – посетовал политик.

    «Часть украинцев нашла работу и поступает честно. Но немало и тех, кто приехал, чтобы беззаботно жить за счет немецких налогоплательщиков. Они получают пособия и подрабатывают, участвуя в каких-нибудь серых схемах по продаже чего-либо. Некоторые даже уходят в откровенно криминальные сферы», – указал он.

    Таким образом, по словам политика, призыв Майера отражает актуальный запрос немецкого общества, касающийся не только украинцев, но и других иждивенцев. «Берлин сейчас работает над отменой «бюргергельда» и введением дополнительных фильтров для приезжих. Если человеку трижды предложили работу, а он отказался, его лишают пособия. Но оставлять таких людей в Германии – значит, способствовать росту криминала. Поэтому их будут выселять», – продолжил собеседник.

    «Эти меры также поспособствуют росту уважения у приезжих к приютивший их стране. В итоге часть украинцев пойдет на официальную работу в Германии. Остальные отправятся искать «добрые» страны, а также примутся торговать гуманитарной помощью. Впрочем, некоторые вернутся на родину восстанавливать ее после боевых действий», –  спрогнозировал аналитик.

    «По моему опыту, внесение соответствующих изменений в законодательство занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Но учитывая приоритетность вопроса, думаю, Берлин проведет эти реформы в течение года», – резюмировал Гердт.

    Ранее внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза (ХСС) Штефан Майер призвал лишить проживающих в ФРГ украинских мужчин призывного возраста (от 18 до 63 лет) социального пособия – так называемого «бюргергельда». «Эти люди должны либо работать в Германии, либо нести военную службу на Украине», – сказал спикер.

    По данным Bild, с начала СВО с Украины в Германию прибыло более 304 тыс. мужчин призывного возраста (по состоянию на июнь), из которых половина получает ежемесячные выплаты.

    Размер «бюргергельда» зависит от региона, в среднем он равен 882 евро. По данным Федерального агентства занятости ФРГ, общий объем средств превышает 1,3 млрд евро в год. В пакет входят стандартные пособия, компенсация расходов на жилье и на дополнительные нужды, а также единовременные выплаты.

    Ранее немецкие органы безопасности и польские пограничники сообщили, что украинцы для побега из своей страны используют «трюк с грузовиками» – получают поддельные права и отбывают за границу как дальнобойщики.

    Однако посольство Украины в Берлине не видит в этом никаких проблем. «Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Их проживание за границей не запрещено. Значительная их часть состоит в системе воинского учета», – говорится в комментарии диппредставительства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли. Это показывают и социологические опросы и, главное, заявления и действия европейских политиков.

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    29 июля 2025, 04:58 • Новости дня
    В ХСС призвали прекратить выплаты «бюргергельда» украинским мужчинам в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Христианско-социальном союзе (Бавария) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, пишет Bild.

    Внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза Штефан Майер заявил, что украинские мужчины призывного возраста не должны получать в Германии гражданские пособия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    По мнению Майера, этим лицам следует либо устраиваться на работу в Германии, либо нести службу на Украине. «Если почти 151 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», – сказал он.

    Bild уточняет, что с начала российской спецоперации на Украине в Германию прибыли более 304 тыс. украинцев призывного возраста, из которых почти половина оформлены на получение «бюргергельд».

    Гражданское пособие («бюргергельд») в Германии предназначено для потерявших работу или оказавшихся в тяжелом положении граждан и резидентов. Размер выплаты выше базовой помощи для беженцев на 103 евро и дает ряд преимуществ, включая право на посещение языковых курсов и медицинскую страховку, оплачиваемую государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из Европы появляются все больше сигналов о том, что местные жители и элиты начинают воспринимать Украину как источник постоянных проблем. Жители Германии выразили одобрение планам по снижению размера выплат украинским беженцам, которые сейчас получают гражданские пособия на особых условиях.

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    28 июля 2025, 23:05 • Новости дня
    Politico: ЕС не сможет инвестировать в США обещанные 600 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз оказался не в состоянии гарантировать вложение 600 млрд долларов в экономику США, поскольку решение о таких инвестициях зависит от частных компаний, сообщает Politico.

    Издание пишет, что Евросоюз не сможет выполнить обещание инвестировать 600 млрд долларов в экономику США, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Брюссель признал ограниченность своих полномочий всего через несколько часов после того, как на торговых переговорах в Шотландии было объявлено о соглашении.

