За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.

Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США Эксперты со всего мира гадают, как Евросоюз сможет купить нефти, газа и ядерного топлива в США на 750 млрд долларов в ближайшие три года. Более того, где США возьмут столько энергоресурсов на экспорт. Очевидно одно: эта сделка прямо направлена на окончательное выдавливание российского сырья с европейского рынка. Подробности Перейти в раздел

Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности Перейти в раздел

Какие последствия будет иметь освобождение Часова Яра Крупный оперативный успех достигнут российскими войсками в зоне спецоперации – после многомесячных боев освобожден город Часов Яр. Почему ВСУ обороняли его с такой настойчивостью, какое значение имел этот город для украинской обороны – и какие последствия для хода боевых действий будет иметь установление контроля над ним? Подробности Перейти в раздел

Истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией Франция и Германия не могут договориться, кто будет главным в совместной разработке нового истребителя, из-за чего проект затягивается. Инициатива по созданию боевого самолета шестого поколения FCAS, начатая в 2018 году, теперь, скорее всего, завершится не к 2040-му, а ближе к 2050 году. Французская компания Dassault Aviation недовольна тем, что ей не дают достаточно полномочий. Эксперты считают, что работы по проекту продолжатся, но из-за разногласий истребитель станет намного дороже. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел