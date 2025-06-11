  • Новость часаГруппировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
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    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы не идиоты, просто они нас ненавидят

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    13 комментариев
    11 июня 2025, 12:37 • Новости дня

    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом

    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» широким фронтом вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой «Восток» было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Шевченко в ДНР, Гуляйполя и Малиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 225 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР) и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжает наступательные действия по территории Днепропетровской области.

    Группировка нанесла поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты возле Новоподгородного Днепропетровской области, Степановки, Красноармейска, Димитрова, Петровского, Новопавловки, Новониколаевки и Алексеевки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит выход российских войск в днепропетровскую степь.

    Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области.

    Ранее в среду стало известно о приближении ВС России к окраинам Северска.

    10 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение вопросов суверенитета и территориальной целостности Украины относится к «его работе», а не к полномочиям делегации, участвующей в переговорах в Стамбуле, заявил киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.

    «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.

    Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.

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    11 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал неготовность Киева к компромиссам фактором, который может привести к дальнейшим территориальным потерям для Украины, сообщила газета Wall Street Journal.

    Издание пишет, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил о том, что нежелание Киева идти на компромиссы может привести к новым территориальным потерям для Украины, передает ТАСС.

    Мединский отметил, что Россия хочет мира, однако, по его словам, если Украина продолжит ориентироваться на интересы других государств, Москва будет вынуждена реагировать. Он подчеркнул, что неготовность Киева к компромиссам грозит дальнейшими потерями территорий.

    Также Мединский указал, что вести длительную войну с Россией невозможно, приведя в пример 21-летнюю войну со Швецией.

    Ранее Мединский предупредил, что отсутствие полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине может привести к ядерной войне в будущем.

    Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только лично с Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что мир на Украине возможен лишь при выводе украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые признаны неотъемлемой частью России.

    В МИД России подчеркнули, что страна никогда не допустит возврата украинских границ к состоянию 1991 года.

    Коментарии (12)
    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    10 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о ПВО Украины
    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о ПВО Украины
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что венгерская разведка якобы пыталась собрать информацию о расположении систем ПВО и воинских частей на Украине.

    «Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов. Зачем нужно было искать наши уязвимые места в районе украинско-венгерской границы? Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили С-300?» – сказал Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online, передает РБК.

    По словам Зеленского, он не заявляет, что «Будапешт чего-то хочет», однако возникает вопрос: «для кого он собирает информацию». Украинский лидер добавил, что спрашивал у представителей стран – членов НАТО, обращались ли они к Венгрии с просьбой собирать такую информацию, но получил отрицательный ответ.

    «Я президент страны, которая находится в состоянии войны, как бы вы отреагировали на моем месте? Я виню не Виктора (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), а KNBSZ (Венгерская военная служба национальной безопасности)», – сказал Зеленский.

    Ранее Зеленский заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионажа со стороны венгерских спецслужб.

    В мае власти Венгрии приняли решение о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже под видом дипломатов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в шпионаже и разведывательной деятельности против Будапешта.

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    11 июня 2025, 04:59 • Новости дня
    Орбан объяснил нападки Зеленского нежеланием венгров умирать за Украину
    Орбан объяснил нападки Зеленского нежеланием венгров умирать за Украину
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский критикует Венгрию, так как «венгры не хотят умирать за Украину», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Господин президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Как подчеркнул Орбан, в Венгрии не желают, чтобы «наши дети в составе венгерской армии отправлялись на украинские фронты или даже на украинскую территорию и возвращались оттуда в гробах».

    Помимо этого, венгерский премьер подчеркнул несогласие с отправкой венгерских денег на Украину. Он отметил, что вступление Украины в Евросоюз и последующее увеличение финансирования может привести к росту коммунальных расходов для венгров, чему правительство также противостоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что венгерская разведка якобы пыталась собрать информацию о расположении систем ПВО и воинских частей на Украине. Ранее Киев заявлял, что располагает доказательствами шпионажа со стороны венгерских спецслужб.

    В мае власти Венгрии приняли решение выслать двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже. МИД Украины выслал двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

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    11 июня 2025, 08:38 • Новости дня
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждает неонацистскую сущность украинских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Мария Захарова заявила, что поведение Киева, отказывающегося забирать тела своих погибших солдат, является «самым страшным доказательством неонацистской расчеловеченной сути». Она отметила, что отсутствие инициативы по возвращению тел свидетельствует о пренебрежении украинских властей к собственным гражданам, передает радио Sputnik.

    Захарова добавила, что от Киева не поступало ни просьб отсрочить передачу тел, ни предложений забирать только идентифицированные останки. По ее словам, со стороны Украины последовал прямой отказ, который она назвала проявлением издевательства и глумления над своими гражданами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трейлеры с телами погибших украинских военных уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче Киеву.

    Бывший французский офицер-десантник Ксавье Моро назвал отказ властей Украины от тел погибших солдат ВСУ признаком войны цивилизаций.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    10 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    В Россию прибыла вторая группа пленных военных с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На российскую территорию возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с достигнутыми в Стамбуле договоренностями, сообщило Минобороны России.

