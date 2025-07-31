Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.2 комментария
Песков: Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит выступят для СМИ
Президенты России и Лаосской Народно-Демократической Республики Владимир Путин и Тхонглун Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политики обменяются подписанными документами и сделают заявления для СМИ, сказал Песков, передает ТАСС.
В среду сообщалось, что Путин в четверг встретится с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом.