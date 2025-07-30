Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России

Российские войска взяли Константиновку в ДНР в оперативное окружение

Tекст: Денис Тельманов

Ожесточенные бои за Константиновку в ДНР сопровождаются взятием города в клещи российскими войсками, передает ТАСС. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, украинские подразделения испытывают критический дефицит личного состава и практически остались без командиров.

Гагин заявил: «Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно – они сбежали».

Эксперт добавил, что оставшиеся украинские военные в основном ищут возможность покинуть линию боестолкновения и считают падение города неизбежным. Он подчеркнул, что после взятия Константиновки российские войска получат выход на Славянск.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на украинских командиров, что украинские части истощены, не получают подкрепления уже более восьми месяцев, а снабжение ведется в основном с помощью уязвимых для российских БПЛА беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.