    В публикации отмечается, что все инвестиции должны поступать от частного сектора, а Евросоюз не может распоряжаться средствами бизнеса. Как пояснил неназванный высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, ЕС не способен гарантировать выполнение обещаний, потому что решения об инвестициях принимают частные компании, а не институты Евросоюза. Другой источник добавил, что сумма в 600 млрд долларов обсуждалась с участием бизнес-ассоциаций и компаний.

    Эксперты, опрошенные Politico, выразили скепсис относительно надежности таких обязательств. Они считают, что рассчитывать на крупные инвестиции из Европы в экономику Соединенных Штатов сложно из-за отсутствия прямого контроля со стороны Брюсселя над средствами частных инвесторов.

    Ранее Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Экономист Игорь Юшков усомнился в способности Евросоюза выполнить энергетическую часть сделки с США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Дональду Трампу удалось продавить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на переговорах.

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    29 июля 2025, 08:47 • Новости дня
    Еврокомиссар признал непригодность дорог ЕС для переброски войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство дорог, мостов и железнодорожных путей Евросоюза не соответствуют требованиям для быстрой переброски танков и военных грузов на восток, подчеркнул еврокомиссар транспорту Апостолос Дзидзикостас.

    По его словам, инфраструктура Европейского союза не соответствует требованиям быстрой переброски войск и техники в случае вооружённого конфликта с Россией, передает РИА «Новости».

    Дзидзикостас добавил, что дороги, мосты и железнодорожные пути в ЕС не рассчитаны на массовое перемещение танков, военнослужащих и грузов.

    Он подчеркнул: «Сегодняшняя реальность такова, что, если мы хотим перебросить военную технику и войска с западной части Европы на восточную, это занимает недели, а в некоторых случаях и месяцы». Дзидзикостас  добавил, что большая часть инфраструктуры строилась без учёта военных нужд, а старые мосты требуют модернизации, узкие – расширения, и необходима постройка новых объектов.

    Как отмечает издание, в Евросоюзе уже разрабатывают стратегию, которая позволит перебрасывать войска через континент в течение часов или максимум нескольких дней в случае атаки. Для этого планируется модернизировать около 500 инфраструктурных объектов на четырёх ключевых военных коридорах.

    Еврокомиссар также рассказал, что Брюссель собирается уменьшить бюрократию, чтобы избежать задержек техники на границах. Представить новую стратегию Дзидзикостас пообещал до конца текущего года.

    Он оценил необходимые инвестиции для модернизации инфраструктуры в 17 млрд евро. По словам еврокомиссара, «мы больше не можем позволить себе быть неготовыми или зависимыми».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава военной разведки Литвы попал под критику после публикаций о «российской агрессии». Западные страны установили сроки возможной военной агрессии против России. Евросоюз рассмотрел вопрос увеличения бюджета на нужды обороны и климата.

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    29 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Politico: Трамп был разочарован пассивностью ЕС на переговорах

    Politico: Трамп остался недоволен отсутствием предложений ЕС по пошлинам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп был разочарован пассивной позицией Евросоюза на переговорах по торговым вопросам, сообщает Politico.

    Европейское издание Politico, ссылаясь на американского чиновника высокого ранга, пишет, что президент США Дональд Трамп был разочарован пассивной позицией Евросоюза на переговорах по торговым вопросам, передает ТАСС.

    Уточняется, что в ходе 13 встреч, как виртуальных, так и очных, представители Брюсселя не предоставили Вашингтону никаких конкретных предложений по снижению или изменению пошлин. По словам источника, Трама был разочарован отсутствием динамики с их стороны, « они просто встречались и разговаривали, но ничего не делали».

    Сообщается, что в ЕС поняли серьезность намерений Трампа после того, как он прислал им письмо, ис ели за стол переговоров.

    Как сообщает Politico, в частных беседах американская администрация позволяла себе более жесткие оценки действий европейских партнеров, чем Трамп высказывал публично.

    Ранее Politico сообщило, что Евросоюз не сможет инвестировать в США обещанные 600 млрд долларов.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15% пошлины на ввоз европейских товаров, а Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Сенатор Константин Косачев сравнил Урсулу фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Дональду Трампу удалось продавить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на переговорах.

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    29 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    ЕС приостановил финансирование Украины из-за закона о НАБУ

    Евросоюз прекратил финансирование Украины до возврата независимости НАБУ и САП

    ЕС приостановил финансирование Украины из-за закона о НАБУ
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Экономическая правда» пишет, что Евросоюз приостановил предоставление всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает РИА «Новости».

    По данным источников в правительстве, дипломатических кругах и парламенте Украины, соответствующее уведомление было передано дипломатическими каналами премьер-министру Юлии Свириденко.

