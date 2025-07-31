Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.6 комментариев
Путин назвал президента Лаоса близким другом России
Президент России Владимир Путин назвал президента Лаоса Тхонглуна Сисулита близким другом России.
Глава российского государства отметил, что Сисулит хорошо знаком с Россией и учился в петербургском педагогическом институте имени Герцена, передает РИА «Новости».
«Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена», – заявил Путин на встрече.
В ходе переговоров Путин сообщил, что экономические отношения между Россией и Лаосом продолжают развиваться: за прошлый год товарооборот вырос на 66%, а за первые пять месяцев текущего года рост составил почти 20%, передает ТАСС. Российский президент подчеркнул, что двусторонняя торговля демонстрирует устойчивый позитивный тренд.
Путин также пригласил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона посетить Россию с визитом в сентябре для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Приглашение было озвучено в ходе переговоров с президентом Лаоса в Кремле.
Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.