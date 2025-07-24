Захарова заявила об усилении антироссийской риторики со стороны Мерца

Tекст: Дарья Григоренко

«Что мы слышим, например, от Берлина или из Берлина? Канцлер Мерц повышает градус антироссийской риторики буквально каждый день. Эта риторика становится все более агрессивно воинствующей. И считаем, что избранный им курс на эскалацию отношений с Россией параллельно с форсированной милитаризацией Германии – повод для сильного беспокойства, прежде всего самих граждан ФРГ», – отметила она, передает ТАСС.

Комментируя решение прекратить действие соглашения о военно-техническом сотрудничестве, Захарова напомнила: этот документ был подписан в 1996 году, когда отношения между Россией и Германией строились на партнерстве. По ее словам, в последние годы власти Германии проводят открытую враждебную политику в отношении России, что подтверждается не только заявлениями, но и конкретными действиями. Захарова подчеркнула, что договор полностью утратил смысл и практическое значение для российской стороны.

Дипломат также напомнила, что Германия активно поставляет вооружения киевскому режиму и поддерживает действия, которые российская сторона расценивает как террористические акты. Она подчеркнула, что Германия встала на путь военно-политической конфронтации с Россией, в связи с чем прекращение действия соглашения стало, по мнению Москвы, закономерным шагом. При этом, отметила Захарова, дипломатические каналы между странами остаются открытыми, и Россия готова к политическим контактам, если они будут иметь практический смысл.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России каламбуром «международное оборзение».