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    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Холокост не оправдывает геноцид

    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    35 комментариев
    31 июля 2025, 12:21 • Новости дня

    Песков: Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит выступят для СМИ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Лаосской Народно-Демократической Республики Владимир Путин и Тхонглун Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Политики обменяются подписанными документами и сделают заявления для СМИ, сказал Песков, передает ТАСС.

    В среду сообщалось, что Путин в четверг встретится с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом.

    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

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    28 июля 2025, 18:01 • Новости дня
    Объявлено о подготовке встречи Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в ближайшее время договорится о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Она отметила, что президенты всегда находят, что обсудить, как в двусторонних отношениях, так и по международной повестке, передает ТАСС. По словам Эйсмонт, накануне стороны не стали обсуждать программные вопросы по телефону.

    «Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», – подчеркнула представитель белорусского лидера.

    Ранее Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    Комментарии (0)
    28 июля 2025, 18:57 • Новости дня
    Путин с Нетаньяху обсудили Иран и Сирию

    Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

    О деталях переговоров между Путиным и Нетаньяху сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили приверженность исключительно мирному разрешению кризисов.

    Особое внимание российская сторона уделила необходимости поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. Путин подчеркнул значимость укрепления внутриполитической стабильности в Сирии при обеспечении прав всех этноконфессиональных групп.

    В свете обострения ирано-израильских отношений была обозначена готовность России содействовать поиску переговорных решений по иранской ядерной программе. Лидеры договорились поддерживать дальнейший диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки.

    Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся в мае. В ходе беседы они отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

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    30 июля 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал патриотизм основой успеха СВО и государства
    Путин назвал патриотизм основой успеха СВО и государства
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о принципиальной важности патриотизма для достижения успеха в специальной военной операции и укрепления российской государственности, передает ТАСС.

    На встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым глава государства отметил, что патриотический настрой россиян сегодня играет исключительную роль.

    «Это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, но и вообще по всем направлениям – по направлениям развития, укрепления российской государственности», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым.

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    29 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке
    Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил, что банки не должны осложнять получение ипотеки для граждан, вводя дополнительные, малоизвестные клиентам расходы.

    Путин обратил внимание на то, что уровень выдачи ипотечных кредитов снижается, причем одной из причин становится слишком жесткое регулирование в отрасли, передает ТАСС.

    «Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», – заявил президент.

    Греф в ходе беседы сообщил, что банки считают ипотечное кредитование проблемным направлением из-за текущей политики регулирования. По его словам, ипотека сейчас зачастую становится бездоходной или даже убыточной для банков, однако кредитные организации продолжают работать с этим продуктом, чтобы поддерживать строительную отрасль и не допускать падения объемов строительства жилья.

    В предыдущий раз Путин и Греф встречались в сентябре 2024 года. Тогда Путин сообщил о росте частных инвестиций в России.

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    30 июля 2025, 15:43 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Лаоса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом.

    Основными темами переговоров станут вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Россией и Лаосом, сообщил Кремль в Telegram-канале. Также стороны планируют обменяться мнениями по ключевым аспектам региональной и мировой повестки.

    По итогам встречи намечено подписание ряда двусторонних документов.

    В предыдущий раз Сисулит посетил Россию в мае 2024 года.

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    28 июля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа

    Песков: Путин и Трамп должны закрепить урегулирование по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по украинскому вопросу должны завершить уже согласованные экспертами решения, а не обсуждать детали с нуля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы урегулирования ситуации на Украине должны быть максимально проработаны на экспертном уровне, прежде чем ими займутся лидеры России и США, передает ТАСС.

    Он отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по этому вопросу должна стать итогом глубокой подготовки: «Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу – сложную, черновую – президентам абсолютно нелогично», – пояснил он.

    Песков добавил, что подготовка параметров для урегулирования должна идти заранее, чтобы позже их можно было только закрепить на высшем уровне. Представитель Кремля подчеркнул, что работа президентов должна завершать процесс, а не начинать его.

    Ранее Кремль опроверг подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции.

    Дмитрий Песков заявил, что подготовки ко встрече президентов России и США в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

    Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о планах организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле.

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    28 июля 2025, 22:45 • Новости дня
    Израиль заявил об обсуждении Путиным и Нетаньяху иранского вопроса

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, обсудив иранскую тематику, сообщила канцелярия Нетаньяху.

    «Разговор двух лидеров касался иранского вопроса», –приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что в ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Путин во время телефонного разговора подчеркнул важность сохранения единства Сирии. Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху прошел в мае.

