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    1 августа 2025, 08:08 • Общество

    Как СВО изменила логистику армии

    Как СВО изменила логистику армии
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений.

    В пятницу, 1 августа, отмечается День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. Этот профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов был учрежден приказом министра обороны от 7 мая 1998 года. С 2006 года он отмечается как памятный день в соответствии с указом президента «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

    Выбор даты связан с событиями Великой Отечественной войны: 1 августа 1941 года был подписан приказ народного комиссара обороны СССР «Об организации Главного управления тыла Красной Армии и управлений тыла фронтов и армий».

    Организованный тыл русской армии начал формироваться еще при Петре I с созданием Артиллерийского, Военного и Провиантского приказов. Генерал-провиант отвечал за снабжение войск продовольствием, а снабженческие структуры были включены в состав действующей армии.

    В Красной Армии с 1918 года существовало Центральное управление снабжения, но понятие «тыл» временно исчезло, пока в 1941 году не было создано Главное управление тыла. После распада СССР в 1992 году тыл ВС РФ унаследовал структуры советской системы, а в 2010 году был преобразован в Службу материально-технического обеспечения (МТО), объединившую тыл и органы вооружений.

    Сегодня МТО ВС РФ обеспечивает войска всем необходимым для боевой и повседневной деятельности, включая содержание инфраструктуры, контроль качества продовольствия и другие задачи.

    Как говорят эксперты, за последние несколько лет произошла настоящая эволюция и развитие российских тыловых служб. Обеспечение войск на линии боевого соприкосновения в ходе специальной военной операции (СВО) имеет совершенно новые подходы и схемы. С развитием информационных технологий появляются логистические платформы, упрощающие доставку продовольствия, медикаментов и вооружений.

    «После начала спецоперации вопросы логистики вышли первое место. В связи с тем, что крупные оборонные объекты весьма уязвимы для ударов противника, производство рассредоточивают в разных местах. На этом фоне возникла потребность в наличии множества мелких или даже «микро-складов», – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    По его словам, сейчас стоит задача, чтобы грузы и необходимые компоненты, например, для беспилотников, прибывали в определенные места точно ко времени. «Какие-то крупные детали маскируют и отправляют разными путями к месту окончательной сборки. Для этого могут использоваться разнообразные транспортные средства, в том числе схожие с гражданскими. После доставки и сборки небольшой партии ее рассредоточивают, а затем отправляют в воинские части. Такая логистика приобрела решающее значение», – считает специалист.

    Кроме того, обеспечение материально-техническими средствами, прежде всего запчастями для боевой техники, рассредоточено по всей линии фронта: «Крупных баз больше нет. Есть объекты, особенно на первой линии, которые хорошо замаскированы. Эти мастерские находятся достаточно близко к линии соприкосновения, но остаются незаметными».

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД, напомнил, что ранее в работе службы тыла могли возникать сложности из-за бюрократических проволочек, доставшихся в наследство от прежнего военного руководства. Из-за различных проблем нередко приходилось полагаться на помощь волонтеров.

    «Сегодня эти трудности во многом преодолены. Внедряются технологии искусственного интеллекта, который сильно меняет логистику. Появился интернет вещей, цифровые идентификаторы, прогнозное снабжение. Применение новых технологий меняет саму природу логистики», – добавил собеседник.

    Возникло немало проектов автоматизированной поставки для снабжения так называемой последней мили – ближайшей точки до мест расположения войск. «Таким образом на самый опасный участок фронта доставляются боеприпасы, вода и продовольствие, а также медикаменты. Одним словом, службы тыла меняются, но в будущем ей предстоят еще большие перемены», – прогнозирует Козюлин.

    По его словам, создание множества мелких складов вдоль линии фронта – вынужденная мера: «Это уроки, которые преподнесла нам СВО. Изменения происходят часто, чуть ли не каждую неделю. Какой-то новый способ может разработать не только наша сторона, но и противник. Все это нужно быстро внедрять. А для больших предприятий это может быт проблематично, поэтому появился так называемый «народный ВПК». Он позволяет внедрять быстрые локальные перемены. Сегодня государственный и «народный ВПК» дополняют друг друга».

    «Значение тыловика всегда было очень большим. Части, которые ведут боевые действия, не могут успешно наступать без надежного тыла.

    В годы Великой Отечественной войны мы победили во многом благодаря именно работе тыла. А в современном конфликте его роль только возросла», – считает полковник Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

    По его мнению, высокоинтенсивный конфликт на Украине показывает, что без надежных и высокотехнологичных поставок невозможны успехи на линии боевого соприкосновения: «Сегодня об успехах России больше всего говорят в Европе. И не удивительно, ведь наша страна смогла обеспечивать всем необходимым передовые части Вооруженных сил. А коллективный Запад оказался не в состоянии этого сделать. Более 50 государств снабжают ВСУ, но так и не добились чего-либо».

    Сегодня в России уже появились инновационные подходы к ремонту и обслуживанию боевой техники, упрощается доступ к запчастям и оборудованию. Произошли новшества в транспортировке личного состава. Кроме того, эксперты отмечают заметные изменения в обеспечении военнослужащих питанием: разработаны новые технологии хранения и доставки пищи, позволяющие существенно улучшить качество питания солдат.

    «Тыловик кормит каждого солдата три раза в день. И при этом не важно, как далеко продвинулись войска, их постоянно нужно обеспечивать всем необходимым. А теперь сравните натовский сухой паек с российским. Натовцы готовы обменивать свои наборы на наши, потому что у нас они практичные и высококалорийные.

    Помимо этого, появилась новая полевая техника, в том числе пекарни, кухни, всевозможная инфраструктура приема пищи», – рассказал полковник. По словам Кнутова, одним из главных достижений последних лет стала телевизионная медицина: «Это уникальнейшая вещь, которая уже используется в наших подразделениях. Врачи в медсанбатах, непосредственно в тылу имеют возможность обратиться в режиме реального времени к высокопрофессиональным специалистам в крупных госпиталях и получать помощь для решения тех или иных проблем».

    Развивается тактическая медицина – необходимые медикаменты и оборудование доставляются прямо на линию фронта с помощью дронов. «Также нередко эвакуация раненых может производиться с помощью беспилотных гусеничных систем непосредственно в ближнюю зону, где пострадавшим оказывается первая квалифицированная медпомощь с последующим перемещением в тыл», – заключил Кнутов.

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