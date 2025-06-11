Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Восток» было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Шевченко в ДНР, Гуляйполя и Малиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли более 225 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР) и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжает наступательные действия по территории Днепропетровской области.

Группировка нанесла поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты возле Новоподгородного Днепропетровской области, Степановки, Красноармейска, Димитрова, Петровского, Новопавловки, Новониколаевки и Алексеевки ДНР.

Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

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