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    28 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп могут встретиться в Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подготовки к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в КНР с российской стороны не ведется, но она может произойти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Нет никаких согласованных контактов, потому подготовка и не ведется, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин планирует посетить китайскую столицу в начале сентября.

    «Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе», – сказал представитель Кремля.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле.

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    28 июля 2025, 14:39 • Новости дня
    Путин поручил ускорить капремонт школ и детсадов Ставрополья

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Кремле президент России Владимир Путин поручил губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову целенаправленно и планомерно заниматься вопросами капитального ремонта школ и детских садов.

    Президент отметил, что эта проблема требует особого внимания со стороны региональных властей, передает ТАСС.

    «Есть еще одна проблема, на которую хотел бы обратить наше и ваше внимание, – капитальный ремонт школ и детских садов. Занимайтесь этим предметно, планово», – заявил Путин Владимирову.

    Глава Ставрополья уточнил, что на территории региона насчитывается 647 школ. По его словам, с момента вступления в силу поручения Путина в 2021 году, когда было заявлено о ремонте 7 тыс. школ по стране, в крае уже обновили 30% учебных заведений.

    Путин также попросил Владимирова доложить ему о состоянии и развитии социальной сферы региона.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Северодвинске.

    До этого он в рамках рабочей поездки в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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    29 июля 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Грефом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник планирует провести встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент работает в Кремле, на вторник не планируется крупных публичных мероприятий, сказал Песков, передает ТАСС.

    Встреча с Грефом пройдет в открытом формате. На подобных встречах Греф рассказывает о результатах работы Сбербанка за определенный период.

    Другие же мероприятия у президента будут непубличными.

    На прошлой встрече с Грефом Путин отмечал, что россияне понимают надежность инвестиций внутри страны. Встреча прошла в сентябре 2024 года.

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    29 июля 2025, 14:23 • Новости дня
    Путин отметил вклад Грефа и Сбера в развитие ИИ и инноваций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность Герману Грефу и его команде за эффективное внедрение перспективных технологий в работе Сбера.

    В ходе встречи в Кремле Путин заслушал доклад Грефа о развитии искусственного интеллекта и внедрении системы «оплата лицом» в Сбере, передает ТАСС.

    «Герман Оскарович, вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что благодаря работе Сбера Россия смогла не только не отставать от конкурентов, но и иногда опережать их, несмотря на сложные времена последних лет. Путин поблагодарил Грефа за вклад в развитие отечественных технологических решений.

    Путин также заявил, что динамичное развитие Сбера обеспечивает стабильность и надежность российской банковской системы.

    «То, что Сбер развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно», – сказал он.

    Ранее на встрече с главой Сбера Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке.

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    28 июля 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль опроверг подготовку встречи Путина и Трампа в Турции

    Песков сообщил об отсутствии наработок по встрече Путина и Трампа в Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Турции пока ограничивается исключительно инициативой президента Реджепа Эрдогана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, конкретные шаги по подготовке встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Турции отсутствуют, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что сейчас речь идет только о политической воле турецкого президента Тайипа Эрдогана, который выступил с соответствующей инициативой, но наработок нет.

    Также Песков добавил, что телефонный разговор Путина с Эрдоганом не запланирован, однако подобное общение может быть оперативно организовано при необходимости. По его словам, коммуникация между Москвой и Анкарой на высшем уровне может быть согласована за считанные часы.

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    28 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    В Кремле объяснили встречу Путина с ветераном ВМФ в Петербурге

    Песков: Путин всегда предпочитает прямое общение с людьми

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин всегда предпочитает личное общение с людьми, он не мог не поздравить моряка в День Военно-морского флота, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин всегда предпочитает личное общение с людьми, передает ТАСС.

    Он пояснил, что во время поездки по Петербургу Путин увидел в толпе Военно-морской флаг СССР и развернул автомобиль, чтобы поздравить ветерана ВМФ с Днем Военно-морского флота.

    Песков отметил, что эта ситуация не была рассчитана на камеры и происходила спонтанно: «Просто Путин остается самим собой».

    По его словам, он не мог не поздравить моряка в День Военно-морского флота.

    Ранее жители Петербурга устроили оживленную встречу президенту России Владимиру Путину на Дворцовой площади.

    Президент России Владимир Путин пообщался с жителями города на этом же месте.

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    30 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой КЧР Темрезовым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду намерен встретиться с руководителем Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча с Темрезовым пройдет в открытом формате, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Все же другие встречи у президента планируется провести в непубличном формате.

    В предыдущий раз Путин встречался с Темрезовым в феврале 2024 года.

    Несколькими днями ранее Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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