  • Новость часаВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как России принять обратно блудных сыновей

    @ IMAGO/TOBIAS STEINMAURER/Global Look Press

    1 августа 2025, 11:53 Мнение

    Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом
    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре

    После начала СВО территорию России покинуло от 500 тыс. до 1 млн человек (по разным оценкам). Среди них есть, конечно, и путешественники, и дауншифтеры, и люди, уехавшие по семейным обстоятельствам или по работе, однако отъезд значительной части релокантов связан именно с началом вооруженного конфликта на Украине и последовавшей частичной мобилизацией.

    Из них принято выделять две группы: первая – антироссийски настроенные граждане, в своем большинстве имевшие еще до начала СВО рабочие контакты с западными посольствами, спецслужбами и аффилированными с ними НКО, некоторые из них имели статус иностранных агентов. Среди них были не только политики и общественные деятели, но и работники культуры и медиа. Их сравнительно немного, они выехали, можно сказать, организованно, знали, куда и зачем едут – они сразу же включились в информационную войну против России. Эти люди известны – практически все они уже признаны иноагентами, внесены в списки террористов и экстремистов, против них возбуждены уголовные дела, а кто-то и осужден заочно. Конечно, они уже не вернутся в Россию.

    Вторая, куда более многочисленная, группа состоит из граждан России, прозванных с легкой руки Дмитрия Пескова «напуганными патриотами», которые выехали из страны под воздействием страха – кто-то боялся мобилизации, кто-то «нового 37-го года», кто-то опасался разгрома России и ее оккупации, кто-то просто решил пережить «лихие времена» в безопасности. Были и те, кто уехал просто «за компанию». Основная масса этих релокантов рано или поздно вернется в Россию (многие уже вернулись). Никаких юридических препятствий для этого нет – наша страна свободная, и любой ее гражданин может выехать за ее пределы, а затем вернуться. Что собственно, и происходит. Из уехавших, например, много IT-специалистов, часть которых вернулась после того, как в РФ резко возникла потребность в айтишниках, появились правительственные программы поддержки, проекты по импортозамещению.

    Но находясь за границей, релоканты второй группы становились объектами целенаправленного воздействия. В частности, от людей достаточно известных требовали публично обозначить свое негативное отношение к СВО, к российскому руководству и поддерживающему его населению. Например, выехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова в интервью местному СМИ заявила: «Я от всего отреклась, все прокляла, чего вы еще хотите от меня услышать?»

    «Я даже не понимаю, что я еще должна артикулировать? Ну я же это уже сделала? Это надо делать каждый день?» – буквально в отчаянии вопрошала она, и получила ответ ведущей: «Да!».

    Нужна не просто единовременная демонстрация лояльности Западу, а постоянное, активное и, можно сказать, творческое участие в информационной войне против России. Оперная певица Анна Нетребко, которая к 24 февраля 2022 года уже 20 лет не жила в нашей стране, была без объяснения причин уволена из всех филармоний, с ней расторгли все контракты. Поняв, что от нее требуется, Нетребко «строго осудила» СВО и Владимира Путина. Но и после этого директор Metropolitan Opera, в которой она пела, Питер Гельб заявил: «Мы прочитали публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию. Если Анна Нетребко в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору». 

    Не все релоканты – знаменитые актеры и певцы, а выступления никому не известных молодых людей, которые и составляют основную массу «напуганных патриотов», не слишком эффективны в рамках информационной войны. Но это не значит, что противники нашей страны не рассматривают их как ресурс, который можно использовать в гибридной агрессии против России. Так, например, под эгидой Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия» – запрещенная в России организация) был создан центр Reforum Space, действующий в Германии и Балтии с целью консолидации российских эмигрантов на антироссийской платформе. Подобные структуры под разными названиями – «Ковчег», «Гражданский союз», «За свободную Россию», «Российское демократическое общество», действуют во всех странах, куда выехали релоканты. Они предлагают им помощь в натурализации, трудоустройстве, получении грантов, открытии НКО. Им предоставляют услуги юриста, психолога, финконсультанта, зачастую бесплатно. Ну как бесплатно – их убеждают выйти на мероприятия против СВО и в поддержку Киева, чтобы показать свой «правильный и демократический настрой» и лояльность ценностям западного мира, что они достойны проживания в «свободной» стране. Тем более что участие в массовке иногда оплачивается.