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военных, взамен украинской стороне передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник в Россию вернулась первая группа российских военнопленных.

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    10 июня 2025, 19:31 • Новости дня
    Власти Украины начали принудительную эвакуацию семи сел в Харьковской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области на востоке Украины началась обязательная эвакуация жителей из семи сел Шевченковской общины Купянского района.

    Принудительная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах Шевченковской общины Купянского района, передает ТАСС. Эта мера затронула села Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

    Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации населения из указанных населенных пунктов. В сообщении отмечается, что власти организуют вывоз жителей из зоны повышенной опасности.

    Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что в агломерации Купянска почти не осталось местных жителей. По его словам, тех, кто не покинул территорию добровольно в 2022 году, киевские власти вывезли принудительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продвинулись на пять километров на фронте у населенного пункта Фиголевка в Харьковской области и на 300 метров вклинились в оборону ВСУ.

    Также сообщалось, что киевский режим решил провести экстренную эвакуацию населения из более чем 200 населенных пунктов в Сумской области.

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    10 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД, который доставил освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, сообщили СМИ.

    Самолет приземлился в аэропорту Чкаловский, передают «Вести».

    Во вторник с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в понедельник.


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    11 июня 2025, 08:08 • Новости дня
    Тамбовский Котовск отразил массовую атаку украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Массовая атака беспилотников на Котовск Тамбовской области была отражена ночью, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на 11 июня была отражена атака украинских беспилотников на город. Один из сбитых дронов упал и вызвал возгорание, которое оперативно удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

    В ночь на среду средства ПВО уничтожили за ночь 32 беспилотника над Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областями и Черным морем у побережья Крыма.

    Несколькими днями ранее в результате атаки вражеских беспилотников на одном из предприятий в Мичуринске Тамбовской области начался пожар, три человека получили травмы.

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    10 июня 2025, 16:55 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский тянет время и выдвигает неадекватные требования для переговоров

    Политолог Скачко: Зеленский затягивает мирные переговоры любой ценой

    Эксперт: Зеленский тянет время и выдвигает неадекватные требования для переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Владимир Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Зеленский вновь заявил, что готов вести переговоры о территориях и суверенитете Украины только лично с Владимиром Путиным.

    «Требование Зеленского о прямых переговорах совершенно неадекватно. Встреча с Путиным повысила бы его личный статус, однако президент России уже сказал, что не ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами. Но Зеленский продолжает «гнать волну», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой и не дать совершится миру, если тот не будет заключен в соответствии с требованиями Украины», – добавил эксперт.

    При этом эксперт не исключил, что Зеленский также может действовать «на авось». Скачко напомнил – в мае Зеленский уже говорил, что будет ждать Путина в Анкаре и выражал готовность лететь в Стамбул ради встречи с ним.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Владимир Зеленский заявил, что мандат украинской делегации на переговорах в Стамбуле распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    На прошлой неделе Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после серии терактов в Курской и Брянской областях: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?». Путин также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    В конце января Зеленский на фоне давления администрации США и президента Дональда Трампа заявлял, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. «Никто, кроме меня, не может вести переговоры касательно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран», – говорил тогда Зеленский.

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    11 июня 2025, 11:58 • Новости дня
    Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск

    Военный аналитик Онуфриенко: В ЛНР осталось освободить несколько десятков километров

    Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Командование ВС России не руководствуется какими-то политическими амбициями, как это делают украинские власти. Поэтому задачи «любой ценой» освободить остающиеся под контролем противника населенные пункты в ЛНР нет. Российские бойцы планомерно решают задачи, сказал газете ВЗГЛЯД Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал оперативную обстановку на стыке ЛНР, ДНР и Харьковской области.

    «На стыке ЛНР, ДНР и Харьковской области идут тяжелые бои. Дело в том, что там противником выстроена мощная линия обороны. Кроме того, в Киеве понимают не только военное, но и политическое значение продвижения наших войск за пределы Луганской и Донецкой народных республик и оказывают сопротивление», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Тем не менее на этом участке фронта наблюдается наступление российской армии. Определяется оно тем, «где противник допускает слабину», пояснил собеседник. Так, несмотря на то что карман вокруг Петровского (украинское название – Грековка) и Нововодяного несколько «застыл», южнее и севернее него есть существенное продвижение.

    «Сейчас у противоборствующей стороны нет возможности насыщать необходимым количеством резервов свои группировки. Но, повторюсь, он не сдается и упорно бьется», – указал Онуфриенко. При этом, по его оценкам, остается несколько десятков километров территории в ЛНР, которую контролируют ВСУ. Задача по ее освобождению решается планомерно и с учетом сохранения жизней российских бойцов.

    «Остался очень узкий участок между Редкодубом (ДНР) и Райгородкой (ЛНР). Но наше командование не руководствуется какими-то политическими амбициями, как это делают украинские власти. Поэтому задачи «любой ценой» освободить остающиеся под контролем противника населенные пункты в ущерб общему положению дел на фронте нет. Отмечу, что параллельно мы наступаем, в частности в Сумской области, а также на Константиновку в ДНР», – заключил аналитик.

