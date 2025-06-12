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    12 июня 2025, 13:40 • Общество

    Как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области

    Как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область уже не на одном, а сразу на нескольких участках. Как и по каким направлениям развивается данное наступление, что предпринимает в ответ противник – и каких результатов можно ожидать в случае продолжения продвижения ВС РФ на широком фронте?

    Министерство обороны РФ сообщило, что группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе ДНР и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области.

    На другом участке – в результате прорыва к южному берегу реки Волчья к населенному пункту Новоукраинка – подразделения группировки войск «Восток» также широким фронтом вошли на территорию Днепропетровской области. Предпосылки к этому были созданы в понедельник-вторник, когда рывком была освобождена Алексеевка на северном берегу Волчьей и передовые отряды на плечах противника дошли за населенного пункта Зеленый кут (угол).

    В целом наступательные действия при полной инициативе ВС РФ идут сейчас на широком фронте от пригородов Красноармейска (Покровска) на севере до Зеленого поля на юге. ВС РФ продолжают атаки на Красноармейск из района Песчаное-Шевченко непосредственно на пригороды агломерации у Зверево и разъезд Бельгийка. Западнее под контроль возвращен поселок Котлино и возобновились бои за Удачное, севернее которого находится комплекс знаменитой Свято-Варваринской обогатительной фабрики и соответствующего рудника. Фабрика и рудник сильно разрушены, но сохраняют ценность как крупный объект – и с промышленной, и с военной точек зрения.

    Чуть южнее с востока на запад в степи пролегают несколько балок, которые играют роль «рельсов» для продвижения ВС РФ. Например, в среду ВС РФ заняли Новониколаевку, двигаясь от балки Тортянка. Именно на этом участке случился еще один выход к границе ДНР и Днепропетровской области.

    Далее на юг через балки Широкую и Терсянка от Котляровки идет наступление на населенный пункт Муравки, который также расположен на берегу реки Соленая прямо возле границы Днепропетровской области.

    Таким образом, как уже отмечалось, на пространстве степи от реки Соленая до реки Волчья сформировалось новое наступательное направление – Навопавловское с прицелом на движение вглубь Днепропетровской области.

    До Новопавловки там примерно 20 км по прямой через колхозные поля, в которых только последние несколько дней противник стал спешно рыть укрепления. В основном они вырыты почему-то в районе реки Соленая на севере участка. В центре же направления на важную рокадную дорогу Межевая – Новопавловка – Дачное устроен лишь один круговой опорник в степи и немного окопов по мелочи. Учитывая соотношение сил и темпы наступления – это препятствие незначительное. Далее в Днепропетровской области вообще нет никаких укреплений, что признает и сам противник.

    Перспективной целью на этом направлении становится как раз вышеуказанная рокадная дорога. На южном участке требуется дозачистить берега реки Волчьей на территории Днепропетровской области. Это лишит противника возможности удерживать рокаду как единую линию обороны.

    Южнее реки Волчья в зоне ответственности группировки «Восток» ситуация более запутанная.

    ВС РФ продолжают наступление по долине реки Мокрые Ялы, где идут ожесточенные бои за селение Комар. Это единственная позиция на всем западном направлении, где противник сохраняет возможность контратаковать. Долина Мокрых Ялов также упирается в границу Днепропетровской области, и ее освобождение приведет к возвращению в состав ДНР обширной территории в западной ее части. По сути это вопрос времени.

    Южнее несколько приостановилось движение в районе Зеленого поля, также находящегося прямо на границе Днепропетровской области. Формально это бывшее Великоновоселковское направление, в котором после занятия этого населенного пункта наступление развивалось на север на Новый Комар и на запад – на Темировку в Днепропетровской области как раз за Зеленым полем. При этом северное направление долгое время было приоритетным из-за того, что оно тогда подкрепляло собой давление на Кураховку, а затем и за этим городом на запад.

    Но именно здесь сейчас формируется еще одно новое направление – возможность начать наступление на Гуляйполе и в целом в западном направлении с востока, постепенно сворачивая фронт обороны противника в рулон до реки Днепр.

    Все позиции противника на данном участке развернуты на юг. Каких-либо контратак не предвидится. Кроме того, там сходятся границы Днепропетровской области и той части Запорожской области, которая находится под контролем ВСУ. Киев уже проводит эвакуацию тылового района Днепропетровской области с центром в Малиевке.

    Темировка изначально рассматривалась противником как важный узел обороны в этой части фронта, как в прошлом году Большая (Великая) Новоселка. Сейчас противник прилагает усилия для того, чтобы стабилизировать фронт на этом направлении хотя бы по линии границы. В степной зоне, в которой единственными природными препятствиями могут быть только редкие речушки и балки, перспектива удержания такого фронта для ВСУ близка к нулю.

    Можно предположить, что формирование нового направления через Темировку вглубь уже не только Днепропетровской, но и Запорожской областей приведет не только к большим проблемам для противника на стокилометровом участке. ВСУ это понимают, и в последние дни началась спешная переброска частей из-под Запорожья и непосредственно из Гуляйполя на новый проблемный участок.

    В основном танковые силы из-под Запорожья (141-ая, 110-ая и 31-ая омбр) перебрасываются восточнее Покровского (не путать с Покровском, который Красноармейск), где есть лесопосадки, в которых можно на некоторое время закрепиться. Это оставляет Темировку без защиты, но создается балкон в Днепропетровской области, который с севера будет нависать над всем направлением.

    ВС РФ стремятся ликвидировать потенциальные фланговые угрозы перед началом наступательных операций. Следовательно, для ликвидации этого балкона придется двигаться через лесопосадки от Комара на запад вплоть до Покровского, чтобы обеспечить фланг движения на Гуляйполе.

    Как результат, сейчас на этом участке проводятся операции по выравниванию линии фронта и создания предпосылок для броска через Темировку по трассе на Гуляйполе до того, как противник сформирует фланговый балкон. Но уже сейчас можно оценить сформированное новое направление как одно из наиболее перспективных не только для достижения тактического успеха, но и как стратегический фактор. Возможно, мы видим создание условий для разрушения фронта противника на всем южном направлении.

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