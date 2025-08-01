Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.13 комментариев
Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
Президент России Владимир Путин подтвердил взятие Часова Яра в ДНР, подчеркнув, что этот населенный пункт перешел под контроль российских военных несколько дней назад.
«Совсем недавно слышали, что взят новый населенный пункт – Часов Яр. Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что «это не соответствует действительности». Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны [России] объявило [об этом], по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», – подчеркнул президент, передает ТАСС.
Президент России отметил, что руководство Украины не осведомлено об освобождении Часова Яра российскими войсками, что, по его словам, является их проблемой. «Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Это уже их проблемы», – сказал Путин.
Путин добавил, что накануне несколько раз обсуждал ситуацию в зоне СВО с министром обороны России Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, он специально уточнил у руководства Минобороны, как следует отвечать журналистам на вопросы о ситуации на СВО. Президент отметил, что ему посоветовали «отвечать честно».
Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.
Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.