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Мерц счел нецелесообразным введение ответных мер ЕС на пошлины США
На фоне продолжающихся торговых разногласий между Евросоюзом и США канцлер Германии Фридрих Мерц считает преждевременным введение ответных пошлин до завершения переговоров, которые планируют продолжить до конца июля, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
Корнелиус подчеркнул, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает необходимым использовать время до конца июля для диалога, а не для введения контрмер. Он добавил, что именно этот вопрос сейчас обсуждают Еврокомиссия и страны – члены ЕС. По его словам, переговоры проходят интенсивно, и ЕК уже предложила возможные варианты ответных шагов. Правительство Германии поддерживает предложения Еврокомиссии, передает ТАСС.
В минувшие выходные, по словам представителя кабмина ФРГ, между правительством Германии, Еврокомиссией и затронутыми странами ЕС шли активные контакты, чтобы донести до США необходимость найти решение до конца июля. Он сообщил также, что канцлер ФРГ обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Корнелиус отметил, что тема пошлин обязательно станет предметом переговоров 23 июля, когда президент Макрон приедет с визитом в Берлин. «Президент Макрон приезжает в среду в Берлин, и можете быть уверены, что это станет темой обсуждения», – подчеркнул он.
Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз намерен выработать меры на случай провала переговоров с США, а возможные ответные шаги могут усилить раскол в торговых отношениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и США ведут переговоры о снижении пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Еврокомиссия подготовила список американских товаров, на которые планируется ввести ответные пошлины.