Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
Захарова заявила об усилении антироссийской риторики со стороны Мерца
Канцлер Германии Фридрих Мерц ежедневно усиливает агрессивную риторику в адрес России, что вызывает обеспокоенность у самих граждан страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«Что мы слышим, например, от Берлина или из Берлина? Канцлер Мерц повышает градус антироссийской риторики буквально каждый день. Эта риторика становится все более агрессивно воинствующей. И считаем, что избранный им курс на эскалацию отношений с Россией параллельно с форсированной милитаризацией Германии – повод для сильного беспокойства, прежде всего самих граждан ФРГ», – отметила она, передает ТАСС.
Комментируя решение прекратить действие соглашения о военно-техническом сотрудничестве, Захарова напомнила: этот документ был подписан в 1996 году, когда отношения между Россией и Германией строились на партнерстве. По ее словам, в последние годы власти Германии проводят открытую враждебную политику в отношении России, что подтверждается не только заявлениями, но и конкретными действиями. Захарова подчеркнула, что договор полностью утратил смысл и практическое значение для российской стороны.
Дипломат также напомнила, что Германия активно поставляет вооружения киевскому режиму и поддерживает действия, которые российская сторона расценивает как террористические акты. Она подчеркнула, что Германия встала на путь военно-политической конфронтации с Россией, в связи с чем прекращение действия соглашения стало, по мнению Москвы, закономерным шагом. При этом, отметила Захарова, дипломатические каналы между странами остаются открытыми, и Россия готова к политическим контактам, если они будут иметь практический смысл.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России каламбуром «международное оборзение».