    В материале подчеркивается, что финансовая поддержка Евросоюза будет возобновлена только после полного восстановления независимости антикоррупционных структур. Журналисты отмечают, что решение может обойтись Украине в более чем 60 млрд долларов внешнего финансирования на 2025–2026 годы.

    Особое значение имеет доля ЕС в кредитной программе ERA Loans, которая включает порядка 20 млрд долларов, а также возможная пауза в кредитах Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Кроме того, под угрозой оказалось и финансирование в рамках проекта Ukraine Facility.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского сдать назад в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Еврокомиссия письменно предупредила Киев о возможной приостановке всей финансовой помощи из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны.

    Решения Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызвали протесты на Украине и критику со стороны Запада.

    Позднее Зеленский, как заявили СМИ, сдал назад.

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    29 июля 2025, 05:26 • Новости дня
    Грушко заявил о резком росте милитаризации стран НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО ускоряют наращивание военных расходов и милитаризацию, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, возглавлявший в 2012-2018 годах постоянное представительство России при НАТО.

    Грушко в интервью ассоциации «Франко-российский диалог» заявил, что общий объем военных расходов стран альянса достиг 1,5 трлн долларов. «Европейские страны альянса намерены тратить на военные цели 456 млрд долларов, когда оборонные бюджеты будут доведены до 5% ВВП», – приводит его слова ТАСС.

    Дипломат пояснил, что эти траты лягут на плечи налогоплательщиков и приведут к сокращению ассигнований на социальные нужды, здравоохранение, науку и образование. Он также отметил, что западная пропаганда активно демонизирует Россию для оправдания столь масштабных военных расходов. По мнению замминистра, НАТО и Евросоюз строят систему безопасности не только «без России», но и против нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО на саммите в Гааге договорились увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Из них 3,5% будут направляться на чисто военные нужды. Еще 1,5% планируется выделять на развитие инфраструктуры – мостов, портов, железных дорог и т.д.

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    29 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    Премьер Польши заявил о потере 2,2 млрд долларов из-за сделки ЕС с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна рискует лишиться значительных доходов после соглашения ЕС и США о новых пошлинах.

    Польша может потерять около 2,2 млрд долларов из-за торгового соглашения между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает РИА «Новости».

    После переговоров 27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп объявили о введении 15% пошлин почти на весь экспорт из ЕС в США. В рамках сделки Евросоюз также обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и вооружение.

    По словам Туска, в результате договоренности потери Польши составят примерно 8 млрд злотых, что эквивалентно 2,2 млрд долларов, хотя ранее стране грозили убытки почти вдвое больше. В публикации на платформе Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он отметил: «Американские пошлины на европейские товары стали фактом. Они вдвое меньше, чем предложенные президентом Трампом в апреле, но поводов для радости нет». Туск добавил, что, несмотря на потери, достигнутое соглашение лучше, чем эскалация торговой войны между союзниками.

    С аналогичной критикой соглашения выступил президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини. В интервью газете Repubblica он назвал новые пошлины «пощечиной для Европы» и призвал Евросоюз к экстренным мерам поддержки промышленности. Орсини отметил, что из-за девальвации евро и новых пошлин экспорт из Италии может сократиться на 22,6 млрд евро, а больше всего затронуты будут машиностроение, фармацевтика и пищевая отрасль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение тарифов для Евросоюза на уровне 15%. Трамп выразил разочарование пассивностью ЕС на переговорах. Косачев сравнил Урсулу фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

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    28 июля 2025, 14:25 • Новости дня
    Премьер Нидерландов назвал соглашение ЕС и США важным для стабильности рынка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Торговое соглашение между Евросоюзом и США обеспечивает большую прозрачность и стабильность для рынка, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

    По словам главы правительства, договор особенно важен для экономики страны, поскольку «годовой экспорт товаров из Нидерландов в США превышает 50 млрд евро». Схоф подчеркнул: «Конечно, отсутствие пошлин было бы лучше, но это соглашение обеспечивает большую прозрачность для наших предприятий и большую стабильность рынка», передает РИА «Новости».

    Политик добавил, что следующим шагом станет проработка деталей нового соглашения. Он отметил: Нидерланды продолжат поддерживать курс на создание сильной и конкурентоспособной Европы с меньшим количеством правил и меньшей зависимостью для эффективного функционирования единого рынка.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что торговое соглашение между США и Евросоюзом может сильно ударить по европейской промышленности на фоне роста цен на энергоносители.

    Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Трамп назвал достигнутые соглашения с Евросоюзом самыми крупными в истории.

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