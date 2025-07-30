На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.8 комментариев
Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Лаоса
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом.
Основными темами переговоров станут вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Россией и Лаосом, сообщил Кремль в Telegram-канале. Также стороны планируют обменяться мнениями по ключевым аспектам региональной и мировой повестки.
По итогам встречи намечено подписание ряда двусторонних документов.
В предыдущий раз Сисулит посетил Россию в мае 2024 года.