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы. Заставить их выйти на митинги – это не только возможность показать свою значимость в глазах западных коллег, это и способ заставить «безыдейных» мигрантов пройти «точку невозврата». Их участие в митингах фиксируют и уверяют, что дороги домой им теперь нет – посадят. И взяв таким образом человека под контроль, его начинают использовать. Конечно, далеко не все ловятся на такой шантаж, но некоторые попадаются.

    11 июня 2025 года самарская художница и экоактивиста Ирина Измайлова была осуждена на 20 лет за госизмену и подготовку по заданию СБУ теракта. Летом 2023 года Измайлова ездила в Молдавию, к своему молодому человеку Александру Кудашеву, куда он, опасаясь быть мобилизованным, уехал в октябре 2022 года. Там Ирина была завербована украинской спецслужбой, и после возвращения в Самару, в августе 2023 года занялась подготовкой теракта. Примечательно, что Кудашев, участвовавший в антироссийских митингах в Кишиневе, после отъезда Измайловой в Россию отправился на Украину и вступил в РДК – террористическую организацию, запрещенную в РФ.

    Российские граждане подвергались за рубежом вербовке еще до начала СВО. В этом смысле показательна история Дарьи Рудневой, находившейся с 2021 года в университете Стокгольма по программе обмена. Поскольку Дарья, автор семи научных публикаций, ранее работала в инновационном центре «Сколково» в Подмосковье, она вызвала интерес шведской военной разведки MUST. Сотрудники спецслужбы провели с ней несколько встреч, о которых она не поставила в известность ни ФСБ, ни российское посольство, что потом было использовано для ее шантажа. После начала СВО сотрудники MUST познакомили ее с коллегами из шведской контрразведки SÄPO. Те предложили ей работать с USAID над созданием «Русского антивоенного комитета в Швеции», пообещав вид на жительство с перспективой получения подданства. Работа в Ryska Antikrigskommitteten i Sverige была недолгой. Кураторы отодвинули ее от руководства организацией. После попыток «качать права» выгнали, а в феврале 2025 года вовсе депортировали из Швеции, закрыв на 20 лет шенгенскую визу.

    Дарья Трепова, террористка и убийца писателя и военкора Владлена Татараского, выехала в Грузию вместе со своим мужем, скрывающимся от мобилизации, там провела полгода, была завербована и по указанию куратора из ГУР вернулась в Россию для совершения преступления. Подобных примеров, увы, немало.

    Привлекая десятки завербованных релокантов к террористической деятельности, вражеские спецслужбы стремятся достичь не только обычных целей террора, но и посеять в российском обществе подозрение ко всем гражданам (которых сотни тысяч), возвращающимся на Родину, попытаться спровоцировать «охоту на ведьм», погружая нас в атмосферу страха и ненависти. А с другой стороны – заставить эмигрантов отказаться от возвращения домой и намертво встроить их в антироссийские структуры. Допустить этого нельзя, как и нельзя пренебречь задачами контртеррора и контрразведки. Попытки инфильтрации завербованных террористов и шпионов, конечно, будут, и нашим компетентным органам предстоит пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы обеспечить безопасность страны, не отталкивая при этом тысячи наших сограждан.

    Другие материалы автора

    Главное
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Боррель счел меры ЕС против Израиля «плохой шуткой»
    Экспорт газа из России в Европу по «Турецкому потоку» достиг рекорда
    MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами
    Украинский ФК «Александрия» оштрафовали за расистское поведение болельщиков
    Стало известно о полном отказе Меладзе от концертов в России
    Названа причина смерти Халка Хогана

    США сами подрывают глобальную роль американского доллара

    США станут мировым центром криптовалютной индустрии, заявляют в администрации Белого дома. И действительно, принятые по этому поводу законы не только изменяют внутренние правила крипторегулирования в США, но и закладывают основу для новой глобальной конкуренции в цифровых финансах. Более того, они способны в корне поменять мировую финансовую систему – и, как ни парадоксально, подорвать глобальную роль американского доллара. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

    Перейти в раздел

    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом

    Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти. И хотя он подписал закон о восстановлении независимости структур – отыграть назад не получится. В прессе уже появились фото золотой сантехники из квартиры «кошелька» президента – бизнесмена Тимура Миндича. Эксперты считают, что следом появится компромат и против самого Зеленского, а НАБУ окажется крайне полезным инструментом, который Запад применит для смены власти в Киеве. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации