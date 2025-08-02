80 лет назад завершилась Потсдамская конференция.

В целом она стала второй частью создания новой, Ялтинско-Потсдамской, системы международных отношений. Карта мира существенно изменилась, карта Европы немного изменилась. Появилась ООН, случилось «малое переселение народов».

Главный итог конференции для СССР – закрепление новой западной границы. Калининградская область – наш трофей. На Западе любят пускать утку, что её якобы отдали на 60 или 70 лет... Нет, навсегда.

Ошибкой можно считать присоединение Галиции к Украине. Границу с Польшей сдвинули на Запад правильно – но вполне можно было создать Галицкую ССР. Тогда она бы не отравила Украину своим тлетворным влиянием.

Границу ещё предполагалось двигать на юго-западе, забрав у Турции ряд земель в пользу советских Армении и Грузии. Но сил обескровленной стране не хватило – а армяне и грузины это теперь русским ещё и в упрёк ставят...

Польше неоправданно передали слишком большие территории. Она такого подарка совершенно не оценила. Ей и Чехословакии позволили выселить миллионы немцев, благодаря чему они стали почти моноэтническими (с поправкой на чехов и словаков, но это почти один народ). Но опять же – благодарность за это СССР нулевая от поляков и чуть выше нуля от чехов.

Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь. Операцию «Немыслимое» США и Британия так и не начали.

Потсдамская конференция открыли дверь к появлению новых государств в Азии и Африке. Не случись этого – сегодня России было бы намного сложнее противостоять коллективному Западу. А так от двух третей до трёх четвертей мира сегодня в конфликте с нами не находится.

Одно из главных детищ Ялты и Потсдама – ООН. К ней есть множество справедливых вопросов. Она во многом устарела, её надо реформировать. Но всё же именно она позволяет России затруднять Западу войну с нами. Без неё это было бы сделать существенно сложнее.

Словом, Потсдамская конференция, при всех оговорках – значимая и славная дата в отечественной истории. Её плодами мы пользуемся по сей день. Меньше, чем нам хотелось бы, но всё же пользуемся.

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