    Напомним, Минобороны России в конце мая сообщило о занятии села Радьковка. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки. Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску.

    Вместе с тем российские подразделения увеличили интенсивность огневых налетов по позициям военных ВСУ в районе Петровского в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, фланги противника подвергаются регулярным ударам, что ограничивает возможности украинского командования на этом участке.

    Отметим, в конце марта Владимир Путин сообщал, что российские войска освободили 99% территорий ЛНР. Он подчеркивал: на всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках армии России.

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    11 июня 2025, 06:37 • Новости дня
    «Северяне» за сутки ликвидировали почти 200 украинских военных

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском направлениях.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ дважды пытались прорваться в Теткино из Рыжевки. Кроме того, были вскрыты группа украинских военных на направлении Павловка – Новый Путь, а также три украинских расчета БПЛА и скопления живой силы ВСУ в Катериновке и Павловке. «Враг понес существенные потери в живой силе», – говорится в сообщении. Указывается, что на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц техники ВСУ.

    На Сумском направлении российские войска «в ходе ожесточенных боев продвинулись в Новониколаевке, а также зачистили несколько приграничных лесных массивов». Продолжаются бои в Яблоновке и Юнаковке, где российские десантники «смогли продвинуться в самих населенных пунктах и в окрестных лесополосах».

    ВСУ безуспешно попытались осуществить семь контратак: три – в районе Кондратовки, по одной – около Алексеевки, Юнаковки, а также в окрестностях населенных пунктов Садки и Запселье. Для контратак ВСУ привлекли более 70 человек, половина из которых ликвидирована, остальные сбежали, сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены четыре штурмовые группы ВСУ, два минометных расчета и пункты управления БПЛА. «За сутки «Северяне» зачистили три бывших жилых дома в Волчанске, продвинулись свыше 160 м на направлении села Волчанские Хутора», – говорится в сообщении.

    Напомним, накануне сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили 191 попытку ВСУ прорваться на российскую территорию (39 – на военной технике, 152 – в пешем порядке).

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    10 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Житель Харьковской области палкой избил военкома

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харьковской области мужчина и его супруга напали на сотрудников территориального центра комплектования и полиции, чтобы избежать принудительной мобилизации.

    Инцидент произошел в Харьковской области, передает ТАСС. Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 48-летний местный житель, разыскиваемый за уклонение от мобилизации. На место были вызваны представители территориального центра комплектования.

    Мужчина начал сопротивляться при задержании и, по сообщению полиции, «в разгар конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК». Его жена также вступила в конфликт, ударив полицейского камнем по голове.

    В результате происшествия полицейский получил травму головы и был госпитализирован. Мужчину задержали сразу на месте, а его супругу – позже, уточнили в пресс-службе полиции региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. Депутаты Верховной рады назвали стоимость откупа от призыва в Киеве – около 300 тыс. гривен. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

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    10 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    В Белгородской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки БПЛА на торговый объект в поселке Пролетарский Ракитянского района осколочное ранение получила женщина, повреждены здания и пять машин.

    Женщина получила непроникающее осколочное ранение головы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ, после чего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

    В здании торгового объекта повреждены кровля, остекление и фасад. Повреждения получили пять транспортных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, средства ПВО сбили над российскими регионами 76 дронов ВСУ за два часа. В Белгороде пострадал ребенок из-за падения обломков сбитого беспилотника. При ударе ВСУ по заправке в столице региона погиб человек.

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    10 июня 2025, 23:24 • Новости дня
    США оценили переговоры России и Украины

    Госдеп заявил об «успехе» переговоров России и Украины

    США оценили переговоры России и Украины
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон «приветствует успех» и обмены военнопленными в ходе российско-украинских переговоров, заявила глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс.

    Брюс подчеркнула, что США не принимают участия в этих переговорах, но поддерживают тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. «И мы приветствуем успех, движение к (урегулированию), больше обменов заключенными», – приводит ее слова ТАСС.

    Брюс отметила, что власти США не раз подчеркивали важность прямого диалога между сторонами для урегулирования конфликта. Комментируя «переговоры, обсуждение между двумя заинтересованными сторонами», Брюс повторила: «Я могу вам сказать лишь то, что мы приветствуем этот прогресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дальнейшие переговоры с Киевом зависят от развития ситуации, несмотря на неопределенность. Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации.

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    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

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    Русские Латвии взяли малый реванш за угрозы и унижения

    «Надо действовать как украинцам – просто стрелять и взрывать русскоязычных. Начинайте с Даугавпилса и Резекне». Такие теперь рекомендации по борьбе с русским населением Прибалтики можно услышать от латвийских националистов. Но даже в таких условиях некоторые противостоящие русофобии политики Латвии смогли выиграть на прошедших в стране местных выборах, причем именно в указанных городах. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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