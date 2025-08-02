Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.13 комментариев
Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву «на этих выходных», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.
Уитэкер выразил надежду, что Уиткофф «сможет добиться прорыва» в вопросе украинского урегулирования, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
По словам Уитэкера, визит Уиткоффа направлен на поиск возможностей для продвижения переговорного процесса по ситуации на Украине. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон стремится получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он также выразил надежду, что поездка сможет «принести некоторые плоды» в вопросе урегулирования ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».