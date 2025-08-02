Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

В США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам

Обозреватель National Interest Вайхерт предложил США сотрудничать с Россией по минералам

Tекст: Вера Басилая

США необходимо завершить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией по добыче редкоземельных минералов, отмечает обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для журнала National Interest, передает РИА «Новости».

По мнению автора, «способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов – и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, – это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов».

Вайхерт подчеркивает, что Россия является сырьевой супердержавой и обладает значительными запасами стратегически важных ресурсов. Он указывает, что кооперация с Россией в этой сфере поможет Вашингтону снизить уязвимость перед Пекином.

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине, в особенности по редкоземельным металлам.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что в Эр-Рияде проходило обсуждение между Россией и США о возможных совместных энергетических проектах в Арктике и по редкоземельным